منسق شيوخ ليبيا يكرّم «السايح» لدعمه المسار الانتخابي

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، المنسق العام لمؤسسة شيوخ ليبيا، السنوسي البرعصي، وذلك في إطار تجديد دعم المؤسسة للمسار الانتخابي الليبي وتقديرها لجهود المفوضية في إنجاح ملتقى “نداء وطن”، الذي نظّم خلال اليومين الماضيين تحت شعار “نحو توافق وطني وخارطة طريق انتخابية”.

وخلال اللقاء، قدّم السنوسي البرعصي درع تكريم إلى رئيس مجلس المفوضية، مثمّنًا جهوده في تعزيز نزاهة الانتخابات والمحافظة على حياد المؤسسة، بما يسهم في تعزيز مستويات الثقة لدى المواطنين ودعم الاستحقاق الانتخابي.

وأكد البرعصي أن الخروج من حالة الانسداد السياسي لا يتحقق إلا عبر دعم صادق وجاد للمفوضية، وتمكينها الكامل دون ضغوط أو عراقيل، باعتبارها المسار الوطني الوحيد القادر على نقل البلاد من الفوضى إلى الشرعية. كما شدّد على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة لم تعد خيارًا سياسيًا، بل حقًا أصيلًا للشعب الليبي، وخطوة ضرورية لإنهاء المرحلة الانتقالية واستعادة هيبة الدولة.