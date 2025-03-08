من العالم.. وفاة طفلة جرّاء السيول بالمغرب وإعدام أمريكي بطريقة غريبة!

توفيت طفلة جراء أمطار غزيرة شهدتها المغرب، وتسببت في سيول وفيضانات واسعة النطاق، وكبدت المنطقة خسائر كبيرة.



وذكرت صحيفة “هسبريس” المغربية، أن “طفلة في التاسعة من عمرها لقيت مصرعها في مدينة بركان، بعد أن جرفتها السيول ما أدى إلى سقوطها في بالوعة صرف صحي، بينما توفي راع في الخمسينات من عمره بمدينة زايو التابعة لإقليم الناظور، حيث باغتته السيول أثناء محاولته جمع قطيعه، ليعثر عليه لاحقا مع عدد من ماشيته النافقة”.

وبحسب الصحيفة، “تسببت الفيضانات في كل من “مدينة بركان والناظور وزايو والنواحي المجاورة، في غمر شوارعها وأزقتها بالأوحال التي جرفتها السيول من الضواحي غير المعبدة، كما أوقفت الفيضانات “خط القطار الرابط بين فاس ووجدة على مستوى مدينة تاوريرت لفترة من الزمن”.



ووفق الصحيف، “تسببت السيول في جماعة الشويحية وسهل صبرة بأولاد ستوت في “جرف عدد من رؤوس الماشية ونفوقها وتدمير زراعات وأشجار وبيوت بلاستيكية مخصصة للزراعة”.

انتشال جثة مفقودة جرفتها السيول بولاية البيض جنوب غرب الجزائر

انتشل أعوان الحماية المدنية الجزائرية، “جثة الضحية الثالثة المفقودة في حادث الشاحنة التي جرفتها سيول واد دميرينة ببلدية بوسمغون جنوب ولاية البيض”.

وأوضحت الحماية المدنية، في بيان، أن “الجثة جرفتها السيول إلى المنطقة المسماة قويرة الطير التي تبعد حوالي 4 كلم عن مكان الحادث”.

وبحسب المعلومات، “تمكنت فرق الحماية المدنية من العثور على جثة الضحية الثالث الذي كان مفقودا بعدما جرفت سيول واد دميرينة ببوسمغون الخميس الماضي شاحنة كان على متنها رفقة اثنين آخرين يبلغان من العمر 8 و 19 سنة، وتم انتشال جثتيهما أول أمس”.

هجوم مسلح يهزّ كندا

خلال عملية هجوم هزت كندا ليلة الجمعة، قرب مدينة تورنتو، تعرض 11 شخصا لإصابات إطلاق نار، في حانة بمدينة سكاربورو.

وقال المسعفون، إن “هناك 11 شخصا أصيب بإصابات تتراوح من “طفيفة إلى حرجة”.

وأكدت الشرطة الكندية، أن “المشتبه به في الحادث لا يزال طليقا، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابسات الواقعة”.

هذا “ووقع الحادث بعد ساعات فقط من افتتاح الحانة فرعها الجديد قرب مركز “سكاربورو” التجاري، وتشهد حوادث العنف المسلح ارتفاعا ملحوظا في بعض مناطق كندا خلال الأعوام الأخيرة”.

هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب شمال أرمينيا

سجل علماء الزلازل في أرمينيا زلزالا بقوة 4.6 درجة، صباح السبت، قرب مدينة سبيتاك في مقاطعة لوري على بعد 100 كيلومتر من العاصمة يريفان.

وأفادت خدمة الطوارئ التابعة لوزارة الداخلية الأرمنية في بيان: “في الـ8 من مارس الساعة 9:26 صباحا بالتوقيت المحلي، سجلت الشبكة الزلزالية التابعة لخدمة الرصد الزلزالي الإقليمية في أرمينيا زلزالا بقوة 4.6 درجة على بعد 6 كيلومترات شمال شرق مدينة سبيتاك”.

ووفقا للبيان، “كان بؤرة الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وبلغت شدة الهزة الأرضية في مركز الزلزال 6-7 درجات، وشعر السكان بالزلزال في مناطق لوري وشيراك وتافوش بقوة 4-6 درجات، بينما شعر به سكان مناطق كوتايك وجيغاركونيك وأراغاتسوتن بقوة 2-4 درجات”.

