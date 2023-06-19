من بنغازي.. رئيس النواب المصري يدعو لإجراء انتخابات عامة متزامنة

أكّد رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي على أهمية ملكية ليبيا لحل الأزمة وإنجاز انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة.

جبالي وفي جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي قال إنّ يدعم مجلسي النواب والأعلى للدولة، وذلك في إطار التزاماتهم وفق ما ينص عليه الاتفاق السياسي.

ودعا جبالي مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا إلى استكمال المشاورات لاستيفاء كل الأطر لإجراء الانتخابات، مطالبا كل الأطراف إلى تغليب المصلحة الليبية تحقيقا للهدف المنشود وهو عودة الاستقرار وتحقيق النماء.

وتابع جبالي أنّ وجوده اليوم في ليبيا يأتي ضمن إطار تاريخ طويل بين البلدين، بحسب وصفه، وأنّ القيادة السياسة المصرية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق استقرار ووحدة ليبيا.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأنّهم سيعملون مع المجلس الأعلى للدولة لتشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات، بحسب تعبيره.

عقيلة صالح في كلمة أمام النواب ذكر أنّ مقترح لجنة 6+6 المشتركة لوضع القوانين الانتخابية، سيعرض على المجلس لإقراره بدقة، قائلا: «تسلمنا قوانين لجنة 6+6 بشكل رسمي في جلسة اليوم».