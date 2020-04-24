منظمة الصحة تُطلق مبادرة عالمية لتسريع إنتاج لقاحات ضد كورونا

مبادرة من زعماء العالم لإيجاد لقاح ضد فيروس كورونا دون الولايات المتحدة الأمريكية. [أرشيفية/غيتي]

أطلقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إلى جانب عدة دول وأطراف اقتصادية خاصة مبادرة لتسريع إنتاج اللقاحات والعلاجات والفحوص الخاصة بفيروس كورونا المستجد مع ضمان الإنصاف في الحصول عليها، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وعُرِضت هذه المبادرة خلال مؤتمر صحافي افتراضي، ضمت العديد من الدول بينها فرنسا وألمانيا ومنظمات دولية وشركات في القطاع الخاص وكذلك مؤسسة بيل وميلندا غيتس، أحد أكبر المساهمين في منظمة الصحة العالمية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في الاجتماع عبر الفيديو إن “العالم بحاجة إلى هذه الأدوات ويحتاجها بشكل سريع… نواجه تهديدا مشتركا لا يمكننا هزيمته إلا باتباع نهج مشترك”.

ووفقا لوكالة “رويترز”‘، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، كانا من بين الزعماء المشاركين في مؤتمر عبر دوائر تلفزيونية للإعلان عن الخطة، لكن الولايات المتحدة لم تشارك.

وقال متحدث باسم البعثة الأمريكية في جنيف لـ”رويترز” قبل الاجتماع إن الولايات المتحدة لن تشارك.

وأوضح في رد بالبريد الإلكتروني على استفسار “لن تكون هناك مشاركة رسمية أمريكية… نتطلع لمعرفة المزيد عن المبادرة لدعم التعاون الدولي في تطوير لقاح لكوفيد-19 في أقرب وقت ممكن”.

من جانبها قالت المنظمة في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، إنها ستعلن عن “تعاون تاريخي” اليوم الجمعة، لتسريع تطوير عقاقير واختبارات ولقاحات آمنة وفعالة لمنع وتشخيص وعلاج كوفيد-19.

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقد منظمة الصحة العالمية واتهمها بالبطء في رد الفعل على تفشي المرض وتركيز اهتمامها بالصين وأعلن تعليق تمويل المنظمة.

اقترح تصحيحاً