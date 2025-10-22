ضمن تصفيات كأس العرب..المنتخب الوطني يلتقي فلسطين بمواجهة حاسمة

حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب فيفا قطر ملعب الغرافة لاستضافة مباراة المنتخب الوطني الليبي ونظيره الفلسطيني، والتي ستقام في 25 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العرب.

وسيخوض المنتخب الفائز من هذه المواجهة لقاءً حاسمًا للانضمام إلى منتخبات المجموعة الأولى في النهائيات، التي تضم البلد المستضيف قطر، وتونس، بالإضافة إلى الفائز من مباراة سوريا وجنوب السودان.

وتنطلق مباريات كأس العرب في الأول من ديسمبر القادم، وتستمر حتى 18 من الشهر ذاته، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا يتنافسون على اللقب.

وتعد هذه المواجهة فرصة مهمة لمنتخبنا الوطني لإثبات حضوره وتحقيق التأهل في البطولة التي تستضيفها قطر.