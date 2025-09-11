من أنقرة إلى البحر المتوسط.. هزات أرضية تتجاوز 4 درجات تهز تركيا والمياه المتوسطية

شهدت تركيا ومنطقة البحر المتوسط اليوم الخميس سلسلة من الهزات الأرضية التي تجاوزت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر، مخلفة شعورًا بالقلق بين السكان ومطالبة بمتابعة دقيقة للسلطات المختصة.

وفي العاصمة التركية أنقرة، ضربت هزة بلغت قوتها 4.1 درجة منطقة قلجيك عند الساعة 08:24 صباحًا بالتوقيت المحلي، على عمق 11.08 كيلومتر تحت سطح الأرض، وشعر بالهزة سكان عدة مناطق مجاورة منها إسكي شهير، تشانقري، كير شهير، وكيريكالي، فيما لم ترد تقارير فورية عن أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وفي البحر الأبيض المتوسط، سجل المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل هزة أرضية أخرى صباح اليوم بلغت شدتها 4.6 درجات على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، على بعد 211 كيلومترًا شرق العاصمة المالطية فاليتا، و213 كيلومترًا شرق شرقي مدينة قورمي.

وتأتي هذه الهزات في سياق نشاط زلزالي متزايد في المنطقة، ما دعا الخبراء إلى توخي الحذر ومتابعة أي تطورات جديدة، مع التأكيد على جاهزية فرق الطوارئ لمواجهة أي تداعيات محتملة.

وشدد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل ووكالة إدارة الطوارئ التركية (AFAD) على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة في المناطق القريبة من مراكز الهزات، خصوصًا في المناطق الساحلية والداخلية المعرضة للاهتزازات.