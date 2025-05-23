من مصر إلى النرويج وأستراليا.. أحداث مأساوية وانفجارات وانهيارات

من شوارع مصر التي شهدت جريمة مروّعة نفذها طفل بحق والدته، إلى أرياف الجزائر حيث أمطرت السماء حبات برد بحجم بيض الدجاج، مروراً بكارثة انفجار مستودع أسلحة أودى بحياة العشرات في صنعاء، وفيضانات حاصرت الآلاف في أستراليا، وانزلاقات طينية تلتهم القرى في الصين، وصولاً إلى حديقة نرويجية استقبلت سفينة شاردة فيما كان صاحب المنزل يغطّ في نوم عميق… تتنوع مشاهد اليوم بين ما هو مأساوي وصادم، وغريب لا يخلو من طرافة، وفي قلب هذا المشهد العالمي المضطرب، تصدح ميلانيا ترامب بنسخة رقمية من مذكراتها بصوت الذكاء الاصطناعي، بينما تواصل تركيا مطاردة ما تبقى من أشباح انقلاب 2016، وتكشف الكويت عن واحدة من أضخم قضايا تزوير الجنسية في تاريخها. أما كوريا الجنوبية، فتفتح خزائن أسرار الرئيس السابق في محاولة لفك طلاسم قرار فُرض ولم يُنفذ.

تحطم مروحية “مي-8” في مقاطعة أوريول الروسية ومصرع طاقمها بالكامل

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم، عن تحطم مروحية عسكرية من طراز “مي-8” خلال رحلة تدريبية روتينية في حقل زراعي بمقاطعة أوريول، ما أسفر عن مصرع جميع أفراد طاقمها.

وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع في منطقة غير مأهولة، دون أن يسفر عن أي إصابات بين المدنيين. وأشارت المعلومات الأولية إلى أن عطلاً فنياً قد يكون وراء الحادث.

وفي تعليق له على الحادث، قال حاكم المقاطعة أندريه كليتشكوف عبر “تلغرام” إن فرق الطوارئ والأجهزة الأمنية تقوم بأعمال البحث والتقييم، مؤكداً أنه “لا توجد تهديدات للسكان المحليين”.

ودعا كليتشكوف المواطنين إلى الامتناع عن نشر صور أو مقاطع من موقع الحادث، محذراً من أن ذلك “يساعد العدو ويعرض السلامة العامة للخطر”.

من جانبها، أوفدت وزارة الدفاع الروسية لجنة تحقيق تابعة للقوات الجوية إلى موقع التحطم، بهدف الوقوف على الملابسات الدقيقة للحادث.

مصر.. طالب ينهال على والدته بـ16 طعنة أثناء نومها بسبب مطالبتها له بالمذاكرة

شهدت محافظة الغربية شمالي مصر حادثة مأساوية، إذ اعتدى طالب في الصف الأول الإعدادي على والدته (36 عاماً) مستخدماً سكين المطبخ وطعنها 16 مرة في مناطق متفرقة من جسدها أثناء نومها، مما أدى إلى نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأفادت الأم “نادية” بأن نجلها محمود، الذي كان غائباً عن المنزل لعدة أشهر، عاد مؤخراً وهو يعاني من تغيرات ملحوظة في سلوكه وحالته النفسية. وأضافت أن سبب اعتدائه عليها كان مطالبتها المتكررة له بالمذاكرة والاهتمام بدروسه.

ووقع الحادث في منطقة “عزبة بهجات” بمحافظة الغربية، حيث تلقت أجهزة الأمن بلاغاً بالحادثة وتمكنت من ضبط الطالب، فيما بدأت النيابة العامة التحقيق وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انفجار مستودع أسلحة يودي بحياة 40 شخصاً ويصيب العشرات قرب مطار صنعاء

لقي ما لا يقل عن 40 شخصاً مصرعهم وأصيب العشرات بجروح متفاوتة الخطورة جراء انفجار ضخم وقع بالقرب من مطار صنعاء الدولي، وفقاً لمصادر محلية.

وأشارت تقارير أولية إلى أن الانفجار نتج عن انفجار مستودع أسلحة تابع لجماعة الحوثيين في منطقة صَرِف بمديرية بني حِشِيش شمال شرقي العاصمة، وهو ما نفى فرضية استهداف الصواريخ التي كانت مطروحة في البداية.

إخفاء السلاح وسط المدنيين…جريمة كبرى



انفجارات الصواريخ والأسلحة اليوم في #بني_حشيش صنعاء أدى إلى فقدان العشرات وجرح المئات من بين هؤلاء أحد أبناء وصاب العالي عزلة بني كنده حيث فقد زوجته وأربع من بناته وأحد اولاده من أسرة واحدة.



وتهدم منزله المكون من طابقين وباصه الذي كان… pic.twitter.com/UgFYGknWWO — رهــف الـوصـابـي (@alwsaby_rh67229) May 22, 2025

صباح الخميس 22 مايو في منطقة صرف شمال شرق العاصمة صنعاء مديرية بني حشيش

هنجر مخزن للسلاح تابع لمليشيا الحوثي الارهابية ينفجر ويدمر منازل حي بالكامل والضحايا قتلى وجرحى بالعشرات والتعتيم بالقوة الغاشمة والسطوة الامنية الإجرامية التي ترعب بها المواطنين وتديرهم بها#اليمن #صنعاء pic.twitter.com/7rVgfk4sVB — الاكوع جمال (@jmal34236199) May 22, 2025

فيضانات كارثية تضرب شرق أستراليا.. 4 قتلى وعزل 50 ألفاً شمال سيدني

شهد الساحل الشرقي لأستراليا فيضانات غير مسبوقة خلفت أربعة قتلى ومفقوداً واحداً، وسط عزل نحو 50 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت ولاية نيو ساوث ويلز شمال سيدني.

وقالت الشرطة إن ثلاثة من الضحايا لقوا حتفهم بعد دخولهم بمركباتهم مناطق غمرتها المياه، بينما عُثر على رجل آخر على شرفة منزله الذي غمرته الفيضانات. ولا يزال رجل في التاسعة والأربعين من عمره في عداد المفقودين بعد أن شوهد آخر مرة قرب طريق مغمور بالمياه.

وتفقد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريستوفر مينز، المناطق المتضررة، معربين عن تقديرهم لجهود فرق الطوارئ والمتطوعين الذين أنقذوا المئات من الغرق.

وعلى الرغم من تراجع الأمطار، تستمر عمليات الإنقاذ بسبب تدفق المياه إلى الأحواض المائية، فيما تواجه المناطق الريفية تحديات بسبب الانهيارات الأرضية وتضرر الطرق والجسور، مما يعوق الوصول إلى بعض المجتمعات المعزولة.

تساقط برد بحجم بيض الدجاج يتلف الأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية في خنشلة الجزائرية

شهدت مزارع مدينة خنشلة الجزائرية أضراراً كبيرة جراء تساقط حبات برد ضخمة الحجم، وصلت إلى حجم بيض الدجاج، على المناطق المعروفة ببساتين التفاح. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة حجم الحبات ومدى تأثيرها على الأشجار المثمرة التي تعرضت لأضرار جسيمة، ما ألحق خسائر بالمحاصيل الزراعية في المنطقة.

وطالب المزارعون السلطات المحلية بتوفير شبكات واقية تحمي المحاصيل من البرد في المستقبل، لتجنب تكرار هذه الخسائر.

🔴🔴البرد يعصف بالتفاح المحلي والمنتجون يطالبون بادماج شبكة حماية الأشجار في برنامج الدعم الفلاحي. تم النشر بواسطة ‏كل شيء عن الفلاحة في الجزائر‏ في الخميس، ٢٢ مايو ٢٠٢٥

🔴🔴حبات البرد بحجم بيض الدجاج في خنشلة قبل قليل. تم النشر بواسطة ‏كل شيء عن الفلاحة في الجزائر‏ في الخميس، ٢٢ مايو ٢٠٢٥

8 أشخاص في عداد المفقودين جراء انزلاق طيني جنوبي الصين وسط جهود إنقاذ مكثفة

فقد 8 أشخاص حياتهم جراء انزلاق طيني ضرب قرية في محافظة لونغشنغ التابعة لمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم في جنوب الصين فجر الجمعة، وفق السلطات المحلية التي أكدت استمرار عمليات البحث والإنقاذ، كما تعرضت عشرة منازل لأضرار جراء الحادث، في حين تتواصل جهود فرق الإنقاذ للوصول إلى المفقودين.

وفي حادث منفصل، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 4 أشخاص إثر انهيارين أرضيين في مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين، حيث لا يزال 17 شخصًا محاصرين. وشهدت بلديتا تشانغشي وقوهوا في دافانغ انهيارات أرضية إضافية حاصرت 21 شخصًا.

وأعلنت مقاطعة قويتشو تفعيل الاستجابة الطارئة من المستوى الثاني للكوارث الجيولوجية، في حين رفعت وزارة الموارد الطبيعية الصينية مستوى الاستجابة إلى الثاني وأرسلت فريق عمل لإدارة عمليات الإنقاذ في المنطقة.

سفينة حاويات تقتحم حديقة منزل نرويجي فجراً… وصاحب المنزل يواصل نومه بسلام

استفاق سكان منطقة قرب تروندهايم في النرويج على حادثة غريبة، بعدما جنحت سفينة حاويات ضخمة بطول 135 متراً فجر الخميس، واقتحمت حديقة منزل أحد السكان، دون أن تزعج نوم صاحب المنزل الذي لم يستيقظ إلا بعد تدخل الجيران.

السفينة “NCL Salten” انتهى بها المطاف في حديقة المواطن يوهان هيلبرغ على بعد أمتار قليلة من منزله، وذلك في ساعة مبكرة من الصباح، لأسباب لا تزال مجهولة، بحسب ما أفادت قناة “TV 2” النرويجية.

ورغم ضجيج الحادثة، لم يستيقظ هيلبرغ، إلا بعد أن قرع جاره يوستين يورغنسن جرس الباب عدة مرات واتصل به هاتفياً. وقال هيلبرغ مازحاً: “رن جرس الباب في وقت من اليوم لا أحب فيه فتح الباب”.

وأوضح يورغنسن أنه استيقظ نحو الساعة الخامسة فجراً على صوت قارب يتجه “بأقصى سرعة نحو اليابسة”، فسارع نحو منزل جاره للاطمئنان عليه، لكنه لم يجد أي استجابة، قبل أن يتمكن من التواصل معه هاتفياً، وبقيت السفينة راسية في الحديقة لساعات بانتظار إعادة تعويمها، فيما فتحت الشرطة النرويجية تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث.

ولم تسفر الواقعة عن أي إصابات بين أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 16 شخصاً، بينما اختتم هيلبرغ تعليقه على الحادثة ساخراً: “بات لديّ جار جديد مزعج للغاية، لكنه سيختفي قريباً”.

ميلانيا ترامب تطلق النسخة الصوتية من مذكراتها بصوتها عبر الذكاء الاصطناعي

أعلنت ميلانيا ترامب عن إصدار النسخة الصوتية من مذكراتها “Melania”، في خطوة وصفت بأنها تمثل مستقبل النشر، إذ جرى سرد الكتاب بالكامل بصوتها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.

وفي منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، أرفقته بفيديو ترويجي، قالت السيدة الأميركية الأولى السابقة: “يشرفني أن أقدم لكم Melania، والتي تم سردها بالكامل باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بصوتي… دعوا مستقبل النشر يبدأ”.

والكتاب الصوتي، المتوفر باللغة الإنجليزية على الموقع الرسمي لميلانيا مقابل 25 دولاراً، يمتد زمن تشغيله إلى نحو سبع ساعات، وتعاونت في إنتاجه شركة ElevenLabs التي أشارت إلى أن العمل متاح أيضاً بلغات أخرى منها الإسبانية والبرتغالية والهندية، مع خطط لإضافة مزيد من اللغات قريباً.

وكانت مذكرات ميلانيا قد طُرحت في أكتوبر 2024، بالتزامن مع الحملة الانتخابية الرئاسية، وتتناول سيرتها الذاتية بدءاً من نشأتها في يوغوسلافيا خلال الحرب الباردة، وصولاً إلى زواجها من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقد أثار الكتاب جدلاً واسعاً قبل صدوره، خاصة لتضمنه موقفاً داعماً لحق النساء في اتخاذ قراراتهن بشأن الإنجاب.

وجاء في أحد فصوله: “من الضروري أن تملك المرأة حرية اتخاذ قرار الإنجاب بناءً على قناعاتها، دون تدخل أو ضغط من الحكومة”.

ويتزامن إصدار النسخة الصوتية مع توقيع الرئيس ترامب قانون “Take It Down Act”، الذي يجرّم نشر الصور الواقعية والمزيفة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي دون إذن أصحابها. وشاركت ميلانيا في مراسم التوقيع، محذّرة من “الحلوى الرقمية” التي قد تستهوي الجيل القادم، في إشارة إلى مخاطر التكنولوجيا المتقدمة.

وتشكل الخطوة مزيجاً لافتاً بين الابتكار التكنولوجي والترويج السياسي، في وقت تتصاعد فيه نقاشات واسعة حول تأثيرات الذكاء الاصطناعي في مجالات النشر والإعلام والخصوصية.

https://twitter.com/MELANIATRUMP/status/1925507111015915776?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1925507111015915776%7Ctwgr%5Ed1c26945e136b4ff4963c8ec77bf230f79cbe490%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.skynewsarabia.com%2Fvarieties%2F1798358-D985D98AD984D8A7D986D98AD8A7-D8AAD8B1D8A7D985D8A8-D8AAD8B5D8AFD8B1-D985D8B0D983D8B1D8A7D8AAD987D8A7-D8A8D8B5D988D8AAD987D8A7-D8A8D8A7D8B3D8AAD8AED8AFD8A7D985-D8A7D984D8B0D983D8A7D8A1-D8A7D984D8A7D8B5D8B7D986D8A7D8B9D98A

تركيا تصدر أوامر اعتقال لـ63 عسكريًا بتهم ارتباطهم بمحاولة انقلاب 2016

أصدر الإدعاء العام في تركيا اليوم الجمعة أوامر اعتقال بحق 63 عسكرياً في الخدمة الفعلية، بتهمة الارتباط بجماعة متهمة بمحاولة انقلاب عام 2016. وشملت أوامر الاعتقال أربعة ضباط برتبة كولونيل من الجيش والبحرية وسلاح الجو والدرك.

وأدت المداهمات التي نفذت في وقت مبكر من صباح الجمعة، في مختلف أنحاء البلاد إلى اعتقال 56 من المشتبه بهم. وأكدت السلطات التركية أن المعتقلين مرتبطون بالداعية فتح الله غولن، المتهم بتدبير الانقلاب الفاشل.

وقالت وكالة الأناضول إن العملية التي استهدفت “منظمة فيتو” الإرهابية (مصطلح تركي لحركة غولن) جرت في 36 محافظة، مع تركيز في إسطنبول، وأسفرت عن القبض على معظم المشتبه بهم.

