من أمريكا.. تحذير بروكسل ومقتل أستاذ طاقة نووية وسيدة تصف ترامب بـ«مدمن كحول»

هددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات مضادة واسعة ضد مقدمي الخدمات في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد فرض بروكسل غرامة على منصة “إكس” المملوكة لإيلون ماسك.

وأوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن واشنطن ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لديها للرد على ما وصفته بالإجراءات غير العادلة والتمييزية ضد الشركات الأمريكية. من بين هذه الأدوات، يمكن أن تشمل فرض رسوم أو قيود على الخدمات الأجنبية.

وأشار المكتب إلى أن الاتحاد الأوروبي وبعض دوله الأعضاء يرفعون دعاوى قضائية ويفرضون ضرائب وغرامات وتوجيهات وصفها بالتمييزية والمضايقة ضد الشركات الأمريكية، في حين تعمل الشركات الأوروبية بحرية داخل السوق الأمريكية.

وذكر المكتب أسماء شركات أوروبية مثل “أكسنتشر”، و”دي إتش إل”، و”سيمنس”، و”سبوتيفاي” التي تعمل دون عوائق في الولايات المتحدة.

وحذر البيان من أن استمرار الاتحاد الأوروبي في تقييد القدرة التنافسية لمقدمي الخدمات الأمريكيين سيجبر الولايات المتحدة على الرد باستخدام كافة الأدوات المتاحة، بما في ذلك فرض رسوم أو قيود على الخدمات الأوروبية.

كما تم ذكر مزودي خدمات آخرين مثل “أماديوس”، و”كابجيميني”، و”ميسترال”، و”بابليسي”، و”إس إيه بي”.

ويأتي هذا التصعيد في إطار التوترات التجارية المتزايدة بين واشنطن وبروكسل، خصوصًا في مجالات تنظيم التكنولوجيا والخدمات الرقمية. وتشير التوقعات إلى أن الخلاف قد يتسع في ظل تداخل الاعتبارات التجارية والتنظيمية مع الحسابات السياسية بين الجانبين.

وتواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مواجهة صعوبات في معالجة الخلافات التجارية المتعلقة بالخدمات الرقمية والتكنولوجيا. على الرغم من الاتفاقات التجارية السابقة، تصاعدت التوترات بشأن ممارسات تنظيم الشركات الرقمية الكبرى، ما دفع الجانبين إلى تبادل التهديدات والعقوبات في سياق موازين القوى التجارية.

مقتل أستاذ طاقة نووية أمريكي قرب بوسطن بطلق ناري

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل أستاذ في مجال علوم الطاقة النووية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) رمياً بالرصاص في منزله بضاحية بروكلين الراقية في بوسطن.

وأعلن عن وفاة نونو لوريرو، البالغ من العمر 47 عامًا، صباح الثلاثاء، بعد العثور عليه مصابًا داخل منزله.

وقال مكتب المدعي العام لمقاطعة نورفولك إن القضية “تحقيق نشط ومفتوح في جريمة قتل”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية في هذه المرحلة.

وأوضحت جامعة MIT أن لوريرو كان أستاذًا في قسم العلوم والهندسة النووية وقسم الفيزياء، كما شغل منصب مدير مركز علوم البلازما والاندماج التابع للمعهد.

وأعربت الجامعة، في بيان رسمي، عن تعازيها، قائلة: “أعمق تعازينا لعائلته وطلابه وزملائه وجميع من يشعرون بالحزن لفقدانه”.

وبحسب سيرته الذاتية المنشورة على موقع MIT، تركزت اهتمامات لوريرو البحثية على النظرية والمحاكاة الحاسوبية لديناميكيات البلازما غير الخطية.

وانضم لوريرو إلى هيئة التدريس في MIT عام 2016، بعد أن عمل باحثًا في معهد البلازما والاندماج النووي في معهد العلوم والتكنولوجيا في لشبونة، وفقًا لما ذكرته الجامعة.

وأكدت MIT أن إدارة شرطة المعهد تشارك في دعم التحقيق، الذي تتولى قيادته شرطة ولاية ماساتشوستس.

وأضافت الجامعة أنها لن تصدر أي تعليقات إضافية في الوقت الراهن، التزامًا بسير التحقيق الجاري.

أقوى امرأة في العالم تطلق وصفا غريبا على ترامب

أدلت رئيسة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز، بتصريحات غير معتادة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث وصفت شخصيته بأنها “شخصية مدمن كحول”.

وجاء ذلك في مقابلة مطولة مع مجلة “فانيتي فير”، حيث أشارت وايلز إلى أن ترامب يتصرف انطلاقًا من اعتقاده بأنه “لا يوجد شيء لا يستطيع فعله”.

وقالت وايلز: “ترامب يمتلك شخصية مدمن كحول”، موضحة أن “شخصيات مدمني الكحول ذوي الأداء الوظيفي العالي، أو مدمني الكحول عمومًا، تتضخم عند تناولهم للكحول”.

وأضافت أنها خبيرة نوعًا ما في الشخصيات القوية، وهو ما كان سببًا لتقييمها لترامب بهذه الطريقة.

كما أقرت وايلز برغبة ترامب في “الانتقام”، مشيرة إلى أن العديد من تصرفاته خلال ولايته الثانية كانت مدفوعة برغبته في الثأر.

كما تناولت عدة مجالات مثيرة للجدل كان الرئيس خلالها قد تجاهل نصائحها، مثل عمليات الترحيل والعفو.

وفي سياق آخر، أكدت وايلز أن ترامب كان يسعى لتغيير النظام في فنزويلا من خلال حملة استهداف القوارب، وهو ما يتناقض مع المبررات الرسمية لهذه الضربات.

وكان ترامب قد تجاهل هذه التقييمات في مقابلة مع صحيفة “نيويورك بوست”، مشيرًا إلى أنه لا يقرأ مجلة “فانيتي فير”، لكنه رحب بالثناء على أداء وايلز قائلًا: “لقد قامت بعمل رائع”.

ويصف ترامب مساعدته المقربة، سوزي وايلز، بأنها “أقوى امرأة في العالم”، مؤكدًا أنها تمتلك القدرة على التأثير في الشؤون العالمية بمجرد مكالمة هاتفية. ورغم حضورها شبه الدائم في اجتماعاته وظهورها العلني، فإن تصريحاتها العلنية خلال ولاية ترامب الثانية كانت محدودة.

يذكر أن ترامب سبق وأكد في عدة مناسبات امتناعه عن شرب الكحول، معتبرًا ذلك من “صفاته الجيدة”.