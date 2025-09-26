من مصر إلى تركيا وروسيا.. حوادث مأساوية وغريبة تهزّ العالم

شهد العالم اليوم سلسلة من الحوادث المؤلمة التي هزت الرأي العام في عدة دول، ففي مصر، لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 35 آخرون في حريق مروع بمصنع للملابس في المحلة الكبرى، بينما في تركيا، أُصيبت البلاد بصدمة جراء جريمة قتل مروعة في مستشفى بمدينة كهرمان مرعش، حيث أقدم رجل على قتل زوجته، وفي حادث آخر، توفيت سائحة روسية في تركيا إثر صدمها بقارب سياحي أثناء سباحتها في منطقة كيمر، وفي تركيا أيضًا، فقدت المغنية الشهيرة “غُللو” حياتها عن عمر يناهز 51 عامًا بعد سقوطها من شرفة منزلها، بينما في روسيا، شهدت مقاطعة سمولينسك حادثًا مروعًا بعد اصطدام شاحنة بقطار بضائع، مما أسفر عن إصابات واندلاع حريق، إضافة إلى كارثة أخرى في كاليفورنيا حيث سرقت عصابة من اللصوص المجوهرات بقيمة مليون دولار في دقيقة واحدة، إلى جانب هذه الحوادث، تضمنت اليوم أحداثًا غريبة أخرى، مثل اقتحام بقرة متجرًا للحلويات في أذربيجان، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص، وحادثة مثيرة في بريطانيا تتعلق بحظر جماعة “Palestine Action”.

مصر.. مقتل 8 وإصابة 35 في حريق هائل بمصنع للملابس بالمحلة الكبرى

شهدت منطقة اليماني بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية حادث حريق مروع اندلع في الطابق الأرضي لمصنع ملابس مكون من ثلاثة طوابق. وأفادت الأجهزة الأمنية باندلاع الحريق وسقوط عدد من الضحايا، حيث أعلنت وزارة الصحة مقتل 8 أشخاص وإصابة 35 آخرين.

ودفعت وزارة الصحة بـ26 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج. ولا تزال 15 سيارة إسعاف متواجدة في الموقع، فيما تواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ تحت الأنقاض.

فيديو صادم لجريمة قتل داخل مستشفى في تركيا يهز الرأي العام

اهتزت تركيا على وقع جريمة مروعة داخل مستشفى في مدينة كهرمان مرعش جنوب وسط البلاد، حيث أقدم مسلح على إطلاق النار على زوجته السابقة وقتلها، في اليوم نفسه الذي صدر فيه أمر قضائي لحمايتها.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه شبكة “نيوز إكس” لحظة دخول أتيللا أيينتابلي (44 عاماً) إلى المستشفى مرتدياً ملابس سوداء ويحمل كيساً بلاستيكياً، متوجهاً إلى مكتب زوجته السابقة إيثر كاراجا (42 عاماً)، سكرتيرة طبية وأم لطفلين. وحاولت كاراجا وزميلتها دفعه بعيداً قبل أن يخرج بندقية خرطوش من الكيس.

وأظهر الفيديو محاولة كاراجا الفرار عبر السلالم، بينما أطلق عليها أيينتابلي النار، فأسقطها أرضاً قبل أن يطلق رصاصتين إضافيتين عليها، ثم غادر المكان، ووصلت زميلات الضحية مذعورات إلى الموقع وصرخن عند رؤية جثتها الملطخة بالدماء، وتم نقلها إلى غرفة الطوارئ، لكنها توفيت متأثرة بجراحها.

وفر الجاني من المستشفى قبل أن يتم القبض عليه لاحقاً، ووجهت له تهمة تهديد زميلة الضحية بالسلاح، ويطالب المدعون العامون بالحكم عليه بالسجن المؤبد، وهو الآن في انتظار المحاكمة.

وأكدت التقارير أن الجريمة وقعت في نفس اليوم الذي قدمت فيه الضحية أمر حماية ضد زوجها السابق، الذي كان يلاحقها رغم تعرضها لسوء المعاملة سابقاً، مما يزيد من صدمة الحادث لدى الرأي العام التركي.

تركيا.. مصرع سائحة روسية إثر صدمها بقارب سياحي في كيمر

لقيت سائحة روسية مصرعها يوم الخميس، بعد أن صدمها قارب سياحي أثناء سباحتها قبالة مدينة كيمر في ولاية أنطاليا التركية، وفق ما أفادت به القنصلية الروسية في أنقرة.

وأوضحت مصادر محلية أن السائحة، لينارا البالغة من العمر 42 عامًا، كانت تمضي اليوم الأول من عطلتها في تركيا عندما وقع الحادث، مؤكدة أن العائلة بدأت في تجهيز الوثائق اللازمة لتسلم جثتها.

وذكرت السلطات التركية أن الحادث وقع أثناء تواجد السائحة خلف عوامات السلامة في مياه البحر، حيث كان القارب المتجول بسرعة قد صدمها. وقد تم القبض على قبطان القارب وإحالته للتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

بريطانيا تحول نشطاء فلسطينيين إلى “إرهابيين” وتمنع الطعن على قرار الحظر

تسعى الحكومة البريطانية إلى منع هدى عموري، إحدى المؤسِّسات لجماعة “Palestine Action” المؤيدة للقضية الفلسطينية، من الطعن قانونياً في قرار حظر الجماعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وكانت السلطات البريطانية قد أدرجت “Palestine Action” على قائمة المنظمات الإرهابية في يوليو الماضي، ما جعل الانتماء إليها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً، ومنذ ذلك الحين، تم توقيف أكثر من ألف شخص لدعمهم الجماعة عبر رفع شعارات ولافتات تعبر عن تأييدهم.

وحصلت هدى عموري، التي شاركت في تأسيس الجماعة عام 2020، على إذن قضائي في يوليو الماضي للطعن في قرار الحظر، معتبرة أن هذا القرار يشكل “تدخلاً غير متناسب” في حق حرية التعبير، إلا أن وزارة الداخلية البريطانية طلبت من محكمة الاستئناف إلغاء هذا الإذن، مشددة على أن الطعون في قرارات الحظر يجب أن تُنظر أمام محكمة متخصصة وليس المحكمة العليا.

ويأتي قرار الحظر في سياق تصعيد جماعة “Palestine Action” لأنشطتها الاحتجاجية ضد شركات مرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، من خلال تكتيكات مثل رش المباني بالطلاء الأحمر، وإغلاق المداخل، وإتلاف المعدات، لا سيما ضد شركة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية “إلبيت سيستمز”.

وقد استندت الحكومة البريطانية في قرارها إلى حادثتي اقتحام نفذهما أعضاء الجماعة، الأولى في موقع تابع للشركة عام 2023، والثانية في يونيو الماضي في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني “RAF Brize Norton”، حيث ألحق الناشطون أضراراً بطائرتين. ووجهت تهم جنائية لأربعة من أعضاء الجماعة على خلفية الحادثة.

بدورها، تتهم “Palestine Action” الحكومة البريطانية بالتواطؤ في “جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة”، وهو ما تبرر به تصعيد نشاطها الاحتجاجي.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية مؤخراً تحديث خرائطها الرسمية على موقعها الإلكتروني، لتغيير تسمية “الأراضي الفلسطينية المحتلة” إلى “فلسطين”، في خطوة تتزامن مع إعلانها اعترافها بدولة فلسطين.

قفزة جنونية من ارتفاع 22 طابقًا على لوح التزلج.. البرازيلي ساندرو دياس يحطم رقمين قياسيين عالميين

دخل المتزلج البرازيلي ساندرو دياس، البالغ من العمر 50 عامًا، موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد تحقيقه إنجازًا استثنائيًا في مدينة بورتو أليغري.

انطلق دياس من منحدر ضخم مثبت على مبنى مكون من 22 طابقًا يُعرف باسم Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF)، ليقطع مسافة تزيد عن 70 مترًا، محققًا سرعة قصوى بلغت 103.8 كيلومترات في الساعة.

وبذلك، سجل دياس رقمين قياسيين عالميين؛ الأول كونه أول متزلج يهبط من منحدر بهذا الارتفاع، والثاني بوصوله لأعلى سرعة مسجلة على لوح التزلج.

ويذكر أن دياس سبق له الفوز بست بطولات عالمية في رياضة التزلج، ليضيف الآن إنجازًا تاريخيًا جديدًا إلى مسيرته التي ستظل خالدة في ذاكرة اللعبة.

