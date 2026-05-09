من جنيف.. حضور ليبي متميّز بالمنظمات المتخصصة بـ«الاتصالات»

أعلنت ليبيا ترشحها الرسمي لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) للدورة 2027–2030، خلال حفل دبلوماسي أقيم في مدينة جنيف على هامش اجتماعات مجلس الاتحاد لعام 2026، بحضور الأمينة العامة للاتحاد وعدد من الوفود الدولية والدبلوماسية.

ونظّم الحفل وفد الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالتنسيق مع البعثة الليبية الدائمة في جنيف، في إطار تحركات وطنية تهدف إلى تعزيز وجود ليبيا داخل المنظمات الدولية المتخصصة في قطاع الاتصالات والتقنية، ودعم مكانتها كمركز رقمي وتقني على الصعيد الإقليمي.

وخلال الفعالية، استعرضت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية أبرز ملامح استراتيجيتها الوطنية للاتصالات والمعلوماتية، إلى جانب التطورات التي شهدتها البنية التحتية الرقمية وخدمات الاتصالات في البلاد، ومسارات التحول الرقمي المالي التي تشهدها ليبيا.

وأكدت الهيئة أن خطوة الترشح تأتي في سياق توجه ليبيا للمساهمة في صياغة السياسات العالمية المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز التعاون الدولي في المجالات التقنية الحديثة، إلى جانب دعم جهود التنمية الرقمية المستدامة على المستوى الوطني والإقليمي.

ويُعتبر الاتحاد الدولي للاتصالات إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ويضطلع بدور محوري في تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عالميًا، فضلًا عن تقديم الدعم للدول الأعضاء في تطوير بنيتها الرقمية، ومواكبة التحولات التقنية المتسارعة في العالم الرقمي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود ليبيا لتعزيز دورها الرقمي والإقليمي، وفتح آفاق التعاون التقني مع الدول الأعضاء، بما يسهم في تبادل الخبرات، وجذب الاستثمارات في قطاع الاتصالات، ودعم مشاريع التحول الرقمي التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة.