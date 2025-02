من العالم… فاجعة بمصر و«أب يقتل ابنته» بالعراق والعثور على ممثلة شهيرة «ميتة» بمنزلها

قتل 10 أشخاص في انهيار عقار سكني مكون من 3 طوابق وأصيب 8 آخرون، في حي كرداسة بمحافظة الجيزة، فيما تواصل فرق الحماية المدنية جهودها لانتشال باقي العالقين تحت الأنقاض.

وأفادت مصادر طبية مصرية، أن “غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بسقوط عقار بشارع المحول في كرداسة”.

ووفقًا لشهود عيان، فإن “انفجار أسطوانة غاز قد يكون السبب وراء انهيار العقار”، فيما تكثف الجهات الأمنية المعنية تحرياتها لكشف ملابسات الحادث والتأكد من الأسباب الفعلية للانهيار، بما في ذلك فحص سلامة البناء وإجراء المعاينات الهندسية اللازمة”.

هذا “وتتكرر حوادث انهيار العقارات في مصر، نظرا لحالة العديد منها كونها قديمة”.

مصر.. إصابة عشرات الطلاب داخل مدرسة خاصة بالشرقية

أصيب 29 طالبا ومعلما مصريا بحالات اختناق داخل مدرسة خاصة بمدينة بلبيس، في محافظة الشرقية إثر استنشاق روائح كريهة جراء تسرب الغاز من أحد المصانع القريبة المجاورة للمدرسة.

وأعلنت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية أنه “تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفى وتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين وتم توقيع الكشف الطبي على جميع الحالات، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم”.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية أنه “تم صرف العلاج اللازم للطلاب والمعلمات حتى استقرت حالتهم الصحية وتماثلوا للشفاء التام وخرجوا جميعًا من المستشفى بحالة جيدة بعد تلقي العلاج”.

جريمة مروعة في بغداد.. أب يقتل ابنته ويفشل في تفجير نفسه

أفادت قناة “السومرية” نقلا عن مصدر أمني بأن شخصا أقدم اليوم الاثنين على قتل ابنته وحاول تفجير نفسه برمانة يدوية في العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر الأمني لـ”السومرية نيوز”، أنه “وردت معلومات من شخص بأن أخاه قام بقتل ابنته وأغلق الدار عليها ضمن منطقة دوانم الشعلة”، لافتا إلى أنه “تم تشكيل فريق عمل وأخذ الموافقات من القاضي لغرض الدخول الى الدار”.

وبين المصدر أنه “بعد استحصال الموافقات، تم الدخول إلى الدار، واتضح مقتل طفلة من مواليد 2014 من قبل أبيها بأسلوب التعنيف الجسدي”.

وأضاف المصدر أنه “تمت متابعة كاميرات المراقبة والقبض عليه (المتهم)، وضُبطت بحوزته رمانة يدوية، حيث حاول تفجيرها على نفسه لكنه لم يتمكن”.

العثور على ممثلة شهيرة ميتة في منزلها

أعلنت شرطة كوريا الجنوبية، “العثور على الممثلة الكورية الجنوبية كيم سيه رون، المعروفة بأدوارها في فيلمي “الرجل من لا مكان” و”الجيران”، متوفاة داخل منزلها”.

وقالت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، إنه “تم اكتشاف جثمان الممثلة البالغة من العمر 24 عامًا في منزلها بحي سيونغدونغ في سيئول عند الساعة 4:55 مساءً، وذلك بواسطة أحد أصدقائها، الذي كان من المفترض أن يلتقي بها، حيث قام على الفور بإبلاغ السلطات”.

وأوضح مسؤول أمني، “أانه لم يتم العثور على أي أدلة تشير إلى وجود شبهة جنائية حتى الآن، فيما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الوفاة”.

