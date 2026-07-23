الزيدي: لن نسمح بوجود تهديد لإيران انطلاقاً من الأراضي العراقية

أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الخميس، أن أمن العراق وإيران يمثل ملفًا مشتركًا، مشددًا على أن بغداد لن تسمح باستخدام الأراضي العراقية لانطلاق أي تهديد ضد طهران.

وجاءت تصريحات الزيدي خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث ترأس وفد العراق في مباحثات مشتركة مع الجانب الإيراني برئاسة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية عبر منصة «إكس».

وبحث الجانبان خلال اللقاء عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها وضع آلية لعمل اللجنة الاقتصادية العراقية الإيرانية المشتركة، إلى جانب فرص تعزيز التعاون والاستثمارات بين البلدين في مجالات مختلفة.

وقال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن زيارته إلى الجمهورية الإسلامية «تعبر عن عمق العلاقة وتجديد لها»، واصفًا العلاقات بين البلدين بأنها «جسر مودة بين الشعبين».

ودعا الزيدي إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية تطوير التعاون الاقتصادي بما يخدم مصالح العراق وإيران.

من جانبه، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الاستقرار الأمني يمثل عاملًا مهمًا ينعكس بشكل إيجابي على التنمية والتعاون الثنائي بين البلدين، مشيرًا إلى وجود فرص استثمارية مشتركة يمكن العمل على تطويرها.

وكان رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي وصل صباح الخميس إلى طهران تلبية لدعوة رسمية، في أول زيارة له إلى إيران منذ توليه رئاسة الحكومة.

وتأتي الزيارة ضمن تحركات دبلوماسية عراقية تهدف إلى تعزيز العلاقات مع دول الجوار، في وقت تسعى فيه بغداد إلى الحفاظ على توازن علاقاتها الخارجية بين طهران وواشنطن.

وكان الزيدي قد أجرى قبل أيام زيارة إلى الولايات المتحدة، ضمن جهود عراقية لبحث ملفات اقتصادية وأمنية في ظل استمرار التوترات الإقليمية.

وقبل توجهه إلى طهران، قال الزيدي في تدوينة عبر منصة «إكس» إنه سيلتقي المسؤولين الإيرانيين لبحث «الملفات ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأضاف أن «العراق وإيران تجمعهما روابط تاريخية وحضارية وحدود جغرافية ومصالح مشتركة، وهو ما يفرض مواصلة العمل بروح الحوار والتعاون والاحترام المتبادل، بما يعزز التنمية المستدامة والازدهار».

وكانت الحكومة العراقية أوضحت أن مباحثات الزيارة تشمل ملفات الطاقة والتجارة والنقل والزراعة، إضافة إلى ملف الغاز، وفق ما تقتضيه المصلحة العراقية.

وفي وقت سابق، أكدت بغداد أن قضية حصر السلاح بيد الدولة تمثل «شأنًا سياديًا عراقيًا» ولن تكون ضمن جدول أعمال الزيارة، وذلك بعد تقارير تحدثت عن احتمال بحث هذا الملف مع الجانب الإيراني.

وتأتي زيارة الزيدي في مرحلة إقليمية حساسة، تسعى خلالها بغداد إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع طهران، مع الحفاظ على استقلال قرارها السياسي وتوازن علاقاتها الدولية.

هذا وترتبط العراق وإيران بعلاقات سياسية واقتصادية وأمنية واسعة، تشمل التجارة والطاقة والتنسيق الحدودي. وتأتي زيارة الزيدي في ظل تحديات إقليمية متصاعدة، تحاول بغداد خلالها تثبيت دورها كطرف يسعى للحفاظ على علاقاته مع مختلف القوى الدولية والإقليمية، مع التركيز على التنمية والاستثمار.

رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يصل العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية. pic.twitter.com/AXsVAj11nz — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 23, 2026