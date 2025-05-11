منشورات متطرفة بيد طلاب المدارس في ألمانيا.. ماذا جاء بها؟

انتشرت في عدد من المدارس الألمانية منشورات لحركة “الهوياتية” اليمينية المتطرفة، التي تسعى لجذب الطلاب إليها، في محاولة لنشر أفكارها بين الشباب. تم تداول هذه المنشورات في مدارس بمناطق عدة في ألمانيا، بما في ذلك ميونخ وأوغسبورغ في ولاية بافاريا، إلى جانب رصد حالات في ولاية بادن-فورتمبرغ ومناطق شمالي ألمانيا.

تستهدف هذه المنشورات الطلاب بشكل رئيسي، حيث تحمل عنوان “المعلمون يكرهون هذه الأسئلة”، ويُزعم في الجزء الآخر من المنشور أن الألمان أصبحوا أقلية. كما يتطرق المنشور إلى قضايا مثل “الاعتداءات الجنسية، عدم اليقين في المستقبل بين الشباب، معاشات التقاعد، والتضخم”، ويقترح “إعادة المهاجرين” كحل لهذه المشكلات.

في مدينة نيو أولم، تم العثور على عشرات المنشورات ملقاة أمام مدرسة ليسينغ الثانوية، بين الشجيرات وعلى الأرصفة. وقال نائب مدير المدرسة، ماركوس تسيمرمان-مايغل، في تصريح له إن المدرسة لا تقبل هذا النوع من الأنشطة السياسية، مؤكدًا أنه تم تسليم المنشورات إلى مشرف المدرسة، حيث كانت معظمها ممزقة.

تجدر الإشارة إلى أن “الهوياتية” هي حركة يمينية متطرفة ذات توجهات عنصرية ومعادية للإسلام، وقد اشتهرت بفعاليات احتجاجية متعددة. وفي ألمانيا، تخضع الحركة للمراقبة من قبل الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية).