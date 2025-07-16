من مصر إلى روسيا وأمريكا.. كوارث دامية وتحقيقات صادمة

توالت الأنباء المؤلمة من مصر وروسيا والأردن والولايات المتحدة، في يوم حافل بالحوادث والتحقيقات والمخاوف الصحية، فقد شهدت أسيوط المصرية مأساة خلال موكب زفاف أودت بحياة 4 أشخاص، بينما فجّر مرض غامض في المنيا ذعراً بعد وفاة خامسة من أسرة واحدة، وفي روسيا، عُثر على جثث خمسة ركاب إثر تحطم مروحية، وتعرض مقاتل MMA لمحاولة اغتيال في داغستان،الأردن أعلن توقيف أحد أخطر مهربي المخدرات بعد اشتباك مسلح، فيما أثار قرار إدارة ترامب بإتلاف مساعدات غذائية لأطفال أفغانستان وباكستان جدلاً واسعاً، وفي أميركا، سُحبت منتجات زبادي “يوكرانش” من الأسواق بسبب شظايا بلاستيكية داخل العبوات.

4 قتلى و15 مصاباً في حادث مروع خلال موكب زفاف بأسيوط المصرية

شهد طريق ديروط السريع في محافظة أسيوط، مساء الثلاثاء، حادث تصادم مروع أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين، بعد اصطدام سيارة نقل ثقيلة وأخرى ربع نقل بسيارة ملاكي كانت ضمن موكب زفاف.

الحادث، الذي وقع جنوب العاصمة المصرية القاهرة، نجم عن فقدان سائق الشاحنة السيطرة على المركبة، ما أدى إلى تصادم عنيف مع السيارات المشاركة في الزفة، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى ديروط، فيما أُحيل المصابون إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الرعاية الطبية.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن السرعة الزائدة وسوء الرؤية الليلية ساهمتا في وقوع الحادث، وسط مطالبات بتكثيف الرقابة على الطرق السريعة وتحسين البنية التحتية، خاصة في المناطق المعروفة بارتفاع معدل الحوادث مثل أسيوط، التي سجلت أكثر من 1200 حادث مروري في عام 2024.

مصر.. وفاة خامسة بمرض غامض في المنيا والسلطات تواصل التحقيق وسط صدمة الأهالي

خيم الحزن مجددًا على قرية دلجا بمحافظة المنيا، بعد وفاة الطفلة رحمة ناصر (12 عامًا)، الضحية الخامسة من أسرة واحدة خلال أيام، بسبب مرض غامض لا تزال أسبابه غير معلومة، ما أثار ذهولًا واسعًا بين الأهالي وتصاعدًا في المخاوف الشعبية.

الطفلة رحمة فارقت الحياة داخل مستشفى المنيا الجامعي، فيما تتلقى شقيقتها فرحة العلاج في قسم العناية المركزة، وسط ترقب لنتائج التحاليل الطبية التي أُرسلت إلى المعامل المركزية بالقاهرة. وتم نقل جثمان الطفلة إلى مشرحة مستشفى الصدر تمهيدًا لتشريح الجثة.

النيابة العامة بديرمواس تواصل تحقيقاتها المكثفة، حيث استمعت إلى أقوال الوالدين، وأمرت بفحص البيئة المحيطة بالمنزل ونوعية الطعام والمياه، إضافة إلى تحليل خلفيات اجتماعية قد تكون ذات صلة.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة أن المؤشرات الأولية لا تشير إلى وجود مرض معدٍ مثل التهاب السحايا، مرجحة احتمال التسمم الغذائي أو الكيميائي، مشددة على ضرورة انتظار نتائج التحاليل الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

القضية أثارت اهتمامًا برلمانيًا، حيث أعربت النائبة مها عبد الناصر عن بالغ القلق، مطالبة بالكشف الكامل عن الأسباب حال ثبوت وجود تهديد صحي، وبتفعيل خطة استجابة فورية لحماية السكان.

قائمة الضحايا تضم الأطفال: ريم (10 سنوات)، عمر (7 سنوات)، محمد (11 سنة)، أحمد (5 سنوات)، وآخرهم رحمة (12 سنة)، وجميعهم من أبناء المواطن ناصر عبد الحكيم، ما جعل المأساة مضاعفة في أوساط القرية التي لا تزال تنتظر إجابة واحدة على سؤال واحد: ما الذي قتل أطفال دلجا؟

مصر تحذر من دواء “أوترفين” مغشوش في الأسواق.. إجراءات عاجلة لضبط العبوات المزورة

أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيراً هاماً من انتشار عبوات مغشوشة من المستحضر الدوائي الشهير “أوترفين” المستخدم لتخفيف احتقان الأنف ونزلات البرد في السوق المحلية.

