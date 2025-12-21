بمشاركة 75 بلدية.. طرابلس تحتضن «منتدى وكلاء البلديات»

اختتمت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية أعمال منتدى وكلاء البلديات في نسخته الأولى بالعاصمة طرابلس، بمشاركة قرابة خمسة وسبعين وكيل بلدية من مختلف البلديات، في خطوة استهدفت تعزيز التنسيق المؤسسي ورفع كفاءة العمل البلدي على المستوى المحلي.

ونظم مكتب التطوير المؤسسي بالوزارة فعاليات المنتدى، وقدم عرضًا مرئيًا تناول قاعدة البيانات الخاصة بمجالات التركيز الأساسية، وشملت الإدارة المحلية، والإيرادات المحلية، والوظيفة المالية، والتحول الرقمي، ومشاريع التنمية المحلية، والجهات الضبطية والرقابية، وإدارة المشروعات، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو توحيد المفاهيم وتحديث أدوات العمل داخل البلديات.

وناقش المنتدى على مدى يومين سلسلة من ورش العمل المتخصصة، وتناولت محاور التحول الرقمي، والهيكل التنظيمي، والتسوية الوظيفية، والإيرادات المحلية، ومشاريع التنمية، والإصحاح البيئي، والشؤون الاقتصادية، مع التركيز على ربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي داخل البلديات.

وبحثت ورش العمل دور جهاز الحرس البلدي والجهات الضبطية في دعم عمل البلديات، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن تفعيل الرقابة المحلية وتحقيق الانضباط الإداري.

وأكدت أعمال المنتدى أهمية توحيد الرؤى بين وكلاء البلديات، وتعزيز التنسيق المستمر مع وزارة الحكم المحلي، بما يسهم في تطوير منظومة الإدارة المحلية، ودعم تنفيذ السياسات الوطنية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

وتواصل وزارة الحكم المحلي تنظيم المنتديات وورش العمل المتخصصة في إطار سعيها لرفع كفاءة القيادات البلدية، وتعزيز قدراتها في مجالات التخطيط والإدارة والحوكمة، ودعم مسار التحول المؤسسي داخل البلديات، بما ينعكس على تحسين الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين بالإدارة المحلية.