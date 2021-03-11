منظمة الحوار الوطني تعتبر ميلاد حكومة الوحدة الوطنية «حدث تاريخي»

باركت منظمة الحوار الوطني، ما وصفته بـ”الحدث التاريخي” لميلاد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة يوم الأربعاء.

واعتبرت المنظمة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، هذا الحدث بمثابة الإعلان عن انتهاء مرحلة عسيرة من الحروب وتعدد الحكومات والمؤسسات داخل الوطن الواحد، عانى منها الشعب الليبي معاناة قاسية مادياً وبشرياً.

وجاء في البيان: “وفي الوقت الذي تبارك فيه منظمة الحوار الوطني لرئيس الحكومة والوزراء والشعب لليبي هذا الحدث فإنها تتوجه لجميع المثقفين والإعلاميين والنخب بضرورة إعلاء كلمة الوطن من خلال نشر المحبة والتسامح والسلام وطي صفحة الماضي البغيض لفترة ست سنوات من التشتت والتمزق ونبذ أي شكل من أشكال الحرب الإعلامية”.

كما طالبت المنظمة بالتوجه لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الدستورية بالاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية بما لها وما عليها، والبدء في العمل الجاد من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحياة الكريمة التي يطمح إليها الشعب الليبي.

ومنح مجلس النواب الليبي، في جلسته يوم الأربعاء، بأغلبية الأعضاء الحاضرين الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن حكومة الوحدة الوطنية نالت الثقة من مجلس النواب بأغلبية 132 صوتا.