مدير الـFBI: منفذ هجوم دالاس على مقر الهجرة خطط بدقة وسعى لإثارة “رعب حقيقي”

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، الخميس، إن المسلح الذي أطلق النار على مقر إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في دالاس، ما أدى إلى مقتل محتجز وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، ترك رسالة أفاد فيها بأنه يأمل أن يُحدث الهجوم “رعبا حقيقيا في صفوف عناصر الإدارة”.

وأوضح المدير في منشور على منصة “إكس” أن هذه الرسالة تشكل أول مؤشر واضح على الدافع وراء الهجوم المسلح الذي وقع الأربعاء، واستهدف مقر الإدارة بالإضافة إلى شاحنة صغيرة أمام مدخل محاط ببوابة كان بداخلها المحتجزون، فيما لم يُصب أي من عناصر الهجرة بأذى.

وأشار إلى أن المهاجم أطلق النار من سطح قريب بعد تخطيط مسبق “بدقة عالية”، مؤكداً أن العملاء صادروا من منزله أجهزة إلكترونية وملاحظات مكتوبة بخط اليد وأدلة أخرى.

وأضاف أن المراجعة الأولية للأدلة “تكشف وجود دافع أيديولوجي وراء الهجوم”، بينما لا يزال التحقيق جارياً لتحديد ملابساته الكاملة.

عصابة ملثمة تسرق مجوهرات بقيمة مليون دولار في كاليفورنيا خلال دقيقة واحدة

أظهر مقطع فيديو اقتحام مجموعة كبيرة من اللصوص الملثمين، يرتدون ملابس سوداء، لمتجر مجوهرات في كاليفورنيا وسرقة بضائع تقدر قيمتها بنحو مليون دولار خلال دقيقة واحدة فقط.

واستخدم المجرمون المطارق وأدوات أخرى لتحطيم خزائن العرض، وأطلقوا النار عند محاولة باب أمني الإغلاق، قبل أن يغادروا المكان خلال دقيقة وعشرين ثانية، وفق صحيفة “دانفيل سان رامون”.

وحددت الشرطة هوية 23 مشتبهًا بهم على الأقل، بينما قدر شهود العيان عدد العصابة بحوالي 30 شخصاً، واعتُقل منذ ذلك الحين سبعة منهم، بينهم قاصر، في مداهمتين منفصلتين في أوكلاند ومدينة دبلن القريبة.

وتم استرداد بعض المجوهرات المسروقة وسلاحين ناريين، بينما يُعتقد أن المجرمين استخدموا مركبات مسروقة أثناء الهجوم.

وصرح قائد الشرطة دينتون كارلسون أن المشتبه بهم فرّوا في سيارات بسرعات تجاوزت 100 ميل في الساعة، وأوقفت الشرطة المطاردة لتجنب الخطر على العامة، بينما ساعدت طائرة مسيرة متخصصة في جمع الأدلة.

ويُذكر أن المتجر نفسه تعرّض لهجوم مماثل في مارس 2023، حيث سرق سبعة لصوص ملثمين نحو 1.1 مليون دولار من الساعات والمجوهرات، وتم القبض على المشتبه بهم لاحقاً بعد اكتشاف جهاز تتبع GPS داخل ساعة مسروقة.

بقرة غاضبة تقتحم متجر حلويات في غنجة وتصيب موظفين قبل تدخل الشرطة

شهدت مدينة غنجة الأذربيجانية حادثة غير معتادة، بعدما اقتحمت بقرة متجرًا لبيع الحلويات، مخلفة حالة من الفوضى والهلع بين الموظفين والعملاء.

وأكدت مصادر محلية أن الحيوان هاجم الباب الزجاجي للمتجر، مسببًا كسر أجزاء منه، قبل أن يهاجم عددًا من العاملين مستخدمًا قرنيه، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بجروح متفاوتة.

وتدخلت الشرطة سريعًا للسيطرة على الموقف، واضطرت لإطلاق النار على البقرة بعد فشل محاولات تهدئتها، في خطوة أثارت اهتمام وسائل الإعلام المحلية والدولية على حد سواء.

وتجري السلطات المحلية تحقيقاتها لمعرفة كيفية وصول البقرة إلى المتجر والظروف المحيطة بالحادث الغريب، وسط استغراب واسع من سكان المدينة.

وفاة المغنية التركية غُل توت “غُللو” عن 51 عاماً إثر سقوط من شرفة منزلها

توفيت المغنية التركية غُل توت، المعروفة باسمها الفني “غُللو”، عن عمر يناهز 51 عاماً بعد سقوطها من شرفة منزلها في الطابق السادس بمنطقة تشينارجك في ولاية يالوفا.

وأكد ابنها توبيرك ياز الخبر الحزين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نافياً الشائعات التي تحدثت عن انتحار والدته، وكتب: “أنشر هذه الرسالة لمشاركة خبر حزين.

والتقارير التي تتحدث عن انتحار لا أساس لها من الصحة. سأشارك التطورات الخاصة بالجنازة هنا. رحمها الله”.

وأفادت التقارير أن الفنانة كانت تجلس على الشرفة مع ابنتها وصديقة للعائلة نحو الساعة الثالثة فجراً، عندما شعرت بتوعك وسقطت، ما أدى إلى إعلان وفاتها في موقع الحادث.

وأصدرت محافظة يالوفا بياناً أوضحت فيه أن فرقاً رسمية توجهت إلى موقع الحادث في حي هارمانلار، حيث تبيّن سقوط الفنانة أثناء تواجدها مع ابنتها وصديقتها، مؤكدة وفاة “غُللو” في الحال.

روسيا: إصابات وحريق إثر اصطدام شاحنة بقطار بضائع في سمولينسك

أعلنت وزارة الداخلية في مقاطعة سمولينسك غربي روسيا عن وقوع إصابات واندلاع حريق إثر اصطدام شاحنة بقطار بضائع في ضواحي المدينة، نتيجة تجاوز الشاحنة لإشارة المرور عند التقاطع السككي.

وقالت الوزارة إن الحادث وقع حوالي الساعة 7:20 صباحًا، عندما عبر سائق الشاحنة الثقيلة التقاطع متجاهلًا الإشارة، ما أدى إلى اصطدامها بقاطرة مكونة من 36 عربة، ست منها محملة بالوقود، ما أدى إلى خروج القطار عن القضبان واندلاع حريق في بعض العربات.

وأفادت سكة حديد موسكو بأن الحادث أسفر عن خروج القاطرة و18 عربة محملة بالبنزين عن القضبان، مما تسبب في احتراق الحمولة.

وتعرض طاقم القاطرة للإصابة، حيث تم نقل سائق القطار ومساعده إلى المستشفى لتلقي العلاج.

فيسبوك يحذف صورة تأشيرة أمريكا لمحمود الخطيب بعد الجدل حول تصريحات مدحت شلبي

فوجئ متابعو نادي الأهلي بحذف إدارة موقع “فيسبوك” لصورة تأشيرة السفر التي حصل عليها محمود الخطيب، رئيس النادي، لزيارة الولايات المتحدة.

وكان جمال جبر، مدير الإعلام بالنادي، قد نشر الصورة عبر صفحته الرسمية في 27 أبريل الماضي، في رد على تصريحات الإعلامي مدحت شلبي، الذي ذكر في برنامجه على قناة MBC MASR2 أن السفارة الأمريكية قد رفضت منح الخطيب تأشيرة السفر.

وأثارت تصريحات شلبي، جدلاً واسعاً، حيث زعم أن اعتذار الخطيب عن رئاسة بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية في يونيو الماضي لم يكن بسبب أسباب صحية، كما تم تداوله، بل بسبب رفض التأشيرة. وعلى إثر ذلك، قام جمال جبر بنشر صورة التأشيرة لتوضيح الأمر.

لكن في خطوة مفاجئة، تم حذف الصورة من “فيسبوك”، مما أثار تساؤلات حول وجود خطأ في التأشيرة، أو ربما تحرك من إدارة الموقع بحذف محتوى يعتبر “معلومات غير مسموح بتداولها”.

وفي تدوينة لاحقة، قال جمال جبر: “للتوضيح والتأكيد. قام فيسبوك بحذف البوست باعتباره يحتوي على معلومات غير مسموح بتداولها. ومع ذلك، المهم أن الرسالة وصلت”.

من جانب آخر، أصدر مجلس إدارة الأهلي بيانًا رسميًا أعلن فيه تقدمه ببلاغ قضائي ضد مدحت شلبي بسبب تصريحاته، كما قام بتقديم شكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.