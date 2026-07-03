من باكستان إلى أمريكا.. مآسٍ عالمية وتطورات متسارعة

شهد العالم خلال الساعات الماضية سلسلة من الأحداث المأساوية والمتفرقة، تصدرتها فاجعة سقوط حافلة ركاب في باكستان مخلفة عشرات الضحايا، بالتوازي مع حوادث وفاة غامضة شملت غرق منتج سينمائي في مصر، وتحطم طائرة استطلاع في المغرب، وحادثة نادرة ومؤسفة مع حيوان مفترس في روسيا، وعلى الصعيد الآخر، سجلت إندونيسيا هزة أرضية عنيفة، فيما فتحت السلطات الكندية تحقيقاً طبياً في واقعة وفاة طفل بداء الكلب، وسط ترقب لتحقيقات قضائية في فلوريدا الأمريكية إثر جريمة قتل بسبب نزاع على موقف سيارات.

40 قتيلاً على الأقل في سقوط حافلة ركاب بوادٍ جبلي غرب باكستان

لقي 40 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب 11 آخرون جراء انحراف حافلة ركاب وسقوطها في وادٍ جبلي عميق في غرب باكستان، وفق ما أعلنت السلطات المحلية في إقليم بلوشستان، الجمعة.

وقال ثناء الله شيراني، رئيس مركز الطوارئ في منطقة زوب، إن حافلة كانت متجهة من مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان، نحو مدينة بيشاور في إقليم خيبر بختونخوا، انحرفت عن مسارها في منطقة دانا سار الجبلية وسقطت في وادٍ عميق، ما أسفر عن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.

وأضاف شيراني أن الحصيلة بلغت 40 قتيلاً و11 مصاباً، نُقلوا إلى المستشفيات، بينهم ثلاثة في حالة حرجة، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح أن الحافلة سقطت من ارتفاع يتراوح بين 70 و80 قدماً، أي ما يعادل نحو 21 إلى 24 متراً، داخل منطقة جبلية وعرة، ما صعّب عمليات الوصول الأولية لفرق الإنقاذ.

وأشار إلى أن فرق الطوارئ واجهت صعوبات كبيرة في بدء عمليات الإجلاء والبحث بسبب طبيعة التضاريس الجبلية الوعرة في موقع الحادث.

من جهته، قال شهيد رند، المتحدث باسم رئيس حكومة إقليم بلوشستان في جنوب غرب باكستان، إن الحافلة كانت في طريقها من كويتا إلى بيشاور، مؤكداً وصول فرق إنقاذ من الإقليمين إلى موقع الحادث للمشاركة في عمليات البحث والإغاثة.

وتشهد باكستان حوادث سير متكررة، خصوصاً في المناطق الجبلية، نتيجة ضعف تطبيق قوانين المرور، والسرعة الزائدة، وتدني معايير السلامة على الطرق، إضافة إلى القيادة المتهورة، وفق السلطات المحلية.

مصر: مصرع منتج سينمائي غرقاً داخل حمام سباحة في الجيزة وفتح تحقيق رسمي

شهدت مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة في مصر حادثة مأساوية، حيث لقي المنتج السينمائي ياسر صبحي مصرعه غرقاً داخل حمام سباحة تابع لأحد الأندية الرياضية الشهيرة بالمنطقة.

وأفادت التحريات الأولية بأن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغاً بالعثور على جثمان المنتج داخل حمام سباحة تابع لفرع نادي “وادي دجلة”، حيث انتقلت قوة من المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمعاينة المكان والوقوف على ملابساته.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الراحل اختل توازنه أثناء وجوده قرب حمام السباحة، ما أدى إلى سقوطه وارتطام رأسه بالأرضية الإسمنتية، وفقدانه للوعي قبل أن يغرق داخل المياه متأثراً بإصابته.

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة، كما جرى تحرير محضر رسمي واستدعاء شهود العيان، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وتواصل السلطات المختصة تحقيقاتها لكشف كافة ملابسات الحادث، في وقت سادت فيه حالة من الحزن عقب إعلان وفاة المنتج السينمائي.

