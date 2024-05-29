من هم الفائزين بجائزة «الإعلام العربي»؟

كرم الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، بحضور الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، الفائزين بـ”جائزة الإعلام العربي” في دورتها الـ23.

وخلال الحفل الذي أقيم تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فينادي دبي للصحافة، ممثل الأمانة العامة للجائزة، كرم الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الكاتب اللبناني سمير عطا الله الفائز بجائزة “شخصية العام الإعلامية” تقديرا لمسيرته المهنية الطويلة التي أمضاها في خدمة الصحافة العربية.

كما كرم اسم الإعلامية اللبنانية الراحلة جيزيل خوري بجائزة “التكريم الخاص”، وذلك تقديرا لمسيرتها الصحافية والإعلامية الحافلة بالإنجازات، من خلال تقديمها للعديد من البرامج على أبرز القنوات الإخبارية الدولية الناطقة بالعربية، أبرزها برنامج “المشهد” على قناة “بي بي سي”، و”مع جيزيل” على قناة “سكاي نيوز عربية” الذي شهد آخر ظهورها على الشاشة.

وشمل التكريم كذلك الكاتب التونسي في صحيفة الخليج الإماراتية عبد اللطيف الزبيدي بجائزة “أفضل كاتب عامود” حيث منحت له الجائزة تقديرا لإسهاماته الفكرية التي أثرت الصحافة العربية.

وتم منح جوائز الإعلام العربي لــ14 فائزا ضمن مختلف فئات الجائزة، تقديرا لأعمال استحقت التكريم قدمها عدد من الإعلاميين والمؤسسات الصحفية.

وشهد حفل الجائزة، تكريم علي السراي من صحيفة الشرق الأوسط، بجائزة الصحافة العربية فئة “الصحافة السياسية”، وحصد جائزة فئة “الصحافة الاستقصائية” سحر المليجي من صحيفة المصري اليوم.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، كرمت الجائزة في دروتها الــ 23 ضمن فئة “الصحافة الاقتصادية” أسامة السعيد من صحيفة الشرق الأوسط، عن موضوع “الألعاب الإلكترونية.. تنافس اقتصادي وصراع ثقافي”، بينما فازت مجلة العربي الصغير بجائزة الصحافة العربية عن فئة “صحافة الطفل”.

أما جائزة الإعلام الرقمي فئة “أفضل منصة إخبارية” فذهبت إلى موقع القاهرة 24، كما فاز بجائزة الإعلام الرقمي عن فئة “أفضل منصة اقتصادية” موقع

وضمن جائزة الإعلام المرئي فئة “أفضل برنامج اقتصادي” فاز برنامج “كلام أسواق” ويُبث على قناة “CNBC عربية”، وفاز عن فئة “أفضل برنامج اجتماعي” برنامج “الليوان” ويُبث على قناة روتانا خليجية.

أما فئة “أفضل برنامج ثقافي” فذهبت جائزتها إلى برنامج “دروب” الذي يُقدم على قنوات “دبي للإعلام” ، وفاز بجائزة الإعلام المرئي فئة “أفضل برنامج رياضي”، برنامج “ملعب ON” على “أون تايم سبورت”، كما فاز عن فئة “أفضل عمل وثائقي” فيلم “أمام الكواليس.. ملح على جرح” على قناة “الشرق”.

وكانت الأمانة العامة لجائزة الإعلام العربي قد تلقّت آلاف الأعمال المتنافسة لنيل التكريم ضمن مختلف فئات دورتها الثالثة والعشرين من كافة أنحاء العالم العربي.

وحضر التكريم أحمد عوض بن مبارك، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية اليمن، وجاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعبد الرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة في دولة الكويت، ومنى غانم المري نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة أمين عام جائزة الإعلام العربي، ولفيف من رؤساء تحرير الصحف وقيادات المؤسسات الصحافية والإعلامية الإماراتية والعربية والعالمية، وكبار الكتاب وصناع الإعلام في العالم العربي.