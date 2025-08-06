من غريان.. وزير الحكم المحلي يتعهد بدعم البلديات وتوسيع صلاحياتها

أجرى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية المكلّف عبد الشفيع الجويفي، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية إلى بلدية غريان، للمشاركة في اجتماع اتحاد عمداء بلديات الجبل، رفقة كل من وكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، والأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر المحتوت، ورئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.

وكان في استقبال الوفد عميد بلدية غريان ناصر بريني، إلى جانب عمداء بلديات الجبل، وأعيان ووجهاء المنطقة، وعدد من أعضاء ومخاتير المحلات ولفيف من الأهالي.

وخصص الاجتماع الذي عُقد بقاعة بلدية غريان، لمناقشة ملفات تتعلق بتطوير منظومة الإدارة المحلية، وتقديم مقترحات لتحسين مستوى الخدمات البلدية، خاصة من خلال تعديل السياسات والقوانين واللوائح المنظمة لعمل البلديات، وتوفير الإمكانات اللازمة لدعمها.

وأكد الوزير أن هذه اللقاءات تأتي في إطار التحضير للاجتماع السنوي للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، المرتقب عقده قريبًا، والذي سيشهد حضور دولة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة التنفيذية، بهدف تبني مبادرات السلطات المحلية وحلحلة القضايا العالقة مع القطاعات الأخرى، بما يسهم في تحسين الخدمات وتعزيز التنمية المحلية.

من جهتهم، ثمّن عمداء البلديات خطوات الوزارة نحو تعزيز استقلالية البلديات، خاصة فيما يتعلق بإتمام الإجراءات الإدارية والمالية، مؤكدين أن هذه السياسات تساهم في تفكيك المركزية الإدارية وتعزيز كفاءة الأداء البلدي.

وفي ختام اللقاء، شدد الوزير على أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف مكونات القطاع، والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا التزام الوزارة بدعم البلديات والارتقاء بأدائها لتلبية تطلعات المواطنين.