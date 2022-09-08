منظمة إيطالية تدعو للتعاون مع ليبيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

دعت منظمة “سلام” الإيطالية، خلال مشاركتها في لقاء طرابلس – رؤى حول الهجرة غير الشرعية (الأسباب – النتائج – سبل العلاج)، إلى التعاون مع ليبيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقالت رئيسة المنظمة سيمونا فرنانديز في تصريحات صحفية، إنه رغم مرور أكثر من 10 سنوات على الثورة الليبية إلا أن ليبيا في حاجة ماسة لمساعدتها على حماية حدودها وأراضيها.

وأشارت إلى أن منظمة “سلام” قامت بمشاركة تجربتها في التعامل مع اللاجئين مع بعض المنظمات الليبية.

ونوهت سيمونا إلى أن إيطالي هي واجهة أوروبا وأن ليبيا هي واجهة أفريقيا ولهذا فإن التعاون بين الدولتين مهم جداً في مجال الهجرة غير الشرعية.