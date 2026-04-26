من إسرائيل إلى الأردن وكولومبيا.. تصاعد العنف حول العالم

تشهد الساحة الدولية تصاعدًا غير مسبوق في الحوادث الأمنية والجنائية، ففي إسرائيل، تتفاقم جرائم القتل والعنف وسط تراجع الثقة في الأجهزة الأمنية، بعد سلسلة حوادث مؤلمة كان أبرزها جريمة قتل الشاب بنيامين زالكا، وفي الأردن، جريمة مروعة تهز المجتمع بعد أن أقدم أب على قتل أطفاله الثلاثة في محافظة الكرك، بينما تتواصل أعمال العنف في كولومبيا مع تفجير إرهابي يوقع ضحايا قبل الانتخابات المقبلة، في أوروبا، كانت إسبانيا مسرحًا لحادث مرعب في ملاهي إشبيلية، فيما اهتزت لندن بحادث دهس متعمد راح ضحيته مؤثرة شهيرة. على الجانب العسكري، شهدت قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية حريقًا غامضًا يثير التساؤلات عن ارتباطه بالعمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

موجة جرائم غير مسبوقة في إسرائيل وسط تصاعد الانفلات الأمني وتآكل الثقة بالشرطة

تشهد إسرائيل تصاعدًا لافتًا في معدلات الجريمة، في ظل جدل واسع حول أداء الأجهزة الأمنية بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وذلك عقب جريمة قتل الشاب الإسرائيلي بنيامين زالكا، التي أعادت ملف الأمن الداخلي إلى صدارة المشهد السياسي والإعلامي.

وتشير معطيات ميدانية إلى أن حادثة زالكا لا تبدو معزولة، بل تأتي ضمن موجة عنف متزايدة تضرب مدنًا ومجتمعات مختلفة داخل إسرائيل، وسط اتهامات متصاعدة للشرطة بالتراخي وضعف الاستجابة.

وفي موقع الجريمة، شهدت المنطقة تظاهرات شارك فيها مئات المحتجين الذين حمّلوا الشرطة مسؤولية ما وصفوه بالتقاعس الأمني، في مشهد يعكس تراجع مستوى الثقة بالمؤسسات الأمنية.

وقال إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إن نشر شرطي في كل شارع أمر غير ممكن، غير أن هذا التصريح واجه انتقادات واسعة من قبل معارضين اعتبروا أنه يعكس عجزًا في مواجهة تصاعد الجرائم، خصوصًا تلك التي تقع في وضح النهار.

وتبرز في السياق ذاته حالة من التباين في التعامل الأمني مع الجرائم داخل إسرائيل، إذ تتصاعد ردود الفعل السياسية والإعلامية عند وقوع جرائم في المدن ذات الغالبية اليهودية، بينما تتواصل جرائم القتل في البلدات العربية داخل أراضي 1948 بوتيرة مرتفعة، دون تحقيقات حاسمة أو اعتقالات في عدد من الحالات.

وتشير بيانات أمنية متداولة إلى سقوط عشرات القتلى منذ بداية العام في البلدات العربية، في ظل اتهامات متكررة للشرطة بالتقاعس عن مواجهة الجريمة المنظمة، واستمرار انتشار السلاح غير المرخص.

كما تفيد معطيات مسربة من الشرطة الإسرائيلية بارتفاع الجرائم الجنسية بنسبة 45% خلال عام واحد، إلى جانب زيادة جرائم القتل ومحاولات القتل بنسبة 18%، وتسجيل مستويات قياسية في أعداد الضحايا، خصوصًا داخل المجتمع العربي الفلسطيني.

وتظهر هذه المؤشرات اتساع رقعة العنف داخل إسرائيل، حيث لم تعد الجرائم محصورة في مناطق محددة، بل امتدت إلى مدن كبرى مثل تل أبيب والقدس وحيفا، مع تسجيل ارتفاع في معدلات السطو والاعتداءات.

