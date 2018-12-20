منظمة الهجرة تُدرب أخصائيي الرعاية الصحة في بني وليد

عقدت المنظّمة الدولية للهجرة سلسلة من الورش التدريبية حول خدمات الصحّة الحسّاسة وسريعة الاستجابة وسبل الوقاية الأساسية من العدوى ومكافحتها.

حيث وجهت منظمة الهجرة ورشها لأخصائيي الرعاية الصحية العاملين في الخطوط الأمامية في مدينة بني وليد.

وبحسب المنظمة فإن الهدف من هذه الورشة، التي عقدت من 17 إلى 19 ديسمبر وبدعم من وزارة التنمية البريطانية هدفها رفع درجة الوعي لدى المشاركين فيما يتعلّق بصحّة المهاجرين وبمفهوم تطبيق خدمات الصحّة سريعة الاستجابة، إضافة إلى اطلاعهم على أهمية الوقاية من العدوى لضمان الإبلاغ المبكّر والاستجابة الفورية.