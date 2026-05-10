من هجوم الأسد إلى الزلازل.. يوم مليء بالمآسي حول العالم

شهد العالم خلال الشاعات القليلة الماضية سلسلة أحداث صادمة ومفجعة، من لحظات مرعبة على الشاشة إلى كوارث طبيعية وإنسانية مفجعة، مرورًا بمواقف رياضية وسياسية مفصلية. فقد هاجم شبل أسد الفنانة مروة عبد المنعم أثناء تصوير برنامج تلفزيوني، ما أدى لإصابتها ونقلها إلى المستشفى، بينما تلقى هانز فليك، مدرب برشلونة، نبأ وفاة والده قبل ساعات من الكلاسيكو الحاسم ضد ريال مدريد، وفي مشهد مأساوي آخر، شيع أهالي شريفبورت ثمانية أطفال ضحايا إطلاق نار جماعي، فيما ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة وسط تشيلي، وأصيب 11 شخصًا في انفجار زورق قرب ميامي، وعلى صعيد السياسة، تولى نجم السينما الهندية سي جوزيف فيجاي رئاسة حكومة ولاية تاميل نادو بعد مفاوضات ناجحة لتشكيل ائتلاف حكومي.

لحظات مرعبة.. شبل أسد يهاجم الفنانة مروة عبد المنعم أثناء تصوير برنامج تلفزيوني

شهدت كواليس برنامج تلفزيوني مصري حادثًا مرعبًا، عندما هاجم شبل أسد الفنانة مروة عبد المنعم أثناء تصوير إحدى حلقات البرنامج، ما أسفر عن إصابتها بجروح في الكتف والذراع ونقلها فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت عبد المنعم لاحقًا لجمهورها أنها بخير، وأن الإصابات لم تكن خطيرة، وقد غادرت المستشفى بعد تلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة لتعود إلى منزلها وهي في حالة جيدة.

وأوضح مصدر من فريق البرنامج أن الحادث وقع خلال فقرة استضافت فيها الفنانة مدربة أسود، حيث كان من المفترض أن يشارك الشبل في الحلقة. أثناء محاولة مروة مداعبته في غرفة الاستقبال، فاجأها الشبل بهجوم مفاجئ، مما تسبب في حالة ارتباك بين فريق العمل.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة، حيث ظهر الشبل وهو ينقض على الفنانة بشكل غير متوقع، قبل تدخل فريق البرنامج سريعًا للسيطرة على الموقف واحتواء حالة الذعر التي سادت المكان.

خبر مفجع لفريق برشلونة قبل الكلاسيكو ضد ريال مدريد

تلقى هانز فليك، المدير الفني الألماني لفريق برشلونة، نبأ وفاة والده قبل ساعات قليلة من مواجهة فريقه ضد ريال مدريد، اليوم الأحد، ضمن الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأكد نادي برشلونة في بيان رسمي عبر حسابه على منصة X تقديم التعازي والمواساة لفليك، قائلاً: “يتقدم نادي برشلونة وجميع أفراد عائلة البلوغرانا بكل الحب والدعم إلى هانسي فليك بعد وفاة والده. نشاركك حزنك، وقلوبنا وأفكارنا معك ومع عائلتك في هذا الوقت الصعب”.

وعلى الرغم من هذا الحدث المفجع، أبلغ فليك إدارة النادي واللاعبين بالخبر الحزين، مؤكدًا عزمه على قيادة الفريق في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

ويكفي برشلونة التعادل أو الفوز على ريال مدريد في ملعب سبوتيفاي كامب نو للتتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة 29 في تاريخه. كما سيكون هذا اللقب الخامس لفليك مع الفريق الكتالوني، بعد دوري الموسم الماضي، ولقبين للسوبر المحلي، وآخر لكأس الملك.

ويمتلك فليك سجلاً رائعًا ضد ريال مدريد، إذ قاد برشلونة في ستة كلاسيكو منذ قدومه، فاز في خمسة منها، بينما كانت المباراة الوحيدة التي خسرها دون حضوره بسبب الإيقاف في الدور الأول للموسم الحالي.

