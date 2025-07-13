من بيونغ يانغ إلى موسكو.. «كيم» يرسل إشارات ولاء صريح لخطط الكرملين

أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون دعمه الكامل للخطوات التي تتخذها روسيا لتسوية الأزمة الأوكرانية، وذلك خلال لقائه بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بيونغ يانغ، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وأكد كيم أن بلاده مستعدة “لدعم جميع الإجراءات التي تتخذها القيادة الروسية من أجل حل جذري للوضع في أوكرانيا”، مستندًا بذلك إلى “روح المعاهدة الموقعة بين كوريا الديمقراطية وروسيا”، في تعبير يعكس عمق التحالف المتصاعد بين البلدين.

وخلال اللقاء، شدد كيم على توافق البلدين “في جميع القضايا الاستراتيجية”، واصفًا العلاقات مع موسكو بأنها “تحالفية رفيعة المستوى”، ما يعكس تقاربًا متزايدًا بين العاصمتين في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة.

ونقلت الوكالة عن كيم طلبه من لافروف نقل “تحياته الحارة” إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إشارة إلى استمرار التواصل الشخصي رفيع المستوى بين الجانبين.

وكان لافروف قد وصل إلى مدينة وونسان أول أمس الجمعة، في زيارة رسمية تأتي ضمن الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية، حيث أجرى محادثات مع نظيرته الكورية الشمالية تشي سون هوي، قبل أن يلتقي كيم جونغ أون يوم السبت.