«منديل» اللاعب «ميسي» معروض للبيع  بنحو 300 ألف دولار!

عرض “منديل” وقّع عليه النجم الأرجنتيني اللاعب “ليونيل ميسي”، للبيع في مزاد علني بقيمة تقارب 300 ألف دولار.

وذكرت وسائل إعلامية، أنه “بدأت أمس المزايدة، على منديل كتب عليه نادي برشلونة تعهدا بالتعاقد مع ليونيل ميسي، البالغ حينها 13 عاما، وتم التوقيع على المنديل في ديسمبر 2000”.

ووفق ما تم تداوله، “بلغ سعر المزايدة على الوثيقة، التي وصفتها دار مزادات بونهامز البريطانية بأنها “حبر أزرق على منديل شمعي إسباني”، 220 ألف جنيه إسترليني (274824 دولارا) بعد وقت قصير من فتح المزاد”.

يذكر أن المزايدة عبر الإنترنت تنتهي في 17 مايو ويبلغ السعر الاسترشادي ما بين 300 ألف و500 ألف جنيه إسترليني، وساعد اللاعب الأرجنتيني “ليونيل ميسي”، الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات فريق “برشلونة” في تحقيق 35 لقبا، حيث شارك في 782 مباراة وسجل 674 هدفا.