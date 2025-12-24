من هو رئيس أركان الجيش الليبي «محمد الحداد»؟

نعت حكومة الوحدة الوطنية رئيس أركان الجيش الليبي محمد الحداد بعد مصرعه عن عمر ناهز 59 عامًا، إثر تحطم الطائرة التي كانت تقله وأربعة من مرافقيه أثناء عودتهم من أنقرة إلى ليبيا.

والحداد يُعد من أبرز الشخصيات العسكرية الليبية التي لعبت دورًا محوريًا في مساعي توحيد المؤسسة العسكرية، وبرز اسمه خلال السنوات الماضية بوصفه أحد الوجوه الداعمة لخفض التوتر وبناء قنوات تواصل بين مختلف الأطراف العسكرية.

وُلد رئيس أركان الجيش الليبي محمد الحداد عام 1966 في مدينة مصراتة غرب ليبيا، والتحق بالكلية العسكرية في العاصمة طرابلس عام 1985، وتخرج منها ليبدأ مسيرة عسكرية طويلة تدرج خلالها في عدة مواقع قيادية.

وتولى الحداد قيادة المنطقة العسكرية الوسطى، وقاد لواء الحلبوص الذي يُعد من أكبر التشكيلات العسكرية في مصراتة، قبل أن يعيّنه رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج رئيسًا للأركان العامة عام 2020 برتبة فريق أول ركن.

وبرز الحداد داعمًا رئيسيًا لمسار توحيد المؤسسة العسكرية، حيث التقى بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصبه قائد أركان قوات الشرق عبد الرازق الناظوري في مدينة سرت، في خطوة فسرتها الأوساط السياسية والعسكرية على أنها محاولة جدية لإنهاء الانقسام بين قوات الغرب والشرق.

وشارك رئيس أركان الجيش الليبي محمد الحداد بفاعلية في أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 برعاية الأمم المتحدة، وحافظ خلال فترة الانقسام على خطاب متوازن، دون تسجيل أي تصريحات عدائية تجاه الطرف الآخر.

وحرص الحداد على توسيع علاقات الجيش الليبي عسكريًا على المستوى الدولي، حيث أجرى عدة زيارات رسمية إلى تركيا، من بينها زيارة في أغسطس 2021 شملت تفقد فرقاطة تركية قبالة السواحل الليبية، وشارك عام 2023 في إرساء اتفاق عسكري مع إيطاليا لتدريب القوات الخاصة الليبية، كما التقى في يوليو 2024 قيادات من القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكيوم، وبحث معهم دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز أمن الحدود.

ولعب الحداد دورًا مؤثرًا في المشهد الليبي، وبرز اسمه خلال التصدي للهجوم على العاصمة طرابلس عام 2019، كما ساهم في احتواء عدد من الصراعات العسكرية التي شهدتها العاصمة ومناطق في غرب ليبيا، في إطار مساعٍ لخفض التصعيد والحفاظ على الاستقرار.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الحداد الرسمي في عموم البلاد لمدة ثلاثة أيام، عقب مصرع رئيس أركان الجيش الليبي محمد الحداد ومرافقيه في الحادث، في خطوة عكست حجم الحضور الذي مثّله في المؤسسة العسكرية والمشهد الوطني.