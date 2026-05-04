تفشٍ لـ«فيروس غامض».. الصحة العالمية تحذّر

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل ثلاث حالات وفاة وإصابة مؤكدة بفيروس هانتا بين ركاب سفينة سياحية تبحر في المحيط الأطلسي، في حادثة صحية أثارت قلقًا دوليًا، فيما تتواصل التحقيقات الوبائية لتحديد مصدر التفشي وطبيعته.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي الحالات المتأثرة بلغ ستة أشخاص، توفي منهم ثلاثة، بينما تأكدت إصابة راكب واحد يخضع للعلاج في وحدة العناية المركزة في جنوب أفريقيا، مع استمرار متابعة الحالات الأخرى وتقديم الرعاية الطبية على متن السفينة.

ورغم عدم إعلان اسم السفينة بشكل رسمي، أفادت مصادر مطلعة بأنها سفينة سياحية تحمل اسم إم في هونديوس، كانت في رحلة انطلقت من الأرجنتين باتجاه الرأس الأخضر، قبل أن تتوقف الرحلة بعد الاشتباه بانتشار العدوى.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وتشمل فحوصات مخبرية إضافية ودراسات وبائية لتحديد تسلسل الفيروس، إلى جانب تقييم شامل لمخاطر الصحة العامة، بالتنسيق مع الدول الأعضاء ومشغلي السفينة لتسهيل عمليات الإجلاء الطبي عند الحاجة.

وأشارت المنظمة إلى أن فيروس هانتا يرتبط عادة بالتعرض البيئي، خصوصًا عبر استنشاق أو ملامسة فضلات القوارض المصابة، مثل الفئران، بينما يُعد انتقاله بين البشر أمرًا نادرًا للغاية، باستثناء سلالات محدودة في أمريكا الجنوبية.

وبيّنت أن المرض قد يتطور بسرعة إلى متلازمة فيروس هانتا الرئوية، وهي حالة تنفسية شديدة تبدأ بأعراض تشبه الإنفلونزا مثل الحمى وآلام العضلات والصداع، وقد تتطور لاحقًا إلى صعوبة حادة في التنفس وانخفاض ضغط الدم واضطرابات في وظائف القلب والرئتين.

كما أوضحت أن العدوى تنتقل غالبًا عبر استنشاق جزيئات ملوثة في الهواء داخل أماكن مغلقة، أو عبر لمس أسطح ملوثة ثم لمس الوجه، أو تناول طعام ملوث، مشيرة إلى أن الوقاية تعتمد على تقليل التعرض للقوارض والالتزام بإجراءات النظافة والتطهير.

وأكدت مصادر طبية وفاة راكبين يحملان الجنسية الهولندية، فيما لم تصدر وزارة الخارجية البريطانية أو السلطات الصحية في جنوب أفريقيا أي تعليقات رسمية حتى الآن، وسط متابعة دولية دقيقة لتطورات الوضع على متن السفينة.

ويُعد فيروس هانتا من الأمراض النادرة لكنه شديد الخطورة عند تطوره إلى متلازمة تنفسية، إذ قد تصل معدلات الوفاة في بعض سلالاته إلى نسب مرتفعة، خصوصًا في البيئات المغلقة مثل السفن السياحية، ما يجعل الاستجابة السريعة والتشخيص المبكر عاملين حاسمين في الحد من الخسائر.