وكانت كيم سيه رون، “تعرضت للمساءلة القانونية عام 2022، عندما قادت سيارتها تحت تأثير الكحول، ما أدى إلى اصطدامها بحاجز ومحول كهربائي، وأسفر ذلك عن فرض غرامة مالية عليها بقيمة 20 مليون وون (13,850 دولارًا)، وفي أبريل من العام الماضي، حاولت الفنانة الكورية الجنوبية، العودة إلى الساحة الفنية، لكنها انسحبت لاحقًا بسبب مشاكل صحية”.

ويعد مسلسل “Bloodhounds”، الذي صدر في عام 2023 وعرض على منصة نتفلكس، آخر أعمال الممثلة الراحلة، إذ أخذت كيم ساي رون استراحة في مسيرتها التمثيلية بعد حادثة القيادة تحت تأثير الكحول في عام 2022، وشاركت الراحلة في مسلسلات كورية مثل Listen to My Heart وThe Queen’s Classroom وHi! School-Love On.

هزات أرضية متتالية بمنطقة “نابولي” الإيطالية

تعرضت مدينة نابولي، الإيطالية “لسلسلة من الهزات الأرضية يوم أمس الأحد، بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، وفقا للمعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين”.

وبحسب ” أسوشيتد برس”، “وقعت الهزة الأرضية الأكثر شدة في منطقة حقول فليجريان البركانية، وهي منطقة عالية النشاط البركاني على بعد بضعة كيلومترات فقط من مركز المدينة التي تقع جنوب البلاد، وكانت هذه الهزة الأرضية الثانية التي تبلغ قوتها 3.9 درجة التي تضرب المنطقة في أقل من 12 ساعة”.

ووفق الوكالة، “على مدار الأيام الثلاثة الماضية، تعرضت المنطقة لهزتين أرضيتين أو أكثر تبلغ قوتهما 2 درجة أو أعلى،ولم تسجل أي تقارير أولية عن أي أضرار مادية أو إصابات بشرية، لكن تم إغلاق المدارس في مدينة بوزويلو يوم الاثنين كإجراء احترازي”، وفقا لما ذكره العمدة جيجي مانزوني لوكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”.

هذا “وبدأت مؤخرا موجة جديدة من الهزات الأرضية في منطقة حقول فليجريان البركانية، كما شهدت المنطقة أيضا زلازل أكبر، وتعد حقول فليجريان أكبر بركان هائل نشط في أوروبا، وتعرف بمستوى النشاط البركاني المرتفع”.

سقوط “مروع” أودى بحياة فارس أيرلندي في سباق الخيول

أعلنت هيئة تنظيم سباقات الخيل الأيرلندية، وفاة الفارس مايكل أوسوليفان، بعد عشرة أيام من إصابته إثر سقوطه في حلبة ثورليس لسباقات الخيل في البلاد.

وكان أوسوليفان (24 عاما)، وحصانه وي تشارلي إلى جانب ثلاثة أحصنة أخرى “سقطت عند الحاجز الأخير خلال سباق في السادس من فبراير، وتلقى العلاج في الحلبة قبل نقله جوا إلى المستشفى، حيث كان تحت الملاحظة في العناية المركزة، ولكنه فارق الحياة، قبل 5 أيام فقط من عيد ميلاده الخامس والعشرين”.

وقالت جينيفر بيو كبيرة الأطباء في هيئة تنظيم سباقات الخيل الأيرلندية في بيان: “توفي مايكل للأسف في الساعات الأولى من صباح الأحد، محاطا بعائلته المحبة في مستشفى جامعة كورك حظيت بشرف التعرف على مايكل من خلال مسيرته المهنية، وكان تفانيه وتواضعه وطبيعته اللطيفة دائما سببا في أن يجعل التعامل معه أمرا ممتعا، وطلبت عائلة أوسوليفان الخصوصية في هذا الوقت، حيث اتخذت عائلته القرار بالتبرع بأعضائه في هذا الوقت العصيب للغاية”.

وكان أوسوليفان قد حقق أكبر إنجازاته في السباقات عندما فاز في مهرجان شيلتنهام قبل عامين، حيث سجل انتصارين على صهوة “مارين ناشيونال” و”جازي ماتي”.

