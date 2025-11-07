من مصر إلى كوريا.. حوادث مأساوية تضرب عدة دول

في عالمنا اليوم، تتقاطع القصص المأساوية مع الأخبار المفاجئة، من انهيار برج في كوريا الجنوبية إلى حريق مروع في مصر، وكذلك قضايا صحية وتجارية شغلت الرأي العام، وبينما تكشف التصريحات المثيرة عن تاريخ الأهرامات في مصر، تواصل الحكومات اتخاذ خطوات حاسمة لضمان سلامة مواطنيها من المنتجات الملوثة.

مصرع 6 أفراد من أسرة واحدة في حريق شبرا الخيمة بسبب شاحن هاتف

لقي 6 أشخاص، هم كامل أفراد أسرة مصرية، مصرعهم في حريق مروع اندلع بشقتهم في منطقة شبرا الخيمة، بينهم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، نتيجة ماس كهربائي لشاحن هاتف.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا بنشوب الحريق داخل الشقة، وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى الموقع، وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على النيران بعد جهود مضنية، لكن الأسرة كانت قد لقيت مصرعها أثناء نومهم في الطابق العلوي دون فرصة للهروب.

ونُقلت الجثامين إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، وأكد الطب الشرعي وفاتهم نتيجة الاختناق بالغازات السامة. وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي بشاحن الهاتف المحمول كان السبب في اندلاع الحريق الذي التهم محتويات الشقة بالكامل.

وسجلت مصر أكثر من 15 ألف حريق سكني خلال عام 2024، معظمها بسبب أعطال كهربائية أو ماسات في الأجهزة المنزلية مثل شواحن الهواتف، ما يعكس المخاطر المتزايدة الناتجة عن الاستخدام المكثف للشبكات الكهربائية المنزلية.

كوريا الجنوبية: مصرع 3 عمال واختفاء آخرين تحت أنقاض برج انهار في محطة طاقة

لقي ثلاثة عمال حتفهم فيما لا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين إثر انهيار برج بارتفاع 60 مترًا في محطة أولسان للطاقة الحرارية في كوريا الجنوبية، حسبما أفاد مسؤولو الإطفاء اليوم الجمعة.

ووقع الحادث في محطة طاقة تديرها شركة “كوريا الشرقية الغربية للطاقة” التابعة للدولة، حيث كان البرج قيد التفكيك باستخدام المتفجرات عندما انهار.

وأوضح المسؤولون أن عمليات الإنقاذ أسفرت عن انتشال جثتي عاملين إضافيين، ليرتفع عدد الوفيات إلى ثلاثة، بعد الإعلان عن وفاة عامل في وقت سابق.

وتستمر فرق الإنقاذ في البحث عن العاملين المفقودين تحت الأنقاض، فيما يُعتقد أنهما قد لاقيا حتفهما. وكان العمال التسعة المحتجزين تحت الأنقاض جميعهم من موظفي إحدى شركات المقاولات المتعاقدة من الباطن. وقد تم إنقاذ اثنين منهم في وقت مبكر من الحادث.

وواجَه رجال الإطفاء صعوبات كبيرة في عمليات الإنقاذ، حيث اضطروا للعمل تحت نحو 30 مترًا من الهياكل الفولاذية والأنقاض للوصول إلى موقع الحادث.

مصرع 4 أشخاص بتحطم مروحية سياحية في داغستان الروسية

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون في حادث تحطم مروحية سياحية من طراز “كا-226” بالقرب من بلدة أتشي-سوفي في جمهورية داغستان الروسية.

وأعلنت وزارة الصحة المحلية أن الضحايا كانوا سائحين، في حصيلة أولية للحادث.

ووفقًا لما ذكره شهود عيان ومصور الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، تصاعدت سحب من الدخان الأسود الكثيف من موقع الحادث، مما يشير إلى شدة الحادث.

وتتواصل التحقيقات لمعرفة أسباب تحطم المروحية.

محكمة أميركية تمنح مدرّسة تعويضا 10 ملايين دولار بعد تعرضها لإطلاق نار من تلميذ صغير

منحت محكمة أميركية الخميس تعويضا قدره 10 ملايين دولار لمدرّسة سابقة أصيبت بإطلاق نار على يد تلميذ يبلغ ست سنوات في مدرستها بولاية فيرجينيا.

في يناير 2023، أُصيب آبي زويرنر البالغة 28 عاما في يدها وصدرها داخل مدرسة ابتدائية في نيوبورت نيوز، وبقيت في المستشفى أسبوعين. رفعت زويرنر دعوى قضائية ضد مساعدة مدير المدرسة إيبوني باركر، متهمة إياها بتجاهل تحذيرات حول احتمال إحضار الطفل سلاحا إلى المدرسة.

كانت المدرّسة تطالب بتعويض قدره 40 مليون دولار بتهمة الإهمال الجسيم، وأفادت في شهادتها بأنها شعرت للحظة أنها قد تموت.

حُكم على والدة التلميذ بالسجن لما يقرب من أربع سنوات بعد إدانتها بالإهمال وبتهم تتعلق بحيازة الأسلحة النارية، في حين لم يواجه الطفل أي تهم قضائية.

وتشير الإحصاءات إلى أن حوادث إطلاق النار من أطفال دون سن العاشرة في المدارس نادرة، رغم شيوع حوادث الأطفال مع الأسلحة في المنازل الأميركية، حيث وثّق الباحث ديفيد ريدمان حوالي 15 حادثة من هذا النوع منذ السبعينيات.

انتشار الثعابين في منازل سكان طبريا يثير مخاوف جدية

يعاني سكان مدينة طبريا الإسرائيلية من انتشار متكرر للثعابين داخل منازلهم ومحيطها، في ظاهرة مثيرة للقلق وغير معتادة تهدد سلامة الأسر والأطفال.

حسب صحيفة معاريف، اكتشف السكان خلال الشهر الماضي أكثر من 20 ثعبانا، بما في ذلك ثعابين حديثة الولادة، ما يشير إلى وجود مراكز تكاثر نشطة تحت المباني. وأوضح أحد السكان أن الأمر أصبح روتينا يوميا، حيث وجد ثعبانا في قفص الكلب وآخر في المطبخ.

وأشار مواطن آخر إلى اكتشاف طفله ثعبانا صغيرا في غرفة المعيشة، مؤكدا أن الثعابين تظهر باستمرار على الدرج والسلالم والساحات، مما يثير مخاوف حقيقية لدى السكان.

وأعلنت بلدية طبريا عن استدعاء متخصصين لتفقد المنطقة ودراسة إمكانية معالجة مراكز التكاثر بدقة لضمان سلامة السكان.

مقاطعة مفاجئة لمؤتمر ترامب بسبب سقوط رجل مغشيا عليه في المكتب البيضاوي

شهد مؤتمر صحفي عقده الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الخميس مقاطعة مفاجئة بسبب طارئ طبي.

وسقط رجل يقف خلف ترامب في المكتب البيضاوي أمام مدراء شركات الأدوية والكاميرات مغشيا عليه، أثناء كلمة ديفيد ريكس، الرئيس التنفيذي لشركة إيلي ليلي، حول صفقة لأدوية إنقاص الوزن.

توقف ريكس عن كلمته على الفور، بينما اندفع عدد من الحاضرين لمساعدة الرجل، ووقف ترامب من على مكتبه والتفت نحو الشخص المستلقي على الأرض قبل أن يتم قطع البث المباشر.

وأكد الصحفيون أن الرجل كان ممثلا لإحدى شركات الأدوية.

الإمارات تسحب منتج “هونغ تاي هيربل إنهيلر” التايلاندي من الأسواق بعد تلوث ميكروبي

أعلنت الإمارات عن سحب منتج “هونغ تاي هيربل إنهيلر (يادوم)”، المنشّق التايلاندي، من جميع أسواقها بعد اكتشاف تلوث ميكروبي في عدد من تشغيلاته المتداولة محليًا.

وجاء هذا القرار بعد تحذير رسمي من هيئة الغذاء والدواء التايلندية بشأن تلوث إحدى تشغيلات المنتج، مما دفع مؤسسة الإمارات للدواء إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان سلامة باقي التشغيلات.

وأوضحت المؤسسة في بيانها أن الفحوصات المخبرية التي أجراها مختبر الجودة التابع لها على عينات سحبت من الأسواق أظهرت وجود تلوث ميكروبي يتجاوز الحدود المسموح بها لمستحضرات الاستنشاق وفقًا للمعايير الدوائية العالمية، مما يشكل خطرًا محتملاً على صحة المستخدمين.

ونتيجة لذلك، قررت المؤسسة سحب المنتج بجميع تشغيلاته من الأسواق، وطالبت الأفراد بعدم استخدام المنتج والتخلص من أي عبوات لديهم.

كما أكدت أنه يتم سحب المنتج بالتنسيق مع البلديات والجهات الرقابية المعنية لضمان إزالته من جميع منافذ البيع، بما في ذلك المتاجر الإلكترونية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار إستراتيجية المؤسسة لضمان الأمن الدوائي في الدولة واستدامة توفر الأدوية بأعلى معايير الجودة والسلامة.

مجدي شاكر: تصريحات الصحفي الإسرائيلي حول بناء الأهرامات تزييف للتاريخ

انتقد كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار في مصر، مجدي شاكر، التصريحات التي أدلى بها الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين بشأن مشاركة إسرائيل في بناء الأهرامات، واعتبرها تزييفاً للتاريخ.

وأوضح شاكر خلال لقاء تلفزيوني على قناة “النهار” أن الفرق الزمني بين ظهور الكيان الإسرائيلي الحديث وعصر بناء الهرم الأكبر يزيد عن 1100 عام، مما يطرح تساؤلاً عن كيفية ادعاء هذا الكيان بالمشاركة في بناء الأهرامات.

وأضاف شاكر أن هذا الكيان لم يسهم في بناء الحضارة الإنسانية بل عارضها، مشيراً إلى الجرائم التي ارتكبها في غزة وغيرها من المناطق.

ودعا إلى التصدي لمثل هذه التصريحات بالعلم والمنطق، مؤكداً ضرورة التصحيح والتوعية بالحقيقة التاريخية.

وفي سياق آخر، أشاد شاكر بالعروض المتحفية الجديدة في المتحف المصري الكبير، موضحًا أن الملك رمسيس الثاني والملك توت عنخ آمون يشكلان نجمَيْ العرض الرئيسيين.

كما تحدث عن استخدام تقنيات حديثة في إضاءة وعرض القطع الأثرية، مما يمنح الزوار تجربة بصرية مدهشة.

وأشار إلى أن المتحف يضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية، منها ما يعرض لأول مرة، من بينها فأس حجرية يعود تاريخها إلى حوالي 700 ألف سنة، مما يمثل دليلاً ماديًا على وجود البشر الأوائل في مصر.

وأكد أن من بين المعروضات النادرة تمثالين خشبيين مغطّيين بالذهب يعودان إلى ما قبل الأسرات، مما يعكس التقدم الحضاري المبكر في مصر.