من سيول عمان إلى وفاة جوسبان.. سلسلة كوارث حول العالم

شهد العالم خلال الساعات الأخيرة سلسلة من الأحداث المأساوية والحوادث غير المسبوقة، بدءًا من سيول غزيرة في سلطنة عُمان أودت بحياة خمسة أشخاص وغمرت الأودية بالمياه، مرورًا بتحطم طائرة إير كندا في مطار لاغوارديا بنيويورك ما أسفر عن وفاة طيار ومساعده، ووصولًا إلى وفاة لاعب كولومبي شاب خلال مباراة، وحوادث عنف وإشعال حرائق في لندن وألمانيا، وختامًا بخبر وفاة رئيس وزراء فرنسا الأسبق ليونيل جوسبان عن عمر يناهز 88 عامًا.

مصرع 5 أشخاص جراء السيول في سلطنة عُمان خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات في سلطنة عُمان، يوم الاثنين، مصرع 5 أشخاص على الأقل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعدما جرفت السيول مركباتهم في عدة مناطق من البلاد، وسط أمطار غزيرة تشهدها بعض الولايات.

وأوضح قطاع البحث والإنقاذ التابع لـاللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة أن فرقه تمكنت من إنقاذ 7 أشخاص بعدما جرفت السيول مركبة تقل 10 أفراد في أحد الأودية بولاية بركاء، فيما تم لاحقاً العثور على جثث 3 أشخاص كانوا داخل المركبة.

وفي حادثة منفصلة، لقي شخصان مصرعهما بعد أن احتجزت السيول مركبتهما في مجرى وادٍ بولاية وادي المعاول، حيث تمكنت الفرق من انتشال جثتيهما لاحقاً.

وأكدت السلطات أن هذه الحوادث تأتي في ظل استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من البلاد، ما يزيد من خطورة جريان الأودية وارتفاع منسوب المياه.

يُذكر أن سلطنة عُمان شهدت حوادث مماثلة في السنوات الأخيرة، من بينها سيول أبريل 2024 التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وتسببت في أضرار واسعة.

مصرع طيار ومساعده إثر تصادم طائرة إير كندا بمركبة إطفاء في مطار لاغوارديا بنيويورك

لقي طيار ومساعده مصرعهما إثر حادث تصادم بين طائرة إقليمية تابعة لشركة إير كندا ومركبة إطفاء على مدرج مطار لاغوارديا في نيويورك، وفق ما نقلته شبكة إن بي سي نيوز عن مصادر مطلعة.

ووقع الحادث مساء الأحد عندما اصطدمت الطائرة، التي تشغلها شركة جاز أفييشن، بمركبة للإنقاذ ومكافحة الحرائق كانت تستجيب لحادث منفصل، ما أدى إلى تحطم مقدمة الطائرة بشكل كبير.

وكان على متن الطائرة 72 راكباً و4 من أفراد الطاقم، وكانت الرحلة قد أقلعت من مطار مونتريال بيير إليوت ترودو الدولي في مونتريال.

وأفادت هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي أن الحادث وقع قرابة الساعة 11:40 مساءً بالتوقيت المحلي على المدرج رقم 4، مؤكدة إغلاق المدرج وبدء تحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة، مع وجود فرق الشرطة والمسؤولين في موقع الحادث.

كما أشارت الشركة المشغلة للطائرة إلى أن قوائم الركاب وأفراد الطاقم لا تزال أولية، ويجري التحقق منها بالتعاون مع الجهات المختصة.

وفاة لاعب كولومبي شاب بعد سقوطه مغشياً عليه في الملعب

أعلن نادي ميوناريوس الكولومبي، وفاة لاعبه الشاب سانتياغو كاسترييون، عن عمر يناهز 18 عامًا، بعد سقوطه مغشياً عليه خلال إحدى مباريات بطولة الشباب.

وأصيب كاسترييون بفقدان الوعي يوم السبت الماضي أثناء المباراة، ونُقل على الفور إلى المستشفى حيث أُدخل إلى وحدة العناية المركزة، لكن محاولات الأطباء لإنقاذه باءت بالفشل، وفق بيان النادي الرسمي الذي أعرب عن تعازيه الحارة لعائلة اللاعب وأصدقائه.

ولم يحظَ اللاعب بفرصة الظهور مع الفريق الأول رغم تواجده ضمن قائمة المباريات عدة مرات، ليغادر الحياة قبل أن يبدأ مسيرته الاحترافية بشكل كامل.

مجهولون يشعلون النار في سيارات إسعاف تابعة لمنظمة يهودية بلندن

أشعل مجهولون النار في أربع سيارات إسعاف تابعة لمنظمة “هاتزولا” اليهودية في حي غولدرز غرين شمال غرب لندن، في حادث صنفته الشرطة البريطانية كعملية معادية للسامية.

ووفق التقارير الإعلامية، وقع الحادث صباح الاثنين حوالي الساعة 1:36 بالتوقيت المحلي، حيث أظهرت كاميرات المراقبة ثلاثة أشخاص مقنعين يشعلون النار في سيارات الإسعاف المتوقفة خارج كنيس في الحي، الذي يعيش فيه عدد كبير من السكان اليهود. وأدى الحريق إلى انفجارات بسبب أسطوانات الغاز الموجودة في المركبات.

تمكنت خدمات الإطفاء بالتعاون مع عشرات رجال الإطفاء من السيطرة على النيران، مع إخلاء السكان المجاورين احتياطيًا، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

ووصف رئيس منظمة “هاتزولا” الهجوم بأنه “ضربة مباشرة للمجتمع اليهودي”، مؤكّدًا خطورة الحادث على سلامة المجتمع المحلي.

من جهتها، كثفت الشرطة البريطانية دورياتها في المنطقة وفتحت تحقيقًا رسميًا بالحادث، دون تسجيل اعتقالات فورية حتى الآن.

حريق يلتهم شاحنة تنقل دبابة أمريكية على طريق سريع في ألمانيا

اندلع حريق في شاحنة كانت تنقل دبابة تابعة للجيش الأمريكي على أحد الطرق السريعة بالقرب من مدينة هاينيشين في شرق ألمانيا، في حادث غير معتاد استدعى استنفاراً أمنياً واسعاً في المنطقة.

وأفادت السلطات المحلية في منطقة ساكسونيا الوسطى أن الشاحنة كانت تحمل الدبابة على مقطورة أثناء سيرها على الطريق السريع عندما انفجر أحد الإطارات نحو الساعة 1:20 فجر الاثنين، ما أدى إلى اندلاع النيران في المركبة.

وتمكن سائق الشاحنة البالغ 67 عاماً من السيطرة على الموقف وقيادة المركبة المشتعلة إلى موقف الشاحنات القريب المعروف باسم روساوير فالد نورد، حيث توقفت الشاحنة هناك دون تسجيل أي إصابات.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن التحقيقات الأولية ترجح أن عطلاً فنياً كان السبب الرئيسي في اندلاع الحريق، بينما تواصل الجهات المختصة فحص موقع الحادث لتحديد جميع ملابساته.

وأدى الحريق إلى تعطيل موقف الشاحنات بالكامل لفترة مؤقتة، كما خلف أضراراً مادية قُدّرت مبدئياً بنحو 35 ألف يورو شملت المقطورة وأجزاء من الطريق.

وذكرت السلطات المحلية أن الدبابة التي كانت على متن الشاحنة تعرضت لأضرار مرئية نتيجة الحريق، في حين تستمر التحقيقات لتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمعدة العسكرية بشكل دقيق.

وفاة رئيس وزراء فرنسا الأسبق ليونيل جوسبان عن 88 عاماً

توفي رئيس وزراء فرنسا الأسبق ليونيل جوسبان، عن عمر يناهز 88 عاماً، بعد مسيرة سياسية بارزة أسهم فيها في رسم معالم العمل الاجتماعي في البلاد، من أبرزها تحديد أسبوع العمل في فرنسا بـ35 ساعة.

وأكد وفاة جوسبان رئيس الوزراء الحالي سيباستيان لوكورنو، عقب نشر وكالة “فرانس بريس” نبأ وفاته الأحد الماضي، نقلاً عن أسرته.

وقال لوكورنو عبر منصة “إكس” إن جوسبان “خدم فرنسا بثبات ومثابرة وشعور بالمسؤولية، وأفعاله استندت إلى رؤية واضحة للتقدم الاجتماعي وقيم الجمهورية، تاركاً أثراً دائماً ونموذجاً للالتزام”.

ويُعد جوسبان من أبرز قادة اليسار الفرنسي خلال العقود الماضية، حيث أسس مبدأ “اليسار التعددي”، ضمّت حكوماته وزراء اشتراكيين إلى جانب وزراء من الخضر والشيوعيين، مؤكداً التعددية السياسية في إدارة الدولة.

وكان جوسبان قد أعلن في يناير الماضي خضوعه لـ”عملية جراحية خطيرة”، دون الكشف عن تفاصيلها، فيما انسحب من الحياة السياسية بعد هزيمة كبيرة للحزب الاشتراكي أمام جان ماري لوبان، زعيم الحزب اليميني المتشدد، في الانتخابات الرئاسية.