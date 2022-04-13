منع الحجاب.. مشروع «لوبان» في سباق الرئاسة الفرنسية، والسّخرية تلحق بها

أثارت المرشحة اليمينية في الانتخابات الرئاسية بفرنسا مارين لوبان موجة من الانتقادات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، بسبب تصريح اعتبرت فيه أن الزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة منع الحجاب في الجزائر.

وحلّت لوبان ثانيا في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصولها على 23.15% من الأصوات خلف الرئيس المنتهية عهدته إيمانويل ماكرون، الذي حصل على 27.85% من الأصوات الأحد.

ويتطلع المتنافسان في الانتخابات نحو اليسار لاستقطاب ناخبي جان – لوك ميلانشون خصوصا، الذين بإمكانهم إحداث الفرق في الدورة الثانية في الرابع والعشرين من أبريل، بحسب محللين.

وخلال لقائها مع قناة فرانس إنتر، قالت محاورتها إنّ فرنسا ستصبح أول بلد يمنع الحجاب في الأماكن العامة، في حال تم إقرار مشروع لوبان.

وفي معرض محاولة نفي ذلك، ردت المرشحة الرئاسية قائلة إن «بورقيبة (الرئيس التونسي الراحل) منع الحجاب في الجزائر»، دون أن تصحح لها المحاورة أن بورقيبة لم يكن رئيسا للجزائر.

وكانت لوبان، التي تعتزم منع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة والمعاقبة على ذلك بفرض غرامة على المخالفين، موضحة في اللقاء نفسه أنّ الحجاب زي إسلامي وليس للإسلام، وهو رمز أيديولوجي وليس دينيا.

وقدمت لوبان في يناير 2021 مقترح قانون حول منع «الأيديولوجيات الإسلامية»، في إطار مساعي التجمع الوطني إلى حظر الأزياء الإسلامية في الفضاء العام، وأبرزها حجاب الرأس.