وفي تطور آخر، شهدت منطقة بيت شيمش حادثة هجوم نفذتها مجموعة متطرفة استهدفت منزل جندي وهددت بإحراقه، في مؤشر على تصاعد مظاهر العنف المجتمعي والديني.

وتشير التحليلات الأمنية إلى أن وسط تل أبيب يتصدر معدلات الجريمة، فيما تسجل أحياء في بئر السبع وحيفا والقدس ارتفاعًا حادًا في معدلات العنف، بالتزامن مع تزايد ملحوظ في جرائم السطو والاعتداء خلال عام واحد.

ويرى مراقبون أن تأخر الشرطة في توقيف مشتبه بهم رغم تداول أسمائهم في بعض القضايا، مثل جريمة بتاح تكفا، ساهم في تعميق شعور عام بانهيار المنظومة الأمنية وتراجع الإحساس بالأمان.

وتعكس هذه التطورات، وفق تقديرات أمنية وإعلامية إسرائيلية، أزمة متفاقمة في الأمن الداخلي تتداخل فيها الجريمة المنظمة والعنف المجتمعي والتوترات القومية، في ظل تحديات متزايدة أمام قدرة الدولة على احتواء الوضع.

ومع استمرار هذا التصاعد، تواجه إسرائيل، بحسب مراقبين، تحديًا داخليًا متناميًا، حيث لم تعد المخاطر مقتصرة على الجبهات الخارجية، بل امتدت إلى داخل المجتمع نفسه.

الأردن: القبض على قاتل أطفاله الثلاثة في الكرك بعد جريمة مروعة هزّت الرأي العام

أعلن الناطق باسم الأمن العام الأردني أن الأجهزة الأمنية في محافظة الكرك تمكنت من إلقاء القبض على رجل أقدم على قتل أطفاله الثلاثة، في جريمة مروعة ارتبطت بخلافات عائلية، وفق ما أفادت به التحقيقات الأولية.

وأوضح الناطق الإعلامي أن فرق الشرطة تمكنت من تحديد مكان الجاني وضبطه في محافظة الكرك، حيث عُثر بحوزته على أداة الجريمة وهي سكين، مشيرًا إلى أنه تم فتح تحقيق رسمي معه تمهيدًا لإحالته إلى القضاء.

وخلفت الجريمة صدمة واسعة في المحافظة الواقعة جنوب العاصمة عمّان، بعد أن أقدم الأب على قتل أطفاله داخل إحدى المزارع، قبل أن يقوم بتوثيق فعلته عبر إرسال صورهم إلى والدتهم باستخدام تطبيق واتساب، في واقعة أثارت استنكارًا واسعًا.

ووفق مصادر محلية، فإن الأجهزة الأمنية عثرت على الأطفال وقد فارقوا الحياة متأثرين بطعنات بأداة حادة، بينما لا تزال دوافع الجريمة قيد التحقيق، في وقت أشارت فيه روايات محلية إلى وجود خلافات عائلية متكررة بين الأب والأم خلال الفترة الماضية.

وأكدت السلطات الأردنية أن التحقيقات مستمرة لكشف كافة الملابسات المحيطة بالجريمة، في واحدة من أكثر الحوادث الجنائية التي أثارت غضبًا وحزنًا واسعًا في البلاد.

مقتل 7 مدنيين وإصابة أكثر من 20 في تفجير جنوب غرب كولومبيا قبل الانتخابات

قُتل سبعة أشخاص وأُصيب أكثر من 20 آخرين بجروح خطيرة إثر تفجير عبوة ناسفة على طريق في إقليم كاوكا جنوب غرب كولومبيا، وفق ما أعلن حاكم الإقليم أوكتافيو غوسمان عبر منصة «إكس».