هذا “وتقع أرمينيا في منطقة نشطة زلزاليا، وكان أقوى زلزال ضرب البلاد في العقود الأخيرة هو زلزال سبيتاك الذي وقع في 7 ديسمبر 1988، حيث دمرت الهزات الأرضية التي بلغت قوتها 7 درجات مدينة سبيتاك في غضون 30 ثانية، وألحقت أضرارا جسيمة بمدن أخرى في الجمهورية، بما في ذلك لينينكان (غيومري حاليًا)، وكيروفاكان (فانادزور حاليا)، وستيبانافان،وأدى الزلزال آنذاك إلى إلحاق أضرار بـ 21 مدينة و350 قرية، 58 منها دمرت بالكامل، ووفقا للبيانات الرسمية، فقد لقي 25 ألف شخص مصرعهم، وأصيب 140 ألفا، بينما فقد 514 ألف شخص منازلهم”.

هاكمان..ظلّ حيا مع زوجته المتوفاة لأسبوع

أظهرت نتائج تشريح جثة الممثل “جين هاكمان”، أنه كان يعاني من مرحلة متقدمة من مرض ألزهايمر وأنه توفي نتيجة مرض القلب وعوامل أخرى، بعد أيام قليلة على الأرجح من وفاة زوجته “بيتسي أراكاوا” بمتلازمة فيروسية نادرة تنتشر عن طريق الفئران.

وكان “عُثر على هاكمان (95 عاما) وأراكاوا (64 عاما) متوفيين، بالإضافة إلى العثور على أحد كلابهما نافقا، في 26 فبراير في مكانين منفصلين بمنزلهما في سانتا في”.

وقالت السلطات: إن “زوجة هاكمان، توفيت قبل أيام، وأشارت السلطات إلى أن مرض ألزهايمر ربما يكون أعاق فهمه”.

وقال أدان ميندوزا، قائد الشرطة: “عندما سئل عما إذا كان هاكمان، قد أمضى أسبوعا مع زوجته المتوفاة قبل وفاته “أفترض أن هذا هو الحال”.

وقالت هيذر جاريل كبيرة المحققين الطبيين في مكتب المحقق الطبي في نيو مكسيكو للصحفيين: “من المحتمل جدا أنه لم يكن على علم بوفاتها”.

إعدام سجين امريكي بطريقة لم تستخدم منذ 15 عاما

أعدمت السلطات في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، رجلا بواسطة فرقة إطلاق النار يوم الجمعة، ليكون أول سجين أمريكي يقتل بهذه الطريقة منذ 15 عاما.

وقالت السلطات، “إنه تم إطلاق النار على براد سيغمون (67 عاما)، مساء الجمعة على يد ثلاثة موظفين متطوعين بالسجن من مسافة قريبة في سجن في كولومبيا، عاصمة ولاية ساوث كارولينا”.

وبحسب السلطات، “اختار سيغمون، الذي تم ربطه على كرسي وتمت تغطية رأسه بغطاء أسود، أن يتم تنفيذ حكم الإعدام بحقه بواسطة فرقة إطلاق النار بدلا من الحقنة المميتة”.

وقال المحامي لشبكة “غرينفيل نيوز”: إن “سيغمون” كان يخشى من أن تسبب الحقنة معاناة طويلة”.

وكان سيغمون، “أدين في عام 2001 بتهمة القتل الوحشي لوالدي صديقته السابقة بمضرب بيسبول في منزلهما”.

السلطات الفرنسية تعلن وفاة مهاجر كويتي أثناء عبوره قناة المانش

أعلنت السلطات الفرنسية عن “وفاة مهاجر كويتي في العقد السادس من عمره السبت أثناء محاولته عبور قناة المانش من شمال فرنسا للوصول إلى إنجلترا على متن مركب صغي”ر.

وبحسب ما أفادت سلطات منطقة “بادو كاليه شمال فرنسا”، لوكالة “فرانس برس”، “توفي الرجل إثر إصابته بأزمة قلبية على متن المركب الذي كان يقله مع مهاجرين آخرين عبر المانش”.

تركيا.. كلاب ضالة تهاجم طفلة سورية في قونية وتتسبب بوفاتها

أفادت وكالة DHA التركية “بمصرع طفلة سورية تبلغ من العمر عامين، تدعى رانا إلياس مينيك، عقب مهاجمتها من قبل مجموعة كلاب ضالة في ولاية قونية وسط تركيا”.

وبحسب الوكالة، “وقع الحادث في منطقة كاراتاي المركزية، بمنطقة باشاك السكنية، على شارع شهيد إردال أوزتشليك”.

وأشارت الروايات الأولية إلى أن “نحو عشرة كلاب ضالة هاجمت رانا، التي كانت برفقة عائلتها أثناء زيارة أقاربها”.