من قلب باريس.. الأصوات تُنادي بخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي

رفع محتجو السترات الصفراء لافتات تطالب باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، ورفع بعضهم لافتات تدعو إلى خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.

حيث جاء ذلك خلال موجة احتجاجات جديدة انطلقت اليوم السبت في أنحاء البلاد واستخدمت فيها الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

هذا وأوقفت الشرطة الفرنسية صباح اليوم 343 شخصا قبيل بدء الاحتجاجات الجديدة وتحسبا لموجة جديدة من الشغب نشرت السلطات نحو 89 ألف شرطي في مختلف أنحاء البلاد، وتم إغلاق برج إيفل والمعالم السياحية الأخرى والمتاجر لتجنب أعمال النهب، كما جرت إزالة مقاعد الشوارع لتجنب استخدام القضبان المعدنية كمقذوفات.

وكان حوالي 8 آلاف شرطي قد انتشر في باريس لتجنب تكرار أحداث الفوضى التي جرت السبت الماضي، عندما قام مثيرو الشغب بإضرام النار في السيارات ونهب المحلات التجارية في شارع الشانزليزيه الشهير وتشويه قوس النصر برسم غرافيتي يستهدف الرئيس إيمانويل ماكرون.