ونشر الحاكم مقطع فيديو يظهر ضحايا وسيارات متضررة جراء الانفجار.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد أعمال العنف في البلاد، حيث سُجلت حادثة مشابهة قبل يوم واحد فقط أسفرت عن إصابة شخص بجروح بعد تفجير استهدف قاعدة عسكرية في مدينة كالي.

وتثير هذه التطورات مخاوف متزايدة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في 31 مايو المقبل.

سقوط مروع لركاب “المقلاع” بملاهي إشبيلية بعد انقطاع مفاجئ لكابل اللعبة

وثّق مقطع فيديو لحظة مرعبة لانقطاع كابل لعبة المقلاع “Steel Max” في ملاهي إشبيلية الإسبانية، ما أدى إلى سقوط المقاعد التي كانت تقل ركاباً بسرعة نحو الأرض أثناء تأرجحها في الهواء.

وأسفر الحادث، الذي وقع أثناء فعاليات “فيريا دي أبريل”، عن إصابة أربعة أشخاص بجروح طفيفة، بينهم طفلان، بينما بقي طفلان آخران معلقين في الهواء لفترة قبل إنقاذهما.

وتم فتح تحقيق رسمي للوقوف على الأسباب التقنية وراء الحادث.

مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر بإطلاق نار داخل مستشفى في شيكاغو

قتل ضابط شرطة وأصيب آخر بجروح حرجة يوم السبت إثر إطلاق نار وقع داخل مستشفى “إنديفور هيلث سويديش” في شيكاغو.

ووقع الحادث أثناء نقل المشتبه به إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث أطلق النار على الضابطين قبل أن يفرّ من المكان.

وتم إلقاء القبض على المشتبه به، بينما لا تزال التحقيقات جارية. إدارة المستشفى أعلنت حالة إغلاق مؤقتة لتأمين سلامة المرضى والطاقم الطبي.

دهس متعمد من نجمة “إكس فاكتور” ينهي حياة مؤثرة شهيرة في لندن

توفيت خبيرة التجميل والمؤثرة الشهيرة “كلوديا غلام” بعد تعرضها لدهس متعمد من قبل غابرييل كارينغتون، نجمة سابقة في برنامج “إكس فاكتور”، في مشاجرة وقعت أمام ملهى ليلي في لندن.

ووثقت كاميرات المراقبة الحادث المروع، حيث اندفعت كارينغتون بسيارتها نحو الضحية، مما أسفر عن إصابتها بجروح قاتلة وأدى إلى وفاتها بعد أسبوع من الصراع داخل المستشفى.

ورفعت الشرطة التهم ضد المتهمة إلى “القتل العمد” بعد وفاة الضحية.

حريق غامض يندلع في قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية

اندلع حريق في قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية، التي تستخدمها القوات الجوية الأمريكية، وسط تقارير إعلامية تشير إلى ارتباط القاعدة بعمليات عسكرية أمريكية في سياق المواجهة مع إيران، بحسب صحيفة تيليغراف البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن الحريق اندلع في القاعدة الواقعة في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن عدة فرق إطفاء جرى استدعاؤها إلى موقع الحادث صباح الأحد للتعامل مع النيران.

وأفادت التقارير بأن دخانًا كثيفًا تصاعد طوال الليل فوق مستودع للمواد الغذائية داخل القاعدة، قبل أن ينهار سقف المبنى نتيجة الحريق، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار في الطائرات، وفق المعلومات الأولية.

وتُستخدم قاعدة فيرفورد الجوية من قبل القوات الجوية الأمريكية ضمن عمليات عسكرية مرتبطة بالمنطقة، وسط حديث إعلامي عن دورها في دعم عمليات جوية متصلة بإيران.

وكانت السلطات البريطانية قد سمحت في مارس الماضي للولايات المتحدة باستخدام القاعدة، مع تأكيدات رسمية بأن الاستخدام يقتصر على ما وصفته بعمليات “دفاعية”.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية إضافية حول أسباب الحريق أو ملابساته، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد مصدره.