منتخب مصر يودع البطولة.. وتونس تتصدر مجموعتها في الفلبين

حجز المنتخب التونسي مقعده في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للكرة الطائرة، بعد فوزه على نظيره المصري بثلاثة أشواط دون مقابل، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى للبطولة المقامة حالياً في الفلبين.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ليضمن التأهل قبل المواجهة المرتقبة بين أصحاب الأرض منتخب الفلبين ومنتخب إيران لاحقاً اليوم، وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة بفارق واضح، حيث انتهت بـ 25/19 و25/18 و25/22 لصالح تونس.

وعلى الجانب الآخر، ودع المنتخب المصري البطولة بعد احتلاله المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد فوز واحد وهزيمتين، بينما يحتل منتخب إيران المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط ويحتاج للفوز لضمان التأهل، وكذلك الحال بالنسبة لمنتخب الفلبين.

وفي مجموعات أخرى، واصل منتخب فنلندا عروضه القوية بالفوز على كوريا الجنوبية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ما رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، متقدماً بفارق نقطة عن منتخب الأرجنتين صاحب المركز الثاني، في حين احتلت كوريا الجنوبية المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.

كما ضمن منتخب بلجيكا التأهل بعد فوزه على الجزائر بثلاثة أشواط دون رد، ليصل رصيده إلى 8 نقاط في المركز الأول بفارق 4 نقاط عن إيطاليا، بينما ودع الجزائر البطولة بعد انتهاء دور المجموعات بدون رصيد من النقاط. وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة للقاء بلجيكا والجزائر 25/22 و25/20 و25/12.

وفي المجموعة الثامنة، تأهل منتخب صربيا بعد فوزه على البرازيل بثلاثة أشواط دون رد، بنتائج 25/22 و25/20 و25/22، ليصل إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما يحتل البرازيل المركز الثاني بنفس الرصيد، متقدماً على منتخب التشيك صاحب 3 نقاط، والذي سيواجه الصين صاحبة المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.