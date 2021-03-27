منظمة «التضامن» ترصد جرائم الخطف والاغتيالات في ليبيا خلال عام 2020

أصدرت منظمة “التضامن” لحقوق الإنسان، تقريرها الجديد والذي يرصد ضحايا الخطف والإغتيالات خلال الفترة ما بين 1 يناير إلى 31 ديسمبر، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وذكر التقرير، أنه “خلال عام 2020 تم رصد عدد 1834 ضحية من ضحايا حوادث العنف التي وقعت في المدن المختلفة في ليبيا”.

وأشارت المنظمة إلى ان الغالبية العظمى، 96%، من الضحايا كانوا مدنيين، 1768 ضحية، فيما بلغت نسبة الضحايا من الشرطة والأمن والعسكريين 4%.

وبلغت نسبة ضحايا حالات الاعتقال 52%، تلتها ضحايا حوادث الاغتيال والقتل، تشمل التفجيرات والهجمات الإرهابية والقتل خارج نطاق القضاء 23% من إجمالي الضحايا، فيما بلغت نسبة ضحايا الخطف 18%.

كما رصد التقرير عدد النساء والأطفال من بين مجمل عدد الضحايا، ومناطق الجغرافية التي تواجدت فيها تلك الجرائم.

وفيما يلي النسخة الكاملة للتقرير: