منتج يومي يتحول إلى خطر.. تحذير صحي عاجل في أمريكا

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية سحب نحو 1.6 مليون عبوة من البيض من الأسواق في ست ولايات، بعد الاشتباه في احتمال تلوث المنتجات ببكتيريا السالمونيلا المعوية، وفق ما أعلنته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن شركة Midwest Poultry Services سحبت عبوات البيض المشمولة بالإجراء، والتي تحتوي كل واحدة منها على 12 بيضة من النوعين الأبيض والبني، بسبب مخاوف من احتمال وجود بكتيريا Salmonella Enteritidis.

وأوضحت الشركة أن قرار السحب جاء بعد اكتشاف احتمال وجود تلوث خلال برامج المراقبة البيئية الاستباقية وتحليل الأسباب الجذرية، مشيرة إلى وقف توزيع المنتجات المشمولة مؤقتًا، وأن الإجراء لا يشمل منتجات أخرى تابعة للشركة.

وبحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، جرى إنتاج البيض المسحوب في مزارع بولاية تكساس، ووزع خلال الفترة بين 6 يونيو و3 يوليو 2026، فيما تتراوح تواريخ انتهاء الصلاحية للمنتجات بين 20 يوليو و17 أغسطس.

وشمل توزيع البيض عددًا من متاجر التجزئة، بينها متاجر “كروجر” في ولايتي تكساس ولويزيانا، وفروع “بروكشاير غروسري” في تكساس وأوكلاهوما وأركنساس ولويزيانا ونيو مكسيكو وميسيسيبي.

وأكدت الجهات الصحية الأمريكية عدم تسجيل أي حالات مرضية مرتبطة بالبيض المسحوب حتى موعد إعلان القرار، لكنها حذرت من أن المنتجات الملوثة قد لا تظهر عليها أي علامات غير طبيعية، وقد تسبب الإصابة عند تناولها نيئة أو غير مطهية بشكل كافٍ.

ودعت السلطات المستهلكين الذين اشتروا المنتجات المشمولة بالسحب إلى عدم تناولها، وإعادتها إلى المتاجر التي اشتروها منها للحصول على قيمة المنتجات.

وتعد بكتيريا السالمونيلا من أكثر مسببات الأمراض المرتبطة بالغذاء شيوعًا، ويمكن أن توجد في الدواجن واللحوم ومنتجات الألبان والبيض والأسماك وبعض الخضراوات والفواكه، وتنتقل العدوى غالبًا عبر تناول أطعمة أو مشروبات ملوثة أو ملامسة أسطح تحمل البكتيريا.

ووفق بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تصيب السالمونيلا نحو 1.3 مليون شخص سنويًا في الولايات المتحدة، وتتسبب في دخول أكثر من 26 ألف شخص إلى المستشفيات، ونحو 400 وفاة سنويًا.

وتظهر أعراض الإصابة عادة خلال فترة تتراوح بين 6 ساعات و6 أيام من التعرض للبكتيريا، وتشمل الإسهال الذي قد يصاحبه دم، والحمى، وتقلصات المعدة.

وفي بعض الحالات، يمكن أن تنتقل العدوى إلى مجرى الدم وتصل إلى أعضاء أخرى، ما يرفع خطر حدوث مضاعفات، خصوصًا لدى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية.

ويعتمد علاج معظم الحالات على تعويض السوائل لتجنب الجفاف، بينما يحتاج بعض المرضى إلى مضادات حيوية عند الإصابة بحالات شديدة، مع ضرورة مراجعة الطبيب عند استمرار الإسهال أو القيء لأكثر من يومين، أو ظهور دم في البول أو البراز، أو ارتفاع درجة الحرارة، أو علامات الجفاف.