من الحرب إلى الحوار.. خطة سلام تاريخية بين كمبوديا وتايلاند تحت مظلة آسيان

توصلت تايلاند وكمبوديا إلى اتفاق تاريخي لوقف إطلاق النار، يتضمن 13 بندًا، بهدف إنهاء التصعيد العسكري على الحدود المشتركة وتعزيز أفق السلام بين البلدين.

وجاء الإعلان عقب مفاوضات استمرت ثلاثة أيام، واختُتمت خلال جلسة وزارية خاصة للجنة الحدود العامة (GBC) في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

والاتفاق تم توقيعه بحضور نائب وزير الدفاع التايلاندي ناتافون ناركفانيت، والجنرال الكمبودي تي سيها، وبمشاركة مراقبين دوليين من الصين، الولايات المتحدة، وماليزيا، التي تترأس رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) هذا العام. وقد لعبت ماليزيا دور الوسيط المحايد في المحادثات، ممثلة برئيس هيئة الدفاع الماليزية.

ويستند الاتفاق الجديد إلى بروتوكول سابق من 7 بنود وجرى توسيعه ليشمل صيغة نهائية أكثر شمولًا، بالتعاون بين الهيئات العسكرية للبلدين وأمانة اللجنة الحدودية العامة الكمبودية.

بنود الاتفاق

وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار

حماية المدنيين ومنع الأعمال العدائية

تجميد أي تحركات أو تعزيزات عسكرية

تسهيل عودة النازحين من جانبي الحدود

تشكيل فريق تنسيق ثنائي من 8 أعضاء (4 من كل طرف) للاستجابة الفورية لأي تصعيد

الالتزام بتجنب الاستفزازات أو الانتهاكات أو التوغلات الإقليمية

وأشاد الطرفان بالدور الماليزي في تسهيل الحوار، معربين عن أملهما في أن يشكل هذا الاتفاق نقطة انطلاق نحو سلام دائم واستقرار إقليمي. كما تم الاتفاق على السماح لمراقبين من آسيان بتفقد المناطق الحدودية المتنازع عليها، في خطوة تهدف إلى منع تجدد النزاع.

ويأتي الاتفاق بعد اشتباكات دامية استمرت خمسة أيام، شهدت أعنف تبادل نيران بين البلدين منذ أكثر من عقد، بما في ذلك استخدام المدفعية الثقيلة والطائرات المقاتلة. وأسفرت المعارك عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصًا، معظمهم من العسكريين، ونزوح أكثر من 300 ألف شخص من كلا الجانبين.

ورغم محاولات سابقة للتهدئة، بينها دعوات من الصين وماليزيا لضبط النفس، فإن القتال لم يتوقف إلا في 28 يوليو، حين تم التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، مهّد للوصول إلى الاتفاق الحالي.