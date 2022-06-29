من 24 وزير.. «ميقاتي» يقدّم تشكيلته الوزارية إلى رئيس لبنان

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف ​نجيب ميقاتي​، الأربعاء، أنه سلم رئيس ​البلاد ميشال عون​ تشكيلة حكومته الجديدة.

وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس عون في قصر الرئاسة شرق بيروت: «سلمت الرئيس عون التشكيلة الحكومية التي أراها مناسبة».

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مسؤول سياسي رفيع، أنّ ميقاتي قدّم تشكيلة حكومية من 24 وزيرا والرئيس اللبناني يعمل على دراستها وسيرد في الوقت المناسب.

والثلاثاء، أنهى ميقاتي اليوم الثاني والأخير من الاستشارات النيابية غير الملزمة بسحب الدستور في مجلس النواب وسط بيروت لأخذ آراء النواب في شكل الحكومة التي سيشكلها ويعرضها في حال جهوزيتها على الرئيس للموافقة عليها وإقرارها.

وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي عقده في بيروت أمس، إنّه سيتمكن من تشكيل حكومة جديدة لمواكبة قضية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والمحادثات مع صندوق النقد الدولي، وخطة الكهرباء مع مصر وسوريا والأردن.

والخميس الماضي، كلّف الرئيس عون، ميقاتي، بتشكيل الحكومة بناء على استشارات نيابية نال فيها ميقاتي 54 صوتاً، مقابل 25 صوتاً لصالح نواف سلام، سفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة، فيما امتنع 46 نائباً عن التصويت.