💔 Michael O'Sullivan winning the Supreme Novices' Hurdle on Marine Nationale in 2023 pic.twitter.com/evBWk93k7o — Racing Post (@RacingPost) February 16, 2025

ألمانيا.. انهيار مبنى في ولاية “بادن”

انهار مبنى سكني في ولاية بادن-فورتمبرغ جنوبي ألمانيا صباح اليوم الاثنين، فيما لا يزال رجل عمره 73 عاما عالقا تحت الأنقاض، ووفقا لبيان صادر عن الشرطة الألمانية، فقد وقع الانهيار بعد انفجار قوي هز المنطقة.

وأوضحت متحدثة باسم الشرطة أن “هناك خطرا كبيرا من حدوث انهيارات إضافية في المبنى المتضرر، ما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير وقائية بإغلاق التيار الكهربائي عن الشارع بأكمله لمنع أي حوادث أخرى،كما تعرضت سيارة كانت متوقفة بجانب المبنى لأضرار نتيجة الحادث”.

ووفقاً لوسائل الإعلام الألمانية، “ما زالت أسباب الانهيار غير واضحة حتى الآن، لكن أحد السكان المحليين أبلغ عن الحادث بعد أن استيقظ على صوت الانفجار القوي الذي سبق الانهيار، فيما تواصل السلطات المحلية التحقيق لتحديد السبب الدقيق لهذا الحادث المأساوي، تزامناً مع عمل فرق الإنقاذ على انتشال الرجل العالق وإنقاذ حياته، بينما تبذل جهود إضافية لتقييم المخاطر المحتملة وضمان سلامة السكان المجاورين”.

تركيا.. ارتفاع حصيلة وفيات التسمم بالكحول المغشوش إلى 54

أعلنت السلطات التركية “ارتفاع حصيلة وفيات التسمم بالمشروبات الكحولية المغشوشة في أنقرة إلى 54، وأشارت السلطات التركية اليوم الاثنين إلى أن هناك 40 شخصا لا يزالون بالعناية المركزة داخل المستشفيات”.

وكان محافظ أنقرة واسيب شاهين “أعلن في السابع من فبراير الجاري عن تسجيل 33 حالة وفاة في العاصمة بعد تناول مشروبات كحولية مغشوشة، ونقلت وسائل إعلام عن أجهزة إنفاذ القانون في العاصمة التركية أن 28 مشتبها بهم اعتقلوا خلال التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في أنقرة، وأفرج عن 25 شخصا تحت الرقابة القضائية”.

وفي منتصف يناير، ذكرت وسائل إعلام تركية أن “نحو 90 شخصا تم نقلهم إلى مؤسسات طبية في إسطنبول بعد تناول كحول مغشوش وتم تشخيص إصابتهم بتسمم الميثانول، وفي يناير أيضا، ذكرت قناة “إن تي في” أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب شرب الكحول المغشوش في إسطنبول وصل إلى 37 شخصا، وبقرار من سلطات إسطنبول تم إغلاق أكثر من 60 منشأة في المدينة وحرمانها من تراخيص بيع المشروبات الكحولية المقلدة”.

وبحسب القناة، “فإن من بين المتوفين مواطنين من تركيا وأوزبكستان وتركمانستان، حيث اشتروا الكحول بمبلغ 30 ليرة (أقل من دولار واحد) في حين أن أرخص مشروب كحولي (بيرة) في المتاجر التركية لا يقل سعره عن 70 ليرة والمشروبات الكحولية القوية تصل تكلفتها إلى عدة مئات من الليرات”.

تسجيل هزة أرضية في أنقرة

شهدت العاصمة التركية أنقرة صباح اليوم الاثنين، هزة أرضية متوسطة الشدة، لم تسفر عن أضرار أو إصابات.

وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية أن “الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 13:20 بتوقيت تركيا ومركزها يني محلة في أنقرة، ووقعت على عمق 11.48 كيلومتر وبلغت شدتها 3.5 درجة على مقياس ريختر”.

من جهته، قال رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاس، “إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أي أضرار”.