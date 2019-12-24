مهمة أوروبية حول الأزمة في ليبيا

أشار دي مايو إلى أن بلاده تشارك في التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين. [آكي]

أعلن وزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” عن تحضيرات لما وصفها بالمهمة الأوروبية بقيادة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيف بوريل، مع وزراء خارجية دول أوروبية حول الأزمة في ليبيا.

وشبه “دي مايو” الوضع في ليبيا بما حصل في سوريا منذ 8 سنوات حيث تشهد حربا بالوكالة معربا عن قلقه من ذلك، حسب قوله.

ونقلت وكالة “آكي” للأنباء عن الوزير قوله في تصريحات من لبنان، الاثنين:

في ليبيا يتم تكرار نمط مشابه للنمط السائد في سوريا،، حيث نشهد حربًا أخرى بالوكالة تقلقنا.

وأشار دي مايو إلى أن بلاده تشارك في التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين، إذ تتواصل مع البلدان المؤثرة على الأطراف الليبية لتسمية أعضاء لجنة المؤتمر الليبي الليبي وهي المرحلة التي تسبق مؤتمر برلين.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية يقول:

نحن نعمل بلا كلل،، تواصلت في الساعات القليلة الماضية مع كل وزراء الخارجية المهتمين بهذه الأزمة،، الوزراء الأوروبيون وغيرهم. إننا نعمل على مهمة أوروبية في ليبيا، بقيادة بوريل إلى جانب وزراء خارجية الدول الرئيسية المتابعة للملف الليبي.

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