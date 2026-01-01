«وزارة العمل» تختتم برنامجاً تقنياً لتمكين الشباب

أعلنت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية أن المركز الليبي الكوري اختتم دورة تدريبية متخصصة في صيانة الهاتف النقال، ضمن تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وبحضور إدارة التدريب بالمركز وعدد من المشرفين على تنفيذ البرنامج.

وأوضحت الوزارة أن الفعالية شهدت تسليم شهادات المشاركة للمتدربين الذين أكملوا متطلبات الدورة بعد برنامج تدريبي مكثف جمع بين الجانب النظري والتطبيقي، وركز على تشخيص أعطال الهواتف النقالة وأساليب الصيانة الحديثة، بالإضافة إلى التعامل العملي مع الأجهزة والمعدات الفنية داخل المعامل المجهزة بالمركز.

كما سلّمت إدارة البرنامج درعًا تكريميًا وشهادة شكر وتقدير للمركز الليبي الكوري تقديرًا لدوره في إنجاح الدورة، ودعمه المستمر لبرامج التدريب والتأهيل، ومساهمته في تمكين الشباب ورفع كفاءاتهم المهنية.

وأكد مسؤولو وزارة العمل والتأهيل أن هذه الدورة تأتي ضمن الخطة المعتمدة لتنفيذ البرامج التدريبية التقنية الهادفة إلى تأهيل الشباب لسوق العمل، وتمكينهم من فرص العمل الحر، ودعم إنشاء المشروعات الصغرى والمتوسطة.

وأشار المشرفون على البرنامج إلى مستوى التفاعل والالتزام الذي أبداه المتدربون، مؤكدين استمرار الوزارة والمركز الليبي الكوري في تنفيذ برامج تدريبية نوعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، دعمًا لمسار التنمية البشرية وبناء القدرات الوطنية.