وأوضحت الهيئة أن العبوات المزورة تحمل رقم التشغيل TX7F، وتم اكتشافها بعد ورود بلاغات من الشركة المنتجة حول وجود تقليد للدواء.

وأشارت الهيئة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية، تضمنت وقف تداول هذه التشغيلات المحددة، وتشديد الرقابة، مع ضبط وتحريز العبوات المزورة فوراً. وأكدت أن التحذير يخص فقط التشغيلات المذكورة ولا يشمل كافة إنتاج الدواء.

ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر، والرجوع إلى الصيدلي المختص أو التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن في حال الشك بأي عبوة أو ظهور أعراض جانبية.

العثور على جثث خمسة أشخاص في موقع تحطم مروحية بإقليم خاباروفسك الروسي

أعلنت المديرية الإقليمية للجنة التحقيق الروسية، اليوم الأربعاء، العثور على جثث خمسة أشخاص في موقع تحطم مروحية “مي-8” في إقليم خاباروفسك بشرق روسيا، وذلك وفقاً للمعلومات الأولية التي حصل عليها فريق الإنقاذ.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت في وقت سابق العثور على حطام المروحية المفقودة قبل يومين على منحدر جبلي يبعد حوالي 130 كيلومتراً عن بلدة أوخوتسك في الإقليم، مشيرةً إلى أن المروحية دُمرت بالكامل وتظهر عليها آثار حريق.

وكان الاتصال بالمروحية قد انقطع يوم الاثنين أثناء قيامها برحلة نقل من أوخوتسك إلى ماغادان وعلى متنها خمسة أشخاص، مما أدى إلى إطلاق عمليات بحث وإنقاذ صعبة نظراً لصعوبة الهبوط في منطقة الكارثة.

كمين و10 رصاصات.. محاولة اغتيال بطل MMA تيمور خيزاريف في داغستان

تعرض المقاتل الروسي في فنون القتال المختلطة (MMA) تيمور خيزاريف، أمس الثلاثاء، لمحاولة اغتيال في مدينة محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية، بعد أن أطلق عليه مجهولان ملثمان قرابة 10 رصاصات أمام موقف سيارته في شارع دانيالوفا.

أفادت قناة “SHOT” على تيليغرام بأن المهاجمين، اللذين كانا برفقة شخص ثالث في سيارة “لادا بريورا” بيضاء، استهدفوا خيزاريف بمجموعة من الطلقات، وأطلقوا عبارات مهينة تجاه عائلته أثناء فرارهم، مما يرجح أن الدافع وراء الهجوم شخصي أو انتقامي.

وأصيب خيزاريف بخمس رصاصات في مناطق الكتف والصدر واليد، وهو يخضع حالياً لعملية جراحية، وحالته مستقرة ولا تهدد حياته، وعلى الفور، أطلقت الشرطة خطة أمنية لتعقب الجناة في المدينة.

ويعتبر تيمور خيزاريف من أبرز المقاتلين الصاعدين في MMA داخل روسيا، وسبق له المشاركة في بطولات PFL وBellator ونزالات محلية ودولية، وتتوقع السلطات إعلان نتائج التحقيقات قريباً حول دوافع وهوية منفذي الهجوم.

الأمن العام الأردني يضبط أحد أخطر مهربي المخدرات عبر الحدود بعد اشتباك مسلح

طبقت مديرية الأمن العام الأردنية قواعد الاشتباك مع أحد أخطر المطلوبين بقضايا تهريب المخدرات عبر الحدود، إثر مداهمة نفذتها قوة أمنية خاصة بالتنسيق مع فرق مكافحة المخدرات.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن المداهمة جاءت بعد جهد استخباري طويل ومتابعة دقيقة لقضايا تهريب عبر الحدود باستخدام مناطيد وبالتعاون مع عصابات إقليمية. وأضاف أن المطلوب بادر بإطلاق عيارات نارية أثناء المداهمة، وكان برفقته شخصان آخران، مما استدعى تطبيق قواعد الاشتباك للسيطرة عليهم.

وتم ضبط المطلوبين الثلاثة مع الأسلحة النارية التي استخدموها، وأصيب المطلوب الرئيسي وأحد المرافقين، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما صودرت معدات تستخدم في عمليات التهريب.