وتواصل تركيا ملاحقة أتباع غولن في الداخل والخارج رغم وفاته العام الماضي في الولايات المتحدة، معتبرة إياه رأس منظمة إرهابية مسؤولة عن محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

الشرطة الكورية الجنوبية تصادر هواتف الرئيس السابق يون سوك يول

صادرت الشرطة الكورية الجنوبية هواتف الرئيس السابق يون سوك يول، تشمل هاتفاً آمناً وهاتف عمل، إضافة إلى سجلات خوادم هاتف الأمن الرئاسي خلال فترة ولايته.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تحقيقات في مزاعم محاولة يون، ورئيس جهاز الأمن الرئاسي السابق بارك جونجون، ونائب رئيس الجهاز كيم سونغ هون، منع المحققين من تنفيذ مذكرة توقيف صدرت ضد يون في يناير الماضي، إثر محاولة فاشلة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.

وأجرت الشرطة وجهاز الأمن الرئاسي تحليلًا جنائيًا مشتركًا لخادم الهاتف استمر 3 أسابيع، واستعادا معظم سجلاته التي تضم مكالمات ورسائل نصية بين يون ومسؤولين آخرين. وقدم جهاز الأمن هذه المواد طوعًا للشرطة بناءً على قراره الخاص.

فضيحة تزوير جنسية تهز الكويت: 40 ابناً من 4 زوجات في ملف مزور واحد

كشفت السلطات الكويتية عن واحدة من أكبر قضايا تزوير الجنسية في تاريخ البلاد، بعد أن تبين أن ملفاً واحداً يعود لشخص مزور من مواليد الخمسينيات تفرعت منه تبعية 142 شخصاً، بينهم 40 ابناً من أربع زوجات، بحسب مصادر مطلعة لصحيفة “الراي”.

وارتبطت القضية المتشعبة بقضية سابقة تعود إلى تسجيل 36 ابناً على ملف المزور، منهم 16 أبناء فعليين، بينما ثبت تزوير تسجيل 20 آخرين. وتعود القضية الحالية لأحد هؤلاء الأبناء المزورين.

وأوضحت المصادر أن المزور هرب من البلاد بوسيلة غير قانونية، رغم وجود أمر منع سفر بحقه، بمساعدة موظف قريب منه تم ضبطه لاحقاً وإحالته للتحقيق. وكان هدف المزور تفادي إجراء فحص البصمة الوراثية الذي كان من الممكن أن يكشف أمره.

وتمكنت مباحث الجنسية من ضبط أربعة من أبناء المزور، وأظهرت نتائج مطابقة بصماتهم الوراثية أنهم ليسوا أبناءه الحقيقيين، مما أكمل ملف القضية لعرضه على اللجنة العليا، فيما كشفت التحقيقات عن مفاجآت إضافية.

وفي حادثة أخرى، أُجري فحص بصمة بيومترية لمواطن خليجي أثناء مغادرته البلاد، ليظهر اسمه ضمن سجلات المواطنين الكويتيين المرتبطين بالمزور، لكنه ثبت بعد فحوص DNA أنه ليس من أبناء العائلة، واعترف بأنه حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير مقابل دفع والده الخليجي 35 ألف دينار للمزور.

وتشير التحقيقات إلى أن الابن المزور استفاد من قروض مالية تصل إلى الحد الأعلى المسموح به، بالإضافة إلى اقتناء ممتلكات وأجهزة باهظة، وكان يخطط للهروب محملاً بالأموال، إلا أن يقظة موظف جوازات حالت دون ذلك وكشفت التزوير، والملف حالياً في النيابة العامة بتهم تزوير الجنسية، وتستمر التحقيقات في كشف المزيد من التفاصيل.

السعودية تضبط 7 وافدين و5 مواطنين على أبواب مكة بدون تصاريح حج وتفرض عقوبات مشددة

ضبطت قوات أمن الحج السعودية عند مداخل مكة المكرمة 7 وافدين و5 مواطنين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم 33 شخصًا غير حاملين تصاريح لأداء المناسك.

وأصدرت وزارة الداخلية، الخميس، قرارات إدارية بحق الناقلين والمسهمين والمنقولين تضمنت عقوبات بالسجن وغرامات تصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى التشهير وترحيل الوافدين مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات بعد تنفيذ العقوبات.

