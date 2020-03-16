مهاتير محمد.. «فيروس كورونا» ضربة رهيبة لاقتصاد العالم

تأثير الفيروس قد يكون أسوأ من فترات الاضطرابات السابقة. [عربي بست]

أعرب رئيس وزراء ماليزيا السابق، مهاتير محمد، والذي قاد تعافي بلاده من الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، عن اعتقاده بأن جائحة فيروس كورونا الحالية ستصيب الاقتصاد العالمي بقوة أكبر من أزمة 1997.

وقال في مقابلة تلفزيونية مع هاسليندا أمين بشبكة بلومبرغ: “هذا أسوأ من الأزمة المالية. هذه حقا ضربة رهيبة لاقتصادات العالم أجمع”.

وينضم مهاتير إلى قادة العالم الآخرين في التحذير من أن تأثير الفيروس قد يكون أسوأ من فترات الاضطرابات السابقة.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قد أعربت عن رأيها في وقت سابق هذا الشهر، بأن التداعيات الاقتصادية قد تكون مشابهة للأزمة المالية العالمية لعام 2008، بينما قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج إنها قد تكون أسوأ.

وكانت أزمة عام 1997 قد أدت إلى اضطرابات مالية وسياسية واسعة النطاق عبر آسيا، وادت إلى أن ملايين الناس باتوا يعيشون تحت مستوى خط الفقر مع انكماش الاقتصادات وهبوط العملات.

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