من المغرب.. وزير خارجية مالطا يدعو الليبيين للتوافق على الدستور وحل الأزمة

دعا وزير خارجية مالطا، إيان بورغ، الأطراف الليبية إلى التوافق على الدستور وايجاد حل سياسي للأزمة في البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره المالطي، بالعاصمة الرباط، عقب لقاء جمعهما على هامش زيارة يجريها الأخير إلى الدولة العربية.

وحثّ بورغ الليبيين للتوافق على الدستور وايجاد حل سياسي، وإيجاد حل ليبي، مؤكدا على أهمية استقرار ليبيا على اعتبار موقعها الجغرافي المهم بالمنطقة.

وأعرب بورغ عن تطلعه إلى أن يجد الليبيون حلا لأزمتهم، مضيفا أنّ المنطقة تعرف الكثير من التحديات مثل قضية الهجرة، واستقرار ليبيا أمر مهم للمنطقة”.