المغرب.. سقوط طائرة خفيفة خلال مهمة استطلاع لحريق “غابة المعمورة” ومصرع قائدها

أفاد مصدر مطلع لصحيفة هسبريس أن طائرة خفيفة تحطمت أثناء مشاركتها في جهود مراقبة حريق شب في غابة المعمورة بإقليم الصخيرات-تمارة في المغرب، ما أسفر عن مصرع قائدها.

وأوضح المصدر أن الطائرة من نوع “CN-AZV” تابعة للدرك الملكي المغربي، وكانت تستخدم في مهام استطلاع ومراقبة الحرائق، وليس في عمليات الإطفاء المباشر كما تم تداوله في بعض الروايات.

وأكد المصدر أن الطائرة كانت تقوم بمهام استطلاع ضمن جهود تتبع الحريق الذي اندلع حوالي الساعة الخامسة و10 دقائق مساء، قبل أن يتم تسجيل سقوطها قرابة الساعة الخامسة والنصف، ما أدى إلى وفاة ربانها المنتمي إلى الدرك الملكي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحريق الذي اندلع في غابة المعمورة أتى على نحو 3 هكتارات من الغطاء الغابوي، فيما تواصلت جهود الإخماد للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مناطق مجاورة.

وتُعد الطائرة “CN-AZV” نسخة مطورة من طائرات “إير تراكتور” المخصصة عادة لمهام مكافحة الحرائق والمراقبة الجوية، وتُشغل ضمن أسطول الدرك الملكي المغربي.

ولم تصدر بعد معطيات رسمية تفصيلية من الجهات المختصة حول ملابسات الحادث، في وقت تواصل فيه السلطات التحقيق في أسباب السقوط.

قرد يقتل مسنة داخل حديقة حيوانات خاصة في جنوب روسيا

أفادت لجنة التحقيق في جمهورية أديغا الروسية أن قرداً عدوانياً هاجم امرأة مسنّة تبلغ من العمر 84 عاماً داخل حديقة حيوانات خاصة في منطقة تختاموكايسكي بجنوب روسيا، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها قبل وصول فرق الإسعاف.

وبحسب المعطيات الأولية، دخلت السيدة إلى منطقة الحيوانات وقامت بفتح القفص بهدف إطعامها، قبل أن ينقض عليها القرد ويعضّ قدميها. كما تعرّض حفيدها البالغ من العمر 39 عاماً للهجوم أثناء محاولة التدخل.

وأشارت لجنة التحقيق إلى أن الموقع كان يضم نحو 10 قرود تعيش داخل أقفاص في ظروف غير قانونية، وأن المنشأة أُنشئت من قبل حفيدة الضحية.

كما فُتحت قضية جنائية بتهمة التسبب بالوفاة نتيجة الإهمال، استناداً إلى المادة 109 من القانون الجنائي الروسي، فيما واصل المحققون جمع الأدلة والاستماع إلى الشهادات لتحديد ملابسات الحادث.

وجاء في تقرير التحقيق أن المرأة قامت بإطعام الحيوانات دون التأكد من إجراءات السلامة، ما أدى إلى فتح القفص وحدوث الهجوم الذي انتهى بوفاتها في مكان الحادث.

زلزال بقوة 6.2 يضرب شرق إندونيسيا دون أضرار معلنة

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل شرق إندونيسيا، الجمعة، من دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ووقع الزلزال على عمق يقدّر بنحو 120 كيلومتراً، وعلى بعد حوالي 58 كيلومتراً غرب مدينة توبيلو في مقاطعة نورث مالوكو، عند الساعة 11:31 بالتوقيت المحلي (02:31 بتوقيت غرينتش).

وقال أحد سكان مدينة تيرناتي، التي تبعد نحو 114 كيلومتراً عن مركز الزلزال، إنه شعر بالهزة أثناء وجوده في مقهى، مشيراً إلى أن الكرسي اهتز فجأة ما تسبب بحالة من الذعر، خاصة لدى السكان الذين لا يزالون متأثرين بذكريات زلازل سابقة.

من جانبها، أوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أنه لا يوجد خطر من حدوث موجات تسونامي بعد الزلزال.

وتقع إندونيسيا ضمن منطقة “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهي منطقة نشطة زلزالياً تمتد من اليابان مروراً بجنوب شرق آسيا وصولاً إلى حوض المحيط الهادئ، وتشهد نشاطاً زلزالياً متكرراً.

كندا: وفاة طفل بالسعار بعد ملامسة خفاش دون عضة وتحذيرات طبية من خطورة التعرض

كشف تقرير طبي نشر في مجلة The Canadian Medical Association Journal عن وفاة طفل يبلغ من العمر 11 عاماً في مقاطعة أونتاريو الكندية، بعد إصابته بعدوى داء الكلب (السعار)، رغم عدم تعرضه لأي عضة أو خدش ظاهر.

ووفق التقرير، وقعت الحادثة أثناء إقامة الأسرة في كوخ بشمال أونتاريو، حيث استيقظ الطفل على خفاش يحط على وجهه أثناء نومه، قبل أن يقوم بإبعاده بيده، دون ملاحظة أي إصابات واضحة.

وأشار والدا الطفل إلى أنه لم تظهر أي علامات غير طبيعية على الخفاش أو جروح على جسد ابنهما، ما دفعهما إلى عدم طلب تقييم طبي فوري في ذلك الوقت.

وبعد نحو 19 يوماً من الحادثة، بدأت الأعراض الأولى للمرض بالظهور، قبل أن يتم نقل الطفل إلى المستشفى حيث تدهورت حالته بسرعة كبيرة، رغم محاولات العلاج.

وأفاد الأطباء بأن حالة الطفل ساءت بشكل حاد خلال أيام قليلة، حيث فقد ردود أفعال جذع الدماغ في اليوم الخامس من دخوله المستشفى، قبل أن يتم وقف الدعم الطبي لاحقاً، ليتوفى بعد نحو 17 يوماً من الرعاية.

وحذر الأطباء من خطورة أي تلامس مباشر مع الخفافيش، حتى في حال عدم وجود عضات أو خدوش ظاهرة، مؤكدين أن داء الكلب قاتل بنسبة شبه كاملة إذا لم يُعالج فور التعرض له عبر العلاج الوقائي.

وتسلط هذه الحالة النادرة الضوء على أهمية التعامل الحذر مع الحياة البرية، وضرورة طلب الرعاية الطبية الفورية عند أي احتكاك محتمل بمصدر للعدوى.

الشرطة الأمريكية تحقق في مقتل محارب سابق برصاص امرأة إثر خلاف على موقف سيارات في فلوريدا

وثق مقطع فيديو متداول لحظة مقتل محارب أمريكي سابق برصاص امرأة، إثر خلاف على مكان لركن سيارة داخل موقف تابع لأحد متاجر “وولمارت” في ولاية فلوريدا.

وأظهرت اللقطات الضحية، بارت ديغولييلمو (62 عاماً)، وهو يتبادل الحديث مع امرأة قبل أن تُخرج الأخيرة مسدساً وتطلق النار عليه، بينما كان على بعد عدة أقدام منها، ليسقط أرضاً متأثراً بإصابته.

وبحسب السلطات، بدأ الخلاف بسبب نزاع على موقف للسيارات، فيما بقيت مطلقة النار في المكان بعد الحادث حتى وصول الشرطة، مدعية أنها تصرفت دفاعاً عن النفس.

ونُقل ديغولييلمو، وهو ممرض متقاعد ومحارب سابق في الجيش الأمريكي، إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.

وقالت ابنته إن والدها كان يعمل على إصلاح علاقتهما خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن “لا أحد يستحق أن يفقد حياته بسبب مكان لركن سيارة”.

وتواصل السلطات في ولاية فلوريدا مراجعة تسجيلات الفيديو والأدلة المتوافرة لتحديد ملابسات الواقعة، واتخاذ قرار بشأن توجيه اتهامات جنائية إلى مطلقة النار.