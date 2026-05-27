من «الجو والبر والبحر».. كيف وصل الحجاج في موسم 2026؟

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أن إجمالي أعداد الحجاج في موسم حج 2026 بلغ 1,707,301 حاجٍّ وحاجةٍ، في إحصائية رسمية تعكس حجم المشاركة العالمية في شعيرة الحج لهذا العام.

وأوضحت الهيئة أن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة العربية السعودية وصل إلى 1,546,655 حاجٍّ وحاجةٍ، بعد وصولهم عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، في حين بلغ عدد حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين 160,646 حاجٍّ وحاجةٍ.

وبيّنت البيانات التفصيلية أن الغالبية العظمى من ضيوف الرحمن القادمين من الخارج دخلوا عبر المنافذ الجوية بإجمالي 1,485,729 حاجٍّ وحاجةٍ، بينما وصل عبر المنافذ البرية 54,429 حاجٍّ وحاجةٍ، في حين سجلت المنافذ البحرية وصول 6,497 حاجٍّ وحاجةٍ.

وتكشف الإحصاءات التاريخية أن إجمالي عدد الحجاج منذ بدء التوثيق الرسمي عام 1970 وحتى نهاية موسم حج 2026 تجاوز 106 ملايين حاجٍّ وحاجةٍ، في مؤشر على النمو المتواصل لأعداد ضيوف الرحمن عبر العقود.

وتشير السجلات الرسمية إلى أن السعودية بدأت التوثيق المنهجي لأعداد الحجاج عام 1970، عندما تجاوز العدد لأول مرة حاجز المليون حاجٍّ بإجمالي 1,079,760 حاجٍّ وحاجةٍ، لتتواصل بعدها الزيادة التدريجية في أعداد الحجاج خلال العقود التالية.

وسجل موسم حج 2012 أعلى رقم في تاريخ الحج الحديث بأكثر من 3.1 مليون حاجٍّ وحاجةٍ، وفق بيانات منشورة في وسائل إعلام سعودية، من بينها صحيفة البيان الإماراتية.

وفي المقابل، شهد موسم حج 2020 أدنى عدد في التاريخ الحديث للحج، حيث اقتصر على 1000 حاجٍّ فقط نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19، قبل أن يرتفع العدد في العام التالي إلى نحو 58 ألف حاجٍّ وحاجةٍ مع بدء التعافي التدريجي.

وتعكس هذه الأرقام التحولات الكبيرة في إدارة وتنظيم موسم الحج عبر العقود، مع تطور البنية التحتية وزيادة قدرات الاستيعاب، إلى جانب التحديات الصحية والظروف العالمية التي أثرت على بعض المواسم.

ويؤكد موسم حج 2026 استمرار ارتفاع أعداد الحجاج وعودة الزخم الكامل لموسم الحج بوصفه أحد أكبر التجمعات الدينية السنوية في العالم.