شريفبورت تشيع ثمانية أطفال ضحايا إطلاق نار جماعي

ودّع أهالي مدينة شريفبورت في ولاية لويزيانا الأمريكية، يوم السبت 9 مايو 2026، ثمانية أطفال قُتلوا في حادث إطلاق نار جماعي وقع الشهر الماضي، نفذه والد سبعة من الضحايا، شامار إلكينز.

وأُقيمت مراسم الجنازة في كنيسة “سمر غروف بابتيست”، بحضور عائلات مفجوعة وعدد من المسؤولين المحليين، حيث تم وضع ثمانية توابيت بيضاء مزينة بالزهور البيضاء ونباتات السرخس، وعُرضت صور الأطفال وتلاوة أسمائهم طوال المراسم.

وألقى القس كيم بوريل عظة مؤثرة تركزت على التمسك بالأمل والإيمان حتى في مواجهة المآسي، مؤكدًا أن “الله لا يزال على العرش”، وأنه على الرغم من عدم القدرة على تفسير كل الأحداث، فإن إيمان الناس يجب أن يبقى صامدًا.

وشارك في المراسم أيضًا عضوة مجلس مدينة شريفبورت تاباثا تايلور، التي شددت على أنه “لا توجد كلمات كافية لتخفيف هذا الألم”، بينما دعا عضو المجلس جيمس غرين إلى اعتبار الجنازة احتفالًا بحياة الأطفال.

وأعرب عمدة شريفبورت توم أرسينو عن تعازي المدينة، مؤكدًا أن السكان يجب أن يكرموا الأطفال من خلال مواصلة اللطف والفرح والحب الذي كانوا يمنحونه بحرية. كما كرر حاكم لويزيانا توم لاندري هذه الرسالة، موضحًا أن الأطفال كانوا مليئين بالأمل ويجدون الفرح في أبسط الأشياء، مثل اللعب والضحك مع العائلة والأصدقاء، وأن مستقبلهم كان واعدًا ومشرقًا.

وكان شامار إلكينز قد أطلق النار على الأطفال باستخدام بندقية هجومية، رغم إدانته السابقة بجناية تتعلق بحيازة أسلحة نارية، وأدى الهجوم إلى إصابة زوجته وامرأة أخرى، فيما كان الطفل الثامن الذي قُتل ابن عم الضحايا. ولقي إلكينز مصرعه بعد مطاردة للشرطة.

وكرّس كتيب الجنازة صفحات لتكريم الأطفال، الذين تراوحت أعمارهم بين 3 و11 عامًا، مع وصف شخصياتهم وألقابهم مثل: “قلب طيب ومحب” و”ذكي ومشرق وجريء ومليء بالحب”.

وفي تطورات قضائية، وجّه محققون فيدراليون اتهامات إلى رجلين لهما صلة بالقضية، فقد وُجهت إلى تشارلز فورد تهمة حيازة سلاح ناري رغم إدانته السابقة، وتزويد إلكينز بالبندقية الهجومية المستخدمة، فيما وُجهت إلى مايكل ماينس اتهامات تتعلق بالأسلحة النارية بعد العثور على عدة أسلحة داخل منزله، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

زلزال 5.8 يضرب وسط تشيلي وسط متابعة دقيقة من خبراء الزلازل

ضرب زلزال بلغت شدته 5.8 درجة على مقياس ريختر سواحل وسط تشيلي صباح اليوم الأحد، مركزه في منطقة بيو-بيو وعلى عمق 23 كيلومترًا، وفقًا لما أفاد به المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وأشار المركز الألماني لبحوث علوم الأرض إلى أن الزلزال وقع عند الساعة 02:34 بتوقيت غرينتش وعلى عمق 10 كيلومترات، محددًا مركزه عند خط عرض 37.70 درجة جنوبًا وخط طول 73.19 درجة غربًا.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة، فيما شدد خبراء الزلازل على أن الزلازل الضحلة عادةً ما تكون أكثر تأثيرًا لأنها أقرب إلى سطح الأرض.

يأتي هذا الزلزال بعد ساعات من تسجيل هزتين أرضيتين في الولايات المتحدة، الأولى بقوة 4.0 درجات بالقرب من مدينة براولي في مقاطعة إمبريال بولاية كاليفورنيا، على عمق ستة أميال، ما جعل تأثيرها محسوسًا بشكل واضح بين السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن تقديرات القوة وموقع المركز والعمق قد تخضع لتحديث خلال الساعات القادمة، بعد مراجعة البيانات الأولية من قبل العلماء ووكالات الزلازل المختلفة.

11 مصابًا في انفجار محتمل لقارب قرب ميامي بيتش

أصيب 11 شخصًا بانفجار زورق قبالة سواحل ميامي، وفقًا لما أعلنت وكالة “ميامي ديد” الأمريكية للإنقاذ من الحرائق.

وأوضحت الوكالة أن القارب المستأجر كان في خليج بيسكين بالقرب من منطقة “هولوفر ساندبار” عندما وقع الانفجار على متنه، مشيرةً إلى استجابة أكثر من عشرين وحدة إنقاذ خلال فترة ما بعد الظهر، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقي العناية الطبية اللازمة.

ولم تصدر أي من الوكالتين، “ميامي ديد” ولجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية، معلومات حول حالة المصابين حتى الآن، فيما لا يزال التحقيق جارٍ لمعرفة أسباب الحادث.

وشارك خفر السواحل الأمريكي ضمن الطواقم المستجيبة، في إطار الجهود المشتركة لضمان سلامة الأشخاص وتأمين المنطقة البحرية.

يأتي هذا الحادث في وقت يشهد نشاطًا سياحيًا مكثفًا في خليج بيسكين خلال فصل الصيف، حيث يستأجر العديد من الزوار القوارب لقضاء أوقات الترفيه، مما يزيد من أهمية التدابير الوقائية على المياه.

سي جوزيف فيجاي يتولى رئاسة حكومة تاميل نادو بعد مفاوضات ناجحة

نصب الممثل سي جوزيف فيجاي الأحد رئيسًا للسلطة التنفيذية في ولاية تاميل نادو جنوب شرق الهند، بعد مفاوضات شاقة استمرت أيامًا عقب إعلان فوز حزبه في الانتخابات المحلية مطلع الأسبوع.

وفاز حزب “تاميلاغا فيتري كازهاغام” (تي في كاي)، الذي يقوده النجم البوليوودي البالغ 51 عامًا، بـ108 مقاعد من أصل 234 مقعدًا في الجمعية البرلمانية للولاية. ومع ذلك، لم يكن فوز الحزب كافيًا لتشكيل حكومة أغلبية، ما جعله يعتمد على تحالفات مع أحزاب أخرى.

بعد سلسلة من المباحثات، نجح فيجاي في الحصول على دعم حزب المؤتمر وحزبين آخرين، ما مكنه من تشكيل ائتلاف حكومي مستقر.

وقال سي جوزيف فيجاي عقب أداء القسم أمام آلاف من أنصاره: “لن أخدعكم بوعود زائفة بالقول سأفعل كذا وكذا. سأفعل فقط ما هو ممكن”.

وتأتي هذه الخطوة بعد سنتين فقط من تأسيس حزب “تي في كاي”، حيث يمثل هذا الأسبوع أول إنجاز سياسي ملموس للممثل، الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد. وقد شهدت تجمعاته حشودًا كبيرة، أسفرت أحدها عن تدافع أودى بحياة 40 شخصًا على الأقل.

ويعد سي جوزيف فيجاي من أبرز نجوم السينما الهندية، ويحمل لقب “ثالاباثي”، أي الزعيم باللغة التاميلية. بدأ مسيرته الفنية في سن الطفولة سنة 1984 ضمن فيلم أخرجه والده، وبرز في 2010 عندما جسد دور شاب طموح يتحدى سياسيًا فاسدًا.

وتعد ولاية تاميل نادو، التي تضم أكثر من 80 مليون نسمة، من ركائز الصناعة الهندية، حيث تحتضن العديد من مصانع السيارات والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى المعمل الوحيد لمجموعة “آبل” الأميركية في الهند.