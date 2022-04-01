من بينها ليبيا.. دول عربية وإسلامية تستقبل السبت شهر رمضان المبارك

أعلنت دار الإفتاء في ليبيا ودول عربية وإسلامية أنّ غدا السبت هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443 للهجرة، بينما أعلنت دول أخرى عدم ثبوت رؤية هلال رمضان، وعليه يكون يوم غد السبت المتمم لشهر شعبان فيها.

ففي السعودية، أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا أنّ غدا السبت هو غرة شهر رمضان بعد ثبوت رؤية هلاله، وفق بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وفي الكويت، أعلنت السلطات كذلك أنّ غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وأعلن كذلك في قطر والإمارات والبحرين والوقف السني في العراق أنّ غدا السبت سيكون هو غزة الشهر الكريم، كما يحلّ رمضان السبت في كل من تركيا والبوسنة والهرسك، ومصر.

في المقابل، أعلنت سلطنة عمان والأردن عدم ثبوت الرؤية، وعليه يكون السبت هو المتمم لشعبان، وبعد غد الأحد غرة الشهر المبارك في البلدين، بينما في إندونيسيا، قال وزير الشؤون الدينية الإندونيسي ياقوت خليل قوماس إنّ شهر رمضان المبارك سيبدأ بعد غد الأحد.

ويتزامن قدوم شهر رمضان هذا العام في ليبيا ودول أخرى، مع رفع العديد من القيود المفروضة بسبب وباء كورونا في معظم دول العالم الإسلامي، وبدء عودة مظاهر الحياة الطبيعية إلى حالتها السابقة.