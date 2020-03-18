منظمة الصحة العالمية تصف كورونا بـ«عدو البشرية»

وصف مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، فيروس كورونا المستجد بـ”عدو البشرية”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن غيبريسوس قوله، في مؤتمر صحفي، أنه يتعين على الدول في جميع أنحاء العالم اتخاذ نهج شامل لمكافحة وباء COVID-19 الناجم عن فيروس كورونا الجديد وعزل واختبار وتتبع أكبر عدد ممكن من الحالات.

وقال: لقمع الوباء والسيطرة عليه، يتعين على البلدان أن تعزل وتختبر وتعالج وتتبع”.

وأضاف: “إذا لم يفعلوا ذلك فإن سلسلة تفشي الفيروس يمكن أن تستمر عند مستوى منخفض ثم تظهر مرة أخرى بمجرد رفع إجراءات التباعد الجسدي”.

ونوه مدير الصحة العالمية بأن استراتيجية الاختبار والتتبع يجب أن تكون العمود الفقري للاستجابة في كل بلد.

ولفت غيبريسوس أيضا إلى أنه لتسريع عملية البحث عن العلاجات والأدوية المحتملة لعدوى COVID-19، تنظم منظمة الصحة العالمية وشركاؤها دراسة متعددة البلدان لتحليل ومقارنة بعض العلاجات التي لم يتم اختبارها بعد.

وأشار إلى أن هذه الدراسة الدولية الكبيرة مصممة لتوليد البيانات القوية التي نحتاجها لإظهار العلاجات الأكثر فعالية”.

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