من «موتورولا إلى ون بلس».. سباق جديد بعالم الهواتف القابلة للطي

تستعد موتورولا لإطلاق هاتفها الجديد القابل للطي Razr Fold لمنافسة هواتف “Fold” الشهيرة من سامسونغ، ويأتي الهاتف بمواصفات متقدمة تشمل هيكلًا مقاومًا للماء والغبار، ومنفذي Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، مع دعم القلم الذكي للكتابة والرسم والتحكم بالتطبيقات.

وشاشة الهاتف الأساسية من نوع Foldable LTPO OLED بمقاس 8.09 بوصة، ودقة عرض 2200×2480 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، مدعومة بتقنية Dolby Vision، بينما الشاشة الخارجية من نوع OLED بمقاس 6.56 بوصة وتردد 120 هيرتز.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد-16، مع معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذاكرة داخلية بسعة 256 أو 512 غيغابايت.

أما الكاميرات فتأتي الأساسية ثلاثية العدسة بدقة 50+50+50 ميغابيكسل، وقادرة على تسجيل فيديوهات 8K، فيما الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل. ويشمل الهاتف منفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وتقنيات تحديد المواقع عبر منظومات GPS وGALILEO وGLONASS وBDS.

وفي الوقت نفسه، كشفت OnePlus عن هاتفها الجديد Turbo 6V المصمم للعمل مع شبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، ويزن 215 غ مع أبعاد 162.5×77.5×8.5 ملم.

شاشة الهاتف من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، ودقة عرض 1272×2772 بيكسل، وتردد 144 هيرتز، ومعدل سطوع يصل إلى 1800 شمعة/م، وكثافة حوالي 450 بيكسل لكل إنش.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد-16 مع واجهات ColorOS 16، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 810، وذاكرة وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256/512 غيغابايت.

والكاميرا الأساسية ثنائية العدسة بدقة 50+50 ميغابيكسل وتدعم تصوير فيديو 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، فيما الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

ويدعم الهاتف شريحتي اتصال، منفذ USB Type-C 2.0، وNFC، وماسح بصمات مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 9000 ميلي أمبير مع شاحن سريع بقدرة 80 واط، وخاصية الشحن العكسي بقدرة 27 واط.

آبل وغوغل تعلنان شراكة استراتيجية لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي على أجهزة آيفون

أعلنت شركتا آبل وغوغل، الاثنين، عن شراكة متعددة السنوات ستشهد تشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لشركة آبل، بما في ذلك مساعد “سيري”، باستخدام منصة “جيميناي” من غوغل.

ويمثل هذا التعاون تحولًا مهمًا بالنسبة لآبل، التي اعتادت تطوير تقنياتها الأساسية داخليًا. وأوضح بيان مشترك أن الشركة اختارت المساعد المستند إلى الذكاء الاصطناعي من غوغل بعد “تقويم دقيق” خلص إلى أنه يوفر “الأساس الأكثر قدرة” لتحقيق طموحات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي على أجهزة آيفون.

ويشكل الإعلان تحالفًا نادرًا بين شركتين تتنافسان منذ فترة طويلة في سوق الهواتف الذكية، حيث يهيمن نظاما التشغيل “أي أو إس” من آبل و”أندرويد” من غوغل عالميًا، ورغم المنافسة، حافظت الشركتان على شراكة مربحة لسنوات، تدفع فيها غوغل لأبل مليارات الدولارات سنويًا لتبقي محرك بحثها الافتراضي على أجهزة آيفون.

ومع ذلك، انتقدت الجهات التنظيمية هذه الشراكة، حيث اعتبرت وزارة العدل الأميركية أنها تعزز احتكار غوغل للبحث، بينما قال أحد القضاة إنه يمكن للشركتين الاستمرار في الاتفاق.

كما أعرب إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا ومالك شركة الذكاء الاصطناعي “إكس إيه آي”، عن اعتراضه على الصفقة ووصفها بأنها “تركيز غير معقول للنفوذ لصالح غوغل”، نظرًا لامتلاكها نظامي أندرويد وكروم.

وأفادت تقارير بأن آبل تدرس أيضًا إمكانية شراكات مع شركات أخرى مثل “أوبن إيه أي”، و”أنثروبيك”، و”بربليكسيتي”. ولم تُكشف تفاصيل مالية للاتفاق الأخير، الذي أدى إلى تجاوز القيمة السوقية لشركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، 4 تريليونات دولار لأول مرة.