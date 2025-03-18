من العالم.. ذبح طفل سوري في لبنان وخلاف «طالبات» يتحول إلى كارثة

قتل طفل سوري في مدينة صور اللبنانية، بعد أن استدرجه جاره إلى داخل منزله وذبحه بسكين في لبنان.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”، “بمقتل الطفل ر. ق. ع. ع. مواليد 2018، في بلدة جويا في قضاء صور، بعدما استدرجه جاره م.ح.ج، وهو لبناني من مواليد 2000، إلى داخل منزله، وذبحه بسكين مما أدى إلى وفاته”.

وذكرت الوكالة أن “جثة الطفل نقلت إلى مستشفى جبل عامل في صور”، وبحسب الوكالة، “أوقفت دورية تابعة لفصيلة جويا اللبناني المشتبه به لإجراء المقتضى القانوني في حقه”.

حادثة مأساوية بمدرسة في مصر

شهدت مدرسة لغات مصرية في مدينة 6 أكتوبرـ واقعة مأساوية بعد تعرض طالبة بالصف الأول الثانوي لاعتداء وحشي من زملائها داخل دورة مياه المدرسة، مما أسفر عن تشويه وجهها.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية، “أفادت التحريات الأولية لمديرية أمن الجيزة، بمشادة بسيطة بين الطالبة المجني عليها وثلاث طالبات أخريات من نفس المدرسة بالإضافة إلى طالب رابع بسبب نزاع شخصي تصاعد بسرعة إلى عنف غير متوقع”.

ووفق المعلومات، “عقب توجه الطالبة المجني عليها إلى “دورة المياه” تتبعها المتهمون وحاصروها وقام أحدهم بالتعدي عليها باستخدام سلاح أبيض للاعتداء عليها، مما تسبب في إصابتها بجرح عميق في وجهها وكدمات متعددة في جسدها، وتم إبلاغ إدارة المدرسة فورا ونُقلت الطالبة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأكد الأطباء أن الجرح في الوجه كان خطيرا لكنه لا يهدد حياتها، وأنه تم إجراء عملية خياطة في منطقة الوجه بطول 10 سنتمترات”.

وبحسب المعلومات، “تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة حيث أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة داخل المدرسة لتوثيق الحادث وتحديد المسؤولين بدقة، كما تم استدعاء الطلاب المتهمين -ثلاث طالبات وطالب- لسماع أقوالهم، بالإضافة إلى الاستماع إلى شهادات العاملين بالمدرسة وشهود العيان، فيما أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا عاجلاً بتشكيل لجنة تحقيق فورية للوقوف على ملابسات الواقعة داخل المدرسة مع التوجيه باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تقصير إداري أو أمني قد يكون ساهم في تفاقم الحادث”.

وأكدت وزارة التربية والتعليم “أنها ستتعامل بحزم مع مثل هذه السلوكيات، مشددة على أن “المدرسة يجب أن تظل بيئة آمنة للتعليم والتربية”.

مصر.. فيديو لحادث مروع في الإسكندرية

شهدت منطقة سموحة في الإسكندرية، حادثا في أحد المولات الشهيرة “حيث أصيب أب وابنه البالغ 7 سنوات بكسور وكدمات بعدما دهستهما فتاة بسيارتها، حيث تبين أن الفتاة قامت بالضغط على دواسة البنزين بدلاً من الفرامل، مما تسبب في تحرك السيارة بسرعة كبيرة واصطدامها بالأب وابنه، وسحبهما لمسافة تقارب 10 أمتار”.

#لله_الامر #حادث_جرين_بلازا حالة دهس لاب وابنه فى #جراج_جرين_بلازا من بنت مستهترة ٢٢ سنه الاب والابن كسور وكدمات متفرقة والطفل حالته غير مستقرة #اليكس_نيوز تم النشر بواسطة ‏اليكس نيوز AlexNews2"اخبار اسكندرية‏ في الاثنين، ١٧ مارس ٢٠٢٥

مصر.. حادث بالصحراء الغريبة يسفر عن وقوع قتلى وجرحى

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، “ن اصطدام حافلة تقل عاملين في إحدى شركات البترول بصهريج لنقل المواد البترولية، أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات”، وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة.

وأوضحت بيان الوزارة، “أنه فور تلقي البلاغ، تم إرسال وحدات الإطفاء والإسعاف التابعة لشركات البترول القريبة إلى موقع الحادث لتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين، كما وجه وزير البترول بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لمعاينة موقع الحادث، والوقوف على ملابساته وأسبابه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة نقل العاملين مستقبلاً”.