وشددت الوزارة على مصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيًا، ومعاقبة من يحاول أداء الحج دون تصريح بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال. ودعت المواطنين والوافدين إلى الالتزام التام بأنظمة وتعليمات الحج لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن أثناء أداء نسكهم.

في سياق متصل، أعلنت المديرية العامة للجوازات وصول أكثر من 755 ألف حاج خلال موسم هذا العام عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية حتى الأربعاء، مع توفير أحدث الإمكانات التقنية والبشرية لتسهيل دخول الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم منذ وصولهم الأراضي المقدسة.

العراق: الإعدام لمسؤول أمني سابق في عهد صدام بتهمة قتل 198 شخصاً ودفنهم في مقابر جماعية

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا، الخميس، حكماً بالإعدام بحق خير الله حمادي عبد جارو، أحد مسؤولي الأجهزة الأمنية في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين، بتهمة ارتكاب جرائم قتل بحق 198 شخصاً من أهالي قضاء بلد عام 1981.

وأوضح بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى أن المتهم، الذي كان يشغل منصب مدير أمن بلد قبل عام 2003، أدين بالمشاركة في تنفيذ عمليات اعتقال وإعدام بحق مواطنين بتهم تتعلق بالانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية، ودفن الضحايا في مقابر جماعية.

وأشار البيان إلى أن عبد جارو تقلد مناصب أمنية متعددة في محافظات مختلفة إبان حكم النظام السابق، وشارك في أنشطة وصفتها المحكمة بالقمعية ضد السكان المحليين.

تنفيذ حكم الإعدام بمسن أمريكي أدين بقتل زوجته وطفليها قبل 35 عاماً في تينيسي

نفذت السلطات القضائية في ولاية تينيسي الأمريكية، صباح الخميس، حكم الإعدام بحق السجين أوسكار سميث، البالغ من العمر 75 عاماً، باستخدام حقنة مميتة، بعد إدانته بقتل زوجته المنفصلة عنه، جوديث سميث، وطفليها المراهقين عام 1989.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، أدين سميث بارتكاب الجريمة المروعة التي وقعت في الأول من أكتوبر 1989 داخل منزل الأسرة في مدينة ناشفيل، حيث أقدم على طعن وإطلاق النار على جوديث، وولديها جيسون بيرنيت (13 عاماً) وتشاد بيرنيت (16 عاماً).

ورغم مرور 35 عاماً على الواقعة، ظل سميث متمسكاً ببراءته حتى اللحظات الأخيرة، معبراً عن شعوره بالخذلان من النظام القضائي في مقابلة صحفية أجريت معه مؤخراً.

المغرب يسجل هزة ارضية بقوة 45 درجة على مقياس ريختر في منطقة الرباط سلا القنيطرة

سجلت محطات الرصد الزلزالي اليوم الجمعة هزة ارضية بلغت قوتها 45 درجة على مقياس ريختر وسط منطقة الرباط سلا القنيطرة في المغرب

وتم تحديد مركز الهزة في منطقة سيدي عببو بالرماني التابعة لاقليم الخميسات جنوب مدينة الرباط حيث وقعت على عمق 23 كيلومترا عند الساعة الثانية عشرة وست عشرة دقيقة واربع واربعين ثانية ظهرا بتوقيت المغرب

وافاد السكان في المناطق المتأثرة بانهم شعروا بهزة متوسطة ادت الى اهتزاز خفيف للاشياء داخل المنازل دون تسجيل اي اضرار مادية او بشرية حتى الآن

وتأتي هذه الهزة ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي للمنطقة التي تشهد بشكل متكرر هزات خفيفة الى متوسطة القوة ولم تصدر السلطات المغربية اي تحذيرات رسمية بشأن الحادث الا ان الجهات المختصة تتابع الوضع عن كثب