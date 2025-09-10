من ميلانو… ليبيا تعرض فرصها الاستثمارية وتناقش مستقبل الغاز مع «إيني»

شارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، في جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر Gastec لتقنيات الغاز المنعقد في مدينة ميلانو الإيطالية، والتي تناولت مستقبل الطاقة في شمال أفريقيا والتحديات الراهنة لضمان إمدادات الغاز للسوق العالمية.

وشارك في الجلسة كل من رشيد حشيشي، رئيس مجلس إدارة شركة سوناطراك الجزائرية، وطارق الملا، وزير البترول المصري الأسبق.

وسلط المهندس مسعود سليمان خلال مداخلته الضوء على النجاح الكبير الذي حققته جولة العطاء العام الأخيرة، مشيرًا إلى الإقبال اللافت من كبرى الشركات العالمية، كما استعرض التزام ليبيا بالحد من الانبعاثات الكربونية عبر خفض حرق الغاز، والسعي نحو التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، في إطار استراتيجية متكاملة لرفع إنتاج النفط والغاز باستخدام أحدث التقنيات.

وعلى هامش المؤتمر، عقد المهندس مسعود سليمان اجتماعًا مع مسؤولي شركة إيني الإيطالية، تم خلاله مناقشة المشاريع المشتركة الجارية، وبحث فرص التوسع في استثمارات الشركة داخل ليبيا، خاصة في مجال تطوير القطع الاستكشافية الممنوحة لها.

كما ناقش الجانبان سبل تسريع تنفيذ المشاريع المستقبلية، ووضع إطار زمني واضح للتطوير، إلى جانب الاتفاق على آلية أكثر كفاءة في التنفيذ والتمويل، بما يدعم خطط زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد.