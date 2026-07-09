من القلب إلى الدماغ.. كيف يحمي «المشي» الجسم من أمراض خطيرة؟

لا يحتاج الإنسان دائمًا إلى تمارين شاقة أو برامج رياضية معقدة للحفاظ على صحته، إذ تشير أبحاث علمية متزايدة إلى أن المشي اليومي يمثل واحدة من أكثر العادات البسيطة تأثيرًا في تحسين الصحة العامة وتعزيز جودة الحياة.

وتظهر الدراسات أن الانتظام في المشي يساعد الجسم على تحسين وظائف القلب والأوعية الدموية، ورفع كفاءة الدورة الدموية، ودعم التحكم في وزن الجسم، إلى جانب تأثيرات إيجابية على الصحة النفسية والوظائف العقلية.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بممارسة النشاط البدني المنتظم للبالغين، وتشير إلى أن المشي السريع يُعد من الأنشطة التي تساعد على الوصول إلى مستويات الحركة المطلوبة للحفاظ على صحة أفضل.

فوائد المشي للقلب والأوعية الدموية

يرتبط المشي المنتظم بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، إذ يساعد على تحسين ضغط الدم، وتعزيز صحة الشرايين، وتحسين مستويات الكوليسترول في الجسم.

وأظهرت دراسات منشورة في دوريات طبية أن الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا منتظمًا، حتى لو كان منخفض الشدة مثل المشي، لديهم معدلات أقل للإصابة بأمراض القلب مقارنة بالأشخاص الذين يعيشون نمط حياة قليل الحركة.

كما يساعد المشي على تحسين قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة أكبر، ما ينعكس على مستويات الطاقة والنشاط اليومي.

المشي ودوره في التحكم بالوزن

يساعد المشي على زيادة استهلاك الطاقة وتحسين عملية التمثيل الغذائي، خاصة عندما يكون جزءًا من نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة.

وتشير الأبحاث إلى أن زيادة عدد الخطوات اليومية ترتبط بتحسن مؤشرات الصحة الأيضية، بما يشمل تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل عوامل الخطر المرتبطة بزيادة الوزن.

كما أن المشي بعد تناول الطعام، حتى لفترة قصيرة، يساعد على تقليل ارتفاع مستويات سكر الدم بعد الوجبات، وفق دراسات بحثت تأثير الحركة الخفيفة على تنظيم الجلوكوز.

المشي وصحة الدماغ والذاكرة

لا تقتصر فوائد المشي على الجسم فقط، إذ تشير أبحاث علم الأعصاب إلى أن النشاط البدني المنتظم يرتبط بتحسين وظائف الدماغ ودعم الذاكرة والتركيز.

وتوضح دراسات أن المشي يحفز تدفق الدم إلى الدماغ، ويساعد في إفراز مواد كيميائية عصبية مرتبطة بتحسين المزاج والحفاظ على صحة الخلايا العصبية.

كما يرتبط النشاط البدني بانخفاض خطر التراجع المعرفي مع التقدم في العمر، إذ تشير نتائج بحثية إلى أن الحركة المنتظمة تلعب دورًا في دعم صحة الدماغ على المدى الطويل.

المشي وتأثيره على الصحة النفسية

يُعد المشي من العادات التي تساعد على تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية، إذ يحفز الجسم على إفراز مواد كيميائية مثل الإندورفين والسيروتونين المرتبطة بالشعور بالراحة.

وتشير دراسات نفسية إلى أن المشي المنتظم يرتبط بتراجع أعراض القلق والاكتئاب لدى العديد من الأشخاص، خاصة عندما يُمارس في أماكن مفتوحة أو ضمن بيئات طبيعية.

كما يمنح المشي فرصة للابتعاد عن الضغوط اليومية وتحسين جودة النوم، وهو عامل أساسي للحفاظ على الصحة العامة.

المشي وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة

ترتبط الحركة اليومية بانخفاض خطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، بينها السكري من النوع الثاني وبعض أمراض القلب ومشكلات صحية مرتبطة بقلة النشاط.

وتشير الدراسات إلى أن زيادة النشاط البدني حتى بمستويات بسيطة مقارنة بالجلوس الطويل يمكن أن تحقق فوائد صحية واضحة، ما يجعل المشي خيارًا مناسبًا لمختلف الفئات العمرية.

كم خطوة يحتاج الإنسان يوميًا؟

لطالما ارتبط الرقم الشائع بـ10 آلاف خطوة يوميًا بفوائد صحية، إلا أن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن الفوائد تبدأ بالظهور عند مستويات أقل لدى كثير من الأشخاص، وأن الزيادة التدريجية في عدد الخطوات تظل أكثر أهمية من الالتزام برقم واحد للجميع.

وتشير دراسات واسعة إلى أن زيادة الحركة اليومية مقارنة بقلة النشاط ترتبط بتحسن الصحة العامة، مع اختلاف الفائدة بحسب العمر والحالة الصحية ومستوى اللياقة.