تحدي “تيك توك” ينتهي بكارثة

أصيبت تلميذة في السابعة من عمرها بولاية ميسوري، بحروق من الدرجة الثالثة واُدخلت في غيبوبة بعد انفجار لعبة إسفنجية سخّنتها في الميكروويف.

وبحسب وسائل إعلام محلية، “وقعت الحادثة في ولاية ميسوري نتيجة لتجربة خضعت لها سكارليت سيلبي، التي كانت قد شاهدت مقطع فيديو على “تيك توك” لأشخاص سخّنوا اللعبة بالطريقة نفسها”.

ووفق المعلومات، وضعت “سكارليت”، لعبة مكعب “نيدوه” الشهيرة في المجمد ثم سخنته في الميكروويف لبضع ثوان لتجعله أكثر ليونة، كما شوهد في مقاطع الفيديو على الإنترنت، لكن سرعان ما تحولت اللحظة إلى كابوس، حيث انفجرت اللعبة وأطلقت مادة لزجة حمراء ساخنة غمرت وجه وصدر الفتاة، ما تسبب في حروق بالغة”.

🚨🇺🇸 TIKTOK CHALLENGE PUTS 7-YEAR-OLD IN COMA 🚨



A 7-year-old girl spent 3 days in a coma after attempting a viral TikTok challenge: freezing a rubber stress ball, then heating it in a microwave. The ball exploded, causing severe burns. She may need a skin graft.#TikTok… pic.twitter.com/feaWpMwkm8 — Breaking News (@PlanetReportHQ) March 17, 2025

Doctors issue warning over microwave mistake as schoolgirl, 7, is put in coma with horrific injuries https://t.co/MQHfPYZ819 — Daily Mail Online (@MailOnline) March 17, 2025

رجل يشعل النار بإمرأة في ألمانيا

أقدم شخص في ألمانيا على إضرام النار في امرأة داخل “ترام” في مدينة جيرا، وسكب سائل قابل للاشتعال عليها وأشعل فيها النار.

وقال متحدث باسم الشرطة إن “طائرة إسعاف مروحية تدخلت لنقل الضحية، وأسفر الهجوم عن وقوع إصابات خطيرة للمرأة، فيما لاذ الجاني المشتبه به بالفرار”.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، “إن هناك أدلة متزايدة على أن المشتبه به هو زوج المجني عليها، وأضافت أنه لا يمكن استبعاد أن يشكل خطرا على الجمهور”.

انفجار صهريج وقود في سوريا

تمكّنت طواقم الدفاع المدني في مدينة دوما بالغوطة الشرقية بريف دمشق، “من إخماد حريق اندلع إثر انفجار داخل مستودع وتجمع صهاريج للمحروقات بداية جسر مسرابا وأصيب في الانفجار عدة أشخاص”.

ووثقت مقاطع الفيديو المتداولة لحظة الانفجار، حيث “ظهر فيها اشتعال النيران بشكل كبير وارتفاع كتلة اللهب إلى علوّ ملحوظ، فيما فرّ الأشخاص المتواجدون بالقرب من موقع الحادث بحثًا عن السلامة”.

هزة أرضية بقوة 5.1 درجة جنوب الجزائر

أفاد التلفزيون الجزائري، “بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.1 درجة في ولاية المدية جنوبي العاصمة”.

وكشف المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، “أن مركز الهزة حدد بتسعة كيلومترات شمال منطقة غرب بلدية ميهوب، ولاية المدية”، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن “الهزة شعرت بها ست ولايات مجاورة”.

وأكد جهاز الدفاع المدني، ” أنه لم يتم تسجيل أي تدخل أو إصابات أو خسائر”.

إسبانيا.. الفيضانات تسبب في إغلاق الطرق وإلغاء الدراسة

تسبب هطول أمطار غزيرة في إسبانيا بإخلاء أكثر من 350 منزلا وإغلاق الطرق والمدارس.

وأصدر المسؤولون الإقليميون “أوامر بإخلاء 365 منزلا في قرية كامبانيلاس بالقرب من مدينة ملقة في وقت متأخر من أمس الاثنين، عقب أن فاض نهر على ضفتيه”.

وقال وزير داخلية منطقة الأندلس أنطونيو سانز، “إنه تم إصدار تحذيرات من الفيضانات بالنسبة لـ 19 نهرا في الاندلس، في ظل امتداد الطقس السيئ من ملقة على الساحل الجنوبي إلى مناطق مغلقة بالقرب من إشبيلية وقرطبة”.