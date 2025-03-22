من العالم.. «علبة سجائر» تتسبب بجريمة مروّعة وأب يحرق طفله ويعذّبه

تسبب خلاف على “ثمن بيع علبة سجائر في محطة للحافلات بمحافظة دمياط شمالي مصر، في نشوب مشاجرة انتهت بجريمة مروعة”.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، “كان طرفا المشاجرة الدامية، بائع سجائر وسائق ميكروباص، وحاول الثاني شراء علبة سجائر لكنهما اختلفا على سعرها بما لا يجاوز 5 جنيهات، لكن هذا الخلاف تحول سريعا إلى مشاجرة دامية وجريمة مأساوية، واستل أحد الطرفين سلاحا أبيض كبيرا وسدد طعنة للآخر، امتدت من أسفل البطن حتى الصدر ليسقط الضحية غارقا في دمائه وسط ذهول المتواجدين في المحطة”.

أب يحرق طفلعه ويعذّبه في الجزائر

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، فيديو صادم “لطفل تعرض للحرق والتعذيب من قبل والده”، وبدا الطفل “مشوه اليدين بسبب إضاعته لمبلغ مالي بسيط جدا، يُقدر بـ 100 دينار فقط”، وذلك في أحدث واقعة حول بشأن العنف الأسري الممارس ضدَّ القصر في البلاد”.

وظهر الطفل في الفيديو، وهو يجيب على أسئلة البقال الذي سأله عن سبب التشوه على ظاهر يديه، حيث ردَّ قائلا: ” .. أضعت مبلغ 100 دينار كنت سأشتري بها علبة ألوان لكنه أحرق يدي بهذا الشكل”، وأضاف:”أحرق يدي بشوكة الأكل الساخنة”، وردا على سؤال حول والدته، قال:”هي الأخرى في المستشفى”.

على جال عشرة ألاف طاحتلو شوفو واش دارلو باباه ⛔لا حول ولاقوة الابالله ماهيش هكذا التربية💔 تم النشر بواسطة ‏‎Lefride Khalil‎‏ في الأربعاء، ١٩ مارس ٢٠٢٥

قتيل وجرحى بإطلاق نار في أمريكا

قتل شخص وأصيب آخرون في “حادث إطلاق نار وقع في مدينة لاس كروسيس بولاية “نيو مكسيكو” الأمريكية”، وفقا لإدارة شرطة المدينة.

ونقلت قناة “سي بي إس 4 لوكال”، عن إدارة شرطة المدينة “أن الحادث وقع في بارك يونغ، في مدينة لاس كروسيس، حيث قتل شخص وتعرض آخرون لإصابات ناجمة عن إطلاق نار، وتم نقلهم إلى مستشفيات محلية”.

#BREAKING : The area surrounding Young Park, particularly Walnut Street south of Lohman Avenue, is temporarily closed to traffic.

Police encourage motorists to refrain from traveling in or entering that area.#YoungPark #LasCruces #NewMexico #Shooting #ActiveShooter… pic.twitter.com/OZGUK6vabJ — upuknews (@upuknews1) March 22, 2025

🚨🇺🇸BREAKING: MULTIPLE VICTIMS IN LAS CRUCES PARK SHOOTING—POLICE ON SCENE



At least one person is dead and several others wounded after gunfire erupted at Young Park in Las Cruces, New Mexico, tonight.



Las Cruces police are actively investigating and have secured the area.… pic.twitter.com/bs4uGuHWsR — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 22, 2025

إرهابيون يقتلون 44 مدنيا في النيجر

أعلنت وزارة الداخلية في النيجر، “أن إرهابيين قتلوا 44 مدنيا في جنوب غرب البلاد”.

وقالت الوزارة في بيان: “تعرضت قرية فونبيتا في بلدية كوكورو الريفية يوم الجمعة 21 مارس لهجوم وحشي شنه إرهابيون واستهدفوا مسجدا”.

وأضافت أن “الهجوم خلق “44 شهيدا جميعهم مدنيون و13 جريحا بينهم 4 إصاباتهم خطرة”.