وأكد الناطق الإعلامي أن العملية تأتي ضمن سلسلة حملات أمنية تهدف إلى اجتثاث تجارة المخدرات وقطع طرق التهريب، مشدداً على أن القوات الأمنية ستتعامل بحزم مع كل من يهدد أمن المجتمع وسلامته.

تقرير: إدارة ترامب تأمر بحرق 500 طن من الحلوى المخصصة لأطفال أفغانستان وباكستان

كشفت مجلة أتلانتيك أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرت بإتلاف نحو 500 طن من الكعك عالي السعرات الحرارية، كان مخصصاً لتغذية الأطفال في أفغانستان وباكستان، بعد أن أوقفت المساعدات الخارجية وتجاهلت طلبات لتسليم المواد قبل انتهاء صلاحيتها.

وبحسب التقرير، فإن الحلوى التي بلغت كلفتها نحو 800 ألف دولار كانت مخزنة في مستودعات تابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في دبي منذ عهد الرئيس السابق جو بايدن، إلا أن انتهاء فترة صلاحيتها دون اتخاذ قرار بتوزيعها دفع الإدارة الحالية إلى إصدار أوامر بحرقها، بتكلفة إضافية تصل إلى 130 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب.

ووفقاً للمجلة، كان من الممكن أن تكفي هذه الكمية لإطعام نحو 1.5 مليون طفل لمدة أسبوع، ما أثار جدلاً حاداً حول أولويات السياسة الإنسانية الأميركية تحت إدارة ترامب.

في السياق ذاته، وصف رجل الأعمال إيلون ماسك، الذي يترأس هيئة الكفاءة الحكومية (DOGE)، الوكالة بأنها “منظمة إجرامية”، داعياً إلى حلها بالكامل، وهو ما وافق عليه ترامب في اليوم التالي، وأعلن لاحقاً تعيين وزير الخارجية ماركو روبيو مسؤولاً مؤقتاً عنها لإجراء مراجعة شاملة لسياساتها وتمويل برامجها.

الولايات المتحدة تسحب منتجات زبادي “يوكرانش” الشهيرة بسبب خطر شظايا بلاستيكية داخل الأغطية

أعلنت شركة دانون عن سحب آلاف عبوات زبادي “يوكرانش” من الأسواق الأمريكية بعد اكتشاف احتمال وجود شظايا بلاستيكية حادة داخل أغطية إضافات المنتج، ما يشكل خطرًا على سلامة المستهلكين.

وشمل السحب جميع نكهات ومقاسات “يوكرانش” التي تحتوي على إضافات مثل عجينة الكوكيز، أوريو، إم آند إمز، سنيكرز، وقطع تويكس، المصنعة بين مايو وأوائل يونيو 2025، وتنتهي صلاحيتها في سبتمبر من نفس العام.

وكشفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عن وجود قطع بلاستيكية شفافة وحادة يتراوح حجمها بين 0.2 بوصة وبوصة واحدة داخل أغطية الإضافات، محذرة من خطر الاختناق أو جروح الحلق التي قد تسببها هذه القطع.

وشملت عملية السحب متاجر كبرى مثل وول مارت، تارغت، دولار جنرال، وويغمانز، وناشدت الشركة العملاء بعدم استهلاك المنتجات المتأثرة، مع إمكانية استرداد الأموال أو استبدالها عبر خدمة العملاء.

وأرجعت دانون سبب الحادثة إلى خلل في عملية التغليف، حيث تستخدم الشركة المادة البلاستيكية نفسها في تغليف الإضافات، مما أدى إلى وجود شظايا داخل الأغطية.

ووصنفت FDA هذه الحادثة ضمن الفئة الثانية من حيث الخطورة، ما يعني احتمال حدوث عواقب صحية مؤقتة أو قابلة للعلاج، ونصحت المستهلكين بمراجعة رموز الدفعات وتواريخ انتهاء الصلاحية، والاتصال بخدمة العملاء للحصول على مزيد من التفاصيل.

كما دعت إدارة الغذاء والدواء إلى طلب الرعاية الطبية الفورية في حال الاشتباه بتعرض أي شخص لإصابة جراء استهلاك المنتج.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة سحوبات حديثة لمنتجات غذائية في الولايات المتحدة بسبب وجود أجسام غريبة، ما يعكس التحديات المستمرة في مراقبة الجودة وسلسلة التوريد.