من غذاء خارق إلى عبء صحي.. متى تصبح «بذور الشيا» ضارة؟

تُعتبر بذور الشيا من الأطعمة الخارقة التي توفر فوائد صحية كبيرة بفضل محتواها العالي من الألياف، أحماض أوميغا-3 الدهنية، البروتين، ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب والهضم وتعزز الطاقة، ومع ذلك، يؤكد خبراء التغذية على ضرورة الحذر عند تناولها لتجنب بعض الأخطاء التي قد تقلل من فوائدها أو تسبب مشاكل صحية.

ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة Times of India، هناك 8 أخطاء شائعة يجب تجنبها عند تناول بذور الشيا:

تناول بذور الشيا مع الأطعمة الغنية بحمض الفيتيك مثل الفاصوليا والعدس، مما يقلل امتصاص المعادن الأساسية مثل الحديد والكالسيوم.

إضافة بذور الشيا إلى العصائر المعلبة التي تحتوي على سكر ومواد حافظة، ما قد يرفع سكر الدم ويقلل الفوائد الصحية.

دمجها مع منتجات الألبان الثقيلة والكريمة التي تبطئ الهضم وتسبب انتفاخًا.

تناولها مع الحمضيات الحامضة التي قد تؤدي إلى ارتجاع وتهيّج المعدة.

الجمع بين بذور الشيا والكافيين، مما قد يسبب جفافًا واضطرابات في الجهاز العصبي والهضمي.

تناول بذور الشيا مع الأطعمة الحارة التي تزيد من حموضة المعدة والحرقة.

أكل بذور الشيا جافة دون سوائل كافية قد يؤدي إلى خطر الاختناق ومشاكل هضمية، لذا يُفضل نقعها قبل الأكل.

تناول بذور الشيا مع الأطعمة المصنعة التي تحتوي على إضافات ودهون غير صحية تقلل من فوائدها.

ينصح الخبراء بتناول بذور الشيا مع أطعمة خفيفة وطازجة، ومشروبات غير كافيين لضمان الاستفادة القصوى من قيمتها الغذائية وتجنب أي مضاعفات صحية.

يذكر أن بذور الشيا هي بذور صغيرة سوداء أو رمادية مستخرجة من نبات القصعين الإسباني (Salvia hispanica) موطنه أمريكا الوسطى، وكانت تُستخدم غذاءً أساسياً لدى حضارتي الأزتك والمايا لما لها من قدرة على تعزيز الطاقة والتحمل، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية إذ تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف (حوالي 10 غرامات لكل 28 غراماً)، وأحماض أوميغا-3 الدهنية، والبروتين، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والزنك، ومضادات الأكسدة.

وتساعد على تحسين صحة القلب والهضم وتنظيم سكر الدم ودعم فقدان الوزن، وتُستهلك غالباً منقوعة في الماء أو الحليب أو مضافة للعصائر والزبادي والمخبوزات، ويمكن استخدامها كبديل للبيض في وصفات الطعام النباتية.

وينصح الخبراء بعدم تناولها جافة لتجنب خطر الاختناق وبالاعتدال في الكمية (ملعقة إلى ملعقتين يومياً)، مع الحذر من خلطها مع مكونات قد تقلل من فائدتها أو تسبب اضطرابات هضمية.