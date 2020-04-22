مواصلات «الوفاق» تبحث إجراءات عودة المواطنين العالقين بالخارج

تكوين لجنة أزمة برئاسة مصلحة الطيران المدني. [وزارة المواصلات]

عُقِد اليوم الأربعاء، بديوان وزارة المواصلات في العاصمة طرابلس، اجتماع موسع برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الطيران والنقل الجوي هشام ابوشكيوات، مع رئيس مصلحة الطيران المدني ورئيس مصلحة المطارات المكلف، وشركات النقل الجوي العاملة في ليبيا.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مناقشة سُبل تسهيل عودة المواطنين العالقين بعدة دول، ولوضع سيناريوهات احتمالية لطرق عودتهم بعد إتمام الحجر الصحبي وإجراء الفحوصات اللازمة لضمان سلامتهم، بحسب ما أفاد مكتب شؤون الإعلام بالوزارة.

وكانت الكلمة الوكيل إذ تناول الوضع الحالي للمواطنين بالخارج وطرق الحجر الصحي لهم بالدول المستضيفة تركيا وتونس ومصر وعدة دول أخرى بأعداد متفاوتة، وتناول الحضور بطرح عدة سيناريوهات منها حصر الأعداد و توزيعها على عدد الرحلات العائدة للبلاد.

كما اقترح الوكيل تكوين لجنة أزمة برئاسة مصلحة الطيران المدني ومندوبين من شركات الطيران المحلية، وتم اعتمادها بالاجتماع وتكوين أعضائها للتواصل مع السفارات والقنصليات الليبية بالخارج للتنسيق معهم لعودة المواطنين الذين انهوا فترة الحجر الصحي في